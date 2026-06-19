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Sport

Zvládne tři děti, zkrotila i Krejčího. Rozhodčí českého zápasu na MS uhranula experty

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Byla jistá, klidná a rozdávala i úsměvy. Americká rozhodčí Tori Pensová, která řídila čtvrteční remízový zápas fotbalového mistrovství světa mezi Českou republikou a JAR, sklízí ve světě samá superlativa.

Rozhodčí Tori Pensová v zápase Česko - JAR na MS 2026
Rozhodčí Tori Pensová v zápase Česko - JAR na MS 2026Foto: REUTERS – NATHAN RAY SEEBECK
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Rozhodčí Tori Pensová a Lukáš Červ v zápase Česko - JAR na MS 2026
Rozhodčí Tori Pensová v zápase Česko - JAR na MS 2026
Thapelo Maseko a Teboho Mokoena se u s hlavní rozhodčí Tori Pensové dožadují penalty v zápase Česko - JAR na MS 2026
Rozhodčí Brooke Mayová, Tori Pensová a Kathryn Nesbittová v zápase Česko - JAR na MS 2026
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Nechybělo moc a fotbalový svět by její jméno vůbec neznal. Rodačka z Floridy měla ještě před deseti lety slušně rozjetou kariéru v oblasti marketingu a reklamy. Pomáhala velkým značkám jako Red Bull nebo Coca Cola.

Ale po porodu třetí dcery jí bleskla hlavou myšlenka, zda se nepustit do jedné z největších výzev svého života. Vzít do ruky píšťalku a vrátit se ke koníčku, který ji naplňoval už coby teenagerku.

Fotbal začala hrát jako malá úplně přirozeně, protože do míče kopali i její bratři. Mužský kolektiv jí vůbec nevadil a v pohodě se spoluhráči udržela tempo.

„Když mi bylo čtrnáct, řekla mi matka, jestli si nechci přivydělávat jako rozhodčí, když už tam venku na hřišti trávím tolik času, a tak jsem přišla k píšťalce,“ cituje Pensovou server cuestionentrerriana.com.ar.

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Začala řídit zápasy v místních floridských ligách a v 18 si z úspor naspořila na první auto.

K profesionalitě to ale pořád mělo daleko. K ní udělala krok až coby maminka a manželka Chrise Pensa, dlouholetého rozhodčího Major League Soccer.

„Tou dobou jsem neměla práci, mohla jsem se plně věnovat jen fotbalu. A tak jsem si řekla, co kdybych tu stáž na elitní stáž zkusila?“ přiznala pro CNN Pensová.

A povedlo se, před pěti lety poprvé řídila mužský zápas MLS, o dva roky později finále ženského mistrovství světa a ve čtvrtek jako druhá žena historie rozhodovala bitvu mužského šampionátu mezi Českem a JAR.

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„Jen tak mimochodem, Tori Pensová řídí zápas fantasticky,“ utrousil na síti X redaktor ESPN Rob Dawson a přidal se k zástupu dalších kladných reakcí na čtvrteční sudí.

Ta zvládala těžké momenty, s úsměvem vysvětlovala svá rozhodnutí a hráči s ní ani příliš nedebatovali.

Když od ní dostal jindy emotivní český obránce Ladislav Krejčí v 75. minutě žlutou kartu po faulu ve středu pole, okamžitě se otočil a bez mrknutí verdikt přijal. A ukočírovala i protesty svěřenců Miroslava Koubka po nařízené penaltě za ruku Pavla Šulce.

„Myslím, že být matkou ze mě udělalo lepší rozhodčí. Empatie a porozumění je něco, co je pro ženy přirozené při výchově dětí,“ dodala Pensová.

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