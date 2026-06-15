„Zkáza národního týmu.“ V Nizozemsku to po ztrátě vře, viníkem má být trenér

Kapitána nizozemských fotbalistů Virgila van Dijka zklamalo, že jeho tým dvakrát ztratil vedení a nakonec vstoupil do mistrovství světa jen remízou 2:2 s Japonskem.
Autora první branky utkání mrzel především inkasovaný gól v samém závěru. Čtyřiatřicetiletý stoper Liverpoolu, jenž byl vyhlášen mužem zápasu, to řekl v rozhovoru pro televizi NOS.
Všechny branky padly po přestávce, Evropané dvakrát vedli. Na úvodní Van Dijkovu trefu odpověděl Keito Nakamura, na gól Crysencia Summervillea zareagoval minutu před koncem řádné hrací doby Daiči Kamada.
„Mám smíšené pocity. Inkasovat gól tak pozdě nikdy není příjemné. Ale hráli jsme proti silnému týmu. Japonsko bránilo velmi kompaktně, bylo těžké se prosadit. V závěrečné fázi jsme ztratili kontrolu, soupeř dostal tři nebo čtyři šance a dvakrát skóroval. To je zklamání,“ uvedl Van Dijk.
Cítil, že z úvodního utkání skupiny F v Dallasu se dalo vytěžit víc. „Je hořké, že druhý inkasovaný gól padl ze standardní situace,“ litoval obránce. Chybu viděl i před první vyrovnávací brankou.
„Měl jsem pocit, že se jí dalo zabránit. Nakamura je očividně pravák, takže ho musíte vytlačit ven. Bylo to rychlé, takže nemám tušení, jak se to přesně seběhlo. Ale rozhodně bychom je neměli nechat tak rychle vyrovnat,“ řekl Van Dijk.
Zatímco Japoncům vyšla střídání, Nizozemcům ne. Defenzivní změny otupily jejich aktivitu a nizozemský tisk se hned opřel do trenéra. „Dramatická střídání Ronalda Koemana jsou zkázou nizozemského národního týmu,“ napsal Valentijn Driessen, šéf fotbalového oddělení nejčtenějšího celostátního deníku De Telegraaf.
Kapitán kouče hájil. „Soupeř byl stále nebezpečný. I po těchto střídáních jsme drželi vedení. Japonsko muselo hrát ofenzivněji a po standardce bohužel skórovalo,“ uvedl Van Dijk.
Ve skupině se jeho tým utká ještě se Švédskem a Tuniskem. „Protože jsme inkasovali v závěru, necítíme se tak skvěle, ale jedeme dál. Taková je realita, bereme bod a teď se soustředíme na Švédsko. Je to začátek a musíme prostě pokračovat. Doufejme, že nás čeká ještě mnoho zápasů,“ řekl rodák z Bredy.
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