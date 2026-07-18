Zápas, který nikdo nechce. Tuchel i Shearer cupují boj o bronz

Francie je hladová a stejně jako Anglie chce napravit semifinálový nezdar. To je parafráze titulků, kterými fotbalová federace FIFA láká na oficiálním webu na utkání o bronz z mistrovství světa. Realita je však jiná.
Sobotní zápas mezi Anglií a Francií, který startuje ve 23:00 českého času, FIFA honosně označuje jako „bronzové finále“.
Vítězové skutečně obdrží bronzové medaile. A víc zbohatnou. Zatímco čtvrtý tým inkasuje „jen“ 27 milionů dolarů, třetí mužstvo si vyslouží další dva miliony navíc.
Nic z toho však pro evropské giganty není dostatečnou motivací.
Kdyby bylo na Francii, tak po jednoznačné semifinálové porážce 0:2 od Španělska balí kufry a letí ze Spojených států domů. To samé platí o Anglii, která proti Argentině vůbec nezvládla závěr a padla 1:2.
Německý trenér Angličanů Thomas Tuchel mluvil o nechuti hrát tento zápas zcela otevřeně.
„Žádný z našich hráčů ani žádný z francouzských hráčů tenhle zápas hrát nechce,“ řekl bez diplomatického kličkování o duelu o třetí místo. „Oni chtěli hrát finále, obětovali jsme tomu všechno. Na mistrovství světa hrajete, abyste vyhráli.“
Tuchel není mezi účastníky prvním věhlasným kritikem kontroverzního utkání. Třeba na MS 2014 v Brazílii se nechal slyšet kouč Nizozemska Louis van Gaal.
„Myslím, že tenhle zápas by se nikdy neměl hrát. Říkám to už deset let. Je nefér to po někom chtít,“ prohlásil o souboji, v němž pak jeho svěřenci porazili domácí reprezentaci 3:0.
V médiích je kritika mnohem častější a otevřenější, letošek není výjimkou.
„Bronzové finále? A co takhle nejzbytečnější zápas mistrovství světa?“ přispěchal s alternativním názvem Kieran Jackson z britského deníku The Independent.
„Zápas o třetí místo by FIFA měla zrušit. Je to nejzbytečnější utkání mezinárodního fotbalu, které se udržuje jen kvůli příjmům a mediálnímu obsahu, možná dokonce na úkor zdraví a blaha hráčů. Prostě ty kluky pošlete domů. Stejně to nikoho nezajímá,“ přidal novinář.
Ozval se také bývalý anglický reprezentant Alan Shearer, byť klání o bronz sám nikdy nezažil. „Zápas o třetí příčku je naprostá stupidita. To poslední, co by si kterýkoliv hráč přál,“ napsal na sociální síti X.
O bronzové medaile se na MS poprvé hrálo v roce 1934, kdy se šampionát konal teprve podruhé, a o čtyři roky později se na to navázalo.
Mistrovství světa v letech 1942 a 1946 se však nekonalo kvůli druhé světové válce, respektive jejím následkům, a MS 1950 žádný zápas o třetí místo nevidělo.
V dalším ročníku se ovšem vrátil, tentokrát definitivně. A týmy k němu během let přistupovaly různě. Trenéři oproti semifinále často míchali sestavou, do základní jedenáctky klidně nasadili náhradníky, kteří toho do té doby moc neodehráli.
Možná nejdál zašla Francie. V letech 1982 a 1986 do hry vůbec neposlala kapitána a svou největší hvězdu Michela Platiniho.
Zápas o bronz není vyhledávaný ani v jiných sportech. Třeba na hokejovém šampionátu, který je historicky úzce spojený s olympiádou a medailemi, ale nemá až tak špatnou pověst, zvlášť u evropských mužstev.
Fotbalové MS však už od začátku disponuje něčím, co tomu hokejovému dlouho chybělo: nablýskanou trofejí pro vítěze. Právě ona je hlavním symbolem turnaje, nikoli medaile.
Třeba Euro pod taktovkou UEFA už od zápasu o třetí místo ustoupilo. Poslední se konal v roce 1980, kdy Československo porazilo na penalty Itálii. FIFA se ke stejnému kroku navzdory kritice zatím neodhodlala.
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