V bikinách nikomu neublížím, ale klidně mě zatkněte, říká chorvatská fanynka v Kataru

Pravidla pro používání bezpilotních letadel se zpřísní podle předpisů EU. Jejich piloti budou potřebovat osvědčení, které by měli získat po absolvování výuky a zkoušek. Regulace se bude týkat hlavně provozovatelů dronů. Počítá s tím vládní novela o civilním letectví, kterou dnes schválil Senát v podobě přijaté Sněmovnou. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Sněmovna se souhlasem ministerstva dopravy v předloze zmírnila podmínky zákona pro provozování bezpilotních systémů prostřednictvím spolků. Nová pravidla neměla být likvidační ani pro aktivity leteckých modelářů. Novela má zpřesnit povinnost pojistit se proti škodám způsobeným provozem bezpilotních letounů.

Novela navazuje na povinnost provozovatelů i pilotů dronů registrovat se od konce předloňského roku u Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Používané drony i jejich provoz se podle novely nově budou rozdělovat do tří kategorií: otevřené, specifické a certifikované. Liší se účelem, hmotností a vybavením. Podle toho se liší i míra regulace a požadavky pro jejich provozovatele a piloty.

Otevřená je základní kategorie provozu, která umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, jakkoli s řadou omezení a požadavků. Mezi nimi je například absolvování on-line výuky a následně zkoušky, po které pilot dostane k řízení osvědčení od úřadu.

Specifická kategorie umožní, po posouzení ÚCL, provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Letečtí modeláři by podle novely měli spadat do této kategorie, pokud by působili v klubech a sdruženích leteckých modelářů. Svaz modelářů má asi 15.000 členů. Nejpřísnější certifikovaná kategorie je zamýšlená spíše pro sofistikovaný provoz do budoucna.