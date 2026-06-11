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Sport

MS zahájili Bocelli, Shakira a divoký rej pestrosti. V legendárním stánku zavlála česká vlajka

FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa
South Africa Mexico WCup Soccer
FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa
Mexican soccer fans queue for FIFA Fan Fest in Mexico City ahead of World Cup opener
Mexico WCup Soccer
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28 fotografií
Slavnostní zahájení fotbalového MS |
Foto: REUTERS
Sport

V Mexiku bylo slavnostně zahájeno 23. mistrovství světa ve fotbale. Na Aztéckém stadionu v hlavním městě kolem středového kruhu zavlály vlajky všech 48 zúčastněných zemí a předseda FIFA Gianni Infantino ukázal fanouškům ve vyprodaném hledišti trofej, o niž se bude hrát až do 19. července.

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