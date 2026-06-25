Zázrak? Ani náhodou. Češi trpěli u mexické fiesty, ostudná cesta končí jediným bodem

Čeští fotbalisté završili strašidelnou cestu mistrovstvím světa porážkou 0:3 s Mexikem. Domácí o výsledku rozhodli dvěma góly na začátku druhé půle. Svěřenci trenéra Koubka získali ve třech zápasech na turnaji jediný bod, ve skupině obsadili poslední místo a přes velkorysý postupový klíč je čeká cesta domů.
Trenér Koubek udělal tři změny v základní sestavě oproti předchozímu utkání s Jihoafričany. Jen na lavičce začali nejlepší střelec současné reprezentace Schick, Sojka a Darida a poprvé na turnaji překvapivě dostali šanci Douděra s Višinským. Do zahajovací jedenáctky se vrátil Šulc.
Mexický trenér Aguirre s jistotou postupu a prvenství ve skupině šetřil několik opor v čele s kanonýrem Jiménezem. Poprvé od začátku nastoupil nejmladší hráč na šampionátu, teprve sedmnáctiletý Mora.
Na vyprodaném Aztéckém stadionu panovala od úvodu vynikající atmosféra. Chvílemi bylo slyšet i zhruba šest tisícovek českých fanoušků v hledišti.
Už na začátku 8. minuty je mohl rozjásat Višinský, plzeňský křídelník ale po Šulcově akci po pravé straně přízemní střelou ve vápně těsně minul.
Koubkův tým hrál v úvodní půlhodině s favoritem vyrovnanou partii. Mexičané se dostávali do tempa pozvolna a soupeře, který na rozdíl od nich není zvyklý na zápasy v nadmořské výšce zhruba 2200 metrů, na chvíli zatlačili až před pauzou. V 39. minutě vypálil Sánchez, jeho ránu z úhlu vyrazil gólman Kovář.
Hned necelou minutu po začátku druhé půle se dostal k odraženému míči Červ, mexickému brankáři však k pohodlnému zákroku pomohla spoluhráčova teč. I když hosté vstoupili do druhé půle aktivněji, skóre otevřeli Mexičané.
V 55. minutě Romo udržel míč mezi třemi protihráči a poslal do úniku Cháveze. Levý bek či záložník se vyhnul Sadílkovu skluzu a s přehledem překonal Kováře střelou k zadní tyči. Hráč Alkmaaru skóroval v reprezentaci poprvé.
O šest minut později inkasovali Češi podruhé. Sánchez se štěstím dostal míč přes Kováře, Holeš balon nedůrazně odvrátil a Quiňones jej zblízka dotlačil do sítě.
Koubek za nepříznivého stavu prostřídal a postupně poslal na trávník Provoda, Schicka a Součka.
Češi však neměli na zdramatizování zápasu síly a mexický trenér Aguirre si mohl v 78. minutě dovolit nasadit brankářskou dvojku Ochou. Čtyřicetiletý gólman ohlásil, že se po šampionátu rozloučí s profesionální kariérou.
Hosté mu krátký pobyt mezi tyčemi nijak výrazně nezkomplikovali, naopak Kovář na opačné straně inkasoval ještě potřetí. Na začátku čtvrté minuty nastavení napálil odražený balon do horního roku střídající Fidalgo a završil tristní vystoupení soupeře na šampionátu.
Na úvod turnaje Češi prohráli 1:2 s Koreou, pak neudrželi vedení ani s Jihoafrickou republikou a remizovali 1:1.
Češi nakonec skončili ve skupině poslední, protože Jihoafrická republika porazila Koreu, africký celek se dokonce posunul na druhou příčku a zahraje si v play off. Třetí Korea si musí počkat, zda jí budou tři body stačit na postup ze třetího místa.
Česko neuspělo ani při své druhé účasti na mistrovství světa od rozdělení federace, před 20 lety v Německu rovněž vypadlo už po skupině.
Na podzim národní celek rozehraje elitní divizi Ligy národů.
Mistrovství světa ve fotbale, skupina A (Mexiko):
Mexiko - Česko 3:0 (0:0)
Branky: 55. M. Chávez, 61. Quiňones, 90.+4 Fidalgo. Rozhodčí: Falcón - Del Yesso, Rodríguez (všichni Arg.) - Lara (video, Chile). ŽK: Álvarez (Mexiko). Diváci: 80.824.
Mexiko: Rangel (78. Ochoa) - Sánchez, Montes, Reyes, M. Chávez (78. Gallardo) - Álvarez - Alvarado, Mora (72. Fidalgo), Romo (63. Vargas), Quiňones - Martínez (63. Giménez). Trenér: Aguirre.
Česko: Kovář - Holeš (64. Souček, 87. Sojka), Hranáč, Krejčí - Coufal, Červ (87. Chorý), M. Sadílek, Douděra - Šulc, Višinský (56. Provod) - Hložek (64. Schick). Trenér: Koubek.
Jihoafrická republika - Korea 1:0 (0:0)
Branka: 63. Maseko. Rozhodčí: Tello - Belatti, Chade - Mastrangelo (video, všichni Arg.). ŽK: Modiba - Čo Ku-song. Diváci: 51.243.
Konečná tabulka:
1.
Mexiko
3
3
0
0
6:0
9
2.
Jihoafrická republika
3
1
1
1
2:3
4
3.
Korea
3
1
0
2
2:3
3
4.
Česko
3
0
1
2
2:6
1
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