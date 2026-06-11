MS zahájili Bocelli, Shakira a divoký rej pestrosti. V legendárním stánku zavlála česká vlajka

V Mexiku bylo slavnostně zahájeno 23. mistrovství světa ve fotbale. Na Aztéckém stadionu v hlavním městě kolem středového kruhu zavlály vlajky všech 48 zúčastněných zemí a předseda FIFA Gianni Infantino ukázal fanouškům ve vyprodaném hledišti trofej, o niž se bude hrát až do 19. července.
ŽIVĚ Ukrajinci zasáhli při útoku muzeum v Sevastopolu. Podle Ruska zničili známý obraz
Útok ukrajinského dronu v Sevastopolu na okupovaném Krymu zničil panoráma zachycující obranu města za Krymské války v polovině 19. století. Ve středu to řekl Ruskem dosazený gubernátor města Michail Razvožajev. Původní obří panoramatické plátno Obrana Sevastopolu malíře Franze Roubauda ale bylo zřejmě zničeno při německém bombardování v červnu 1942 a v budově byla kopie namalovaná v 50. letech.
ŽIVĚ Trump odvolal útoky na Írán, zdůvodnil to pokrokem v jednáních
Donald Trump překvapivě oznámil, že ruší útoky na Írán, jež ohlásil na čtvrtek. Podle šéfa Bílého domu bude brzy znám termín a místo podepsání dohody. Zatím podle něj došlo k jednáním na nejvyšší úrovni a Írán hlavní body přijal. Americká námořní blokáda íránských přístavů ale pokračuje. Ceny ropy na oznámení reagovaly výrazným poklesem, barel Severomořské ropy Brent zlevnil pod 90 dolarů.
ŽIVĚ Mexiko - Jižní Afrika 1:0. Tragická chyba Jihoafričanů, Aztécký stadion bouří euforií
Sledujte online přenos z utkání skupiny A na fotbalovém mistrovství světa v Americe mezi Mexikem a Jižní Afrikou.
Tak dobrý? Oceněný Čech zaskočil i vlastní tým, na takový úspěch se čekalo věčnost
Léta se mluví o tom, že čeští hokejoví brankáři jsou světová špička. V hlasování o Vezina Trophy pro gólmana roku v zámořské NHL to ale nebylo znát. Nejeden omaskovaný muž z tuzemska vzbudil během sezony naději, ale nakonec si na něj nikdo nevzpomněl. Až letošek hluché období zlomil.
Tohle je úplně jiná zákopová válka. Rusko-ukrajinská řež už překonala první světovou
Čtyři roky, tři měsíce a čtrnáct dní. Tak dlouho trvala první světová válka. Přesně o jeden den déle už nyní trvá válka na Ukrajině, přesně 1569 dní. A stejně jako první světová válka i ta ukrajinská je úplně jiná nyní než na začátku.