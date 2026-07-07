Zrušíte i tohle? Belgie se vysmála Trumpovi a USA, trenér ocenil gesto hlavní postavy

Bylo jasné, že pokud američtí fotbalisté v osmifinále domácího mistrovství světa proti Belgii prohrají, tohle se jim vrátí jako bumerang. Po zásahu Donalda Trumpa nastoupil do zápasu původně potrestaný nejlepší americký střelec Folarin Balogun, jenže své šance zahodil. Belgičané zvítězili 4:1 a prezidentovi USA se vysmáli.
Kolem útočníka Baloguna se před zápasem rozhořela nejvíce diskutovaná kauza letošního šampionátu.
Autor tří amerických gólů obdržel v utkání prvního kola play off proti Bosně a Hercegovině po došlápnutí na achilovku Tarika Muharemoviče červenou kartu a duel proti Belgii měl vynechat kvůli automatické stopce.
Den před osmifinále vydala Mezinárodní fotbalová federace FIFA zprávu, že Balogunův trest přeměnila na roční podmínku a do zápasu může nastoupit.
The New York Times přišly s informací, že se o to zasadil prezident Trump, který má velmi blízko k šéfovi světového fotbalu Giannimu Infantinovi. A rozjela se doslova globální kritika.
Trump svůj zásah přiznal, nicméně bagatelizoval. „Jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem požádal o přezkoumání, protože jsem si nemyslel, že to byl faul,“ komentoval.
„Viděl jsem tu akci. To nebylo porušení pravidel. Byla to srážka dvou hráčů, kteří do sebe v plné rychlosti náhodou narazili,“ pustil se první muž USA do rozboru faulu Baloguna na Muharemoviče.
„V této záležitosti jsem skutečně obdržel telefonát od prezidenta Trumpa. Vysvětlil jsem mu, že probíhá řízení za účasti nezávislých orgánů FIFA a že o této věci v příslušnou dobu rozhodnou,“ řekl novinářům Infantino.
Mezi kritickými výkřiky o „absolutní ostudě“ nebo „šílenství“ nabídl pohled z jiné perspektivy norský trenér Staale Solbakken. Mluvil o tom, že je mu líto fotbalistů USA, s nimiž se rozhodnutí omilostnit Baloguna potáhne.
A měl pravdu.
Američané totiž v zápase, který měl být podle některých médií tím největším v dějinách fotbalu v USA, propadli. S Belgií prohráli 1:4 a soupeř si je náležitě vychutnal.
Když Romelu Lukaku zasadil finální čtvrtou ránu, předvedli Belgičané na oslavu tanec charakteristický pro Trumpa a jeho prezidentskou kampaň z roku 2020.
Soupeře nešetřil ani oficiální profil belgické reprezentace na sociální síti X.
„Změňte tohle,“ napsal k fotkám radujícího se Lukakua, přičemž použil slovo „overturn“, které je v prostředí sportu zažité pro obrácení verdiktu rozhodčího. Jako to udělala FIFA v případě Baloguna…
Výsledkovou grafiku pak belgický účet doplnil dalším dloubnutím: „Neříká se tomu soccer, ale football.“
A přestože trenér Belgičanů Rudi Garcia zmiňoval, že kauza okolo Baloguna měla na jeho tým jen malý vliv, například brankář Thibaut Courtois mluvil trochu jinak.
„V posledních dnech nám tady v USA projevovali málo respektu,“ prohlásil. „Říkalo se, že nás mohou snadno porazit, ale myslím si, že jsme dokázali, jak silný tým jsme,“ přidal.
Novinář Jerry Brewer z webu The Athletic nepochyboval, že Trump svým zásahem do mistrovství světa belgický tým nakopl.
„Děkujeme za pomoc, pane prezidente,“ napsal ironicky americký žurnalista. „Nebyla to vůbec žádná laskavost. Trumpův zásah všechny rozzuřil a z mnoha amerických fanoušků udělal pokrytce. Přece bychom také explodovali rozhořčením, kdyby byl po zásahu belgického premiéra zrušen trest pro největší hvězdu,“ podotkl.
„Podle mě si Trump neumí představit, pod jakým tlakem Balogun byl. Přemýšlel tak, že je to nejlepší hráč Američanů, takže když nastoupí, tým vyhraje,“ zamýšlel se ve studiu České televize bývalý brankář Zdeněk Zlámal.
Dopadlo to obráceně, 25letý útočník Monaka - mimochodem syn nigerijských rodičů - ve svých šancích selhal a scénu opouštěl se skloněnou hlavou.
Trenér Garcia ocenil, že se u něj zastavil.
„Balogun si se mnou přišel promluvit. To se mi moc líbilo. Není to jeho chyba. Není to on, kdo za to mohl. A to jsem mu řekl. Opravdu si vážím toho, že za mnou přišel,“ řekl novinářům.
Američané nevyužili možnost dostat se potřetí v historii mezi nejlepších osm týmů světa. Po jejich vypadnutí už v turnaji nepokračuje ani jeden ze tří domácích celků.
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