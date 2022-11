Kde domov můj? Nevím. Hvězda vybírala ze čtyř reprezentací, dresu Albionu se zřekla

Globalizace mnohdy přináší hraniční případy, kdy se sportovec musí rozhodnout mezi dvěma reprezentacemi. Devatenáctiletý fotbalista Yunus Musah však vybíral hned ze čtyř národních týmů. Na probíhajícím mistrovství světa nakonec hraje za Spojené státy.

Musah vyhlíží v Kataru zvláštní zápas. V pátek ve 20:00 středoevropského času by mohl nastoupit proti Anglii, kterou v mládežnických kategoriích několik let reprezentoval.

Albion s fotbalistou počítal i do budoucna, jenže Musah zakličkoval a rozhodl se, že bude hrát za USA.

Na první pohled to dává smysl. Supertalentovaný záložník, kterého přirovnávají k Paulu Pogbovi, se totiž narodil v New Yorku. Problém je v tom, že se tak stalo v době, kdy jeho ghanská matka jen navštěvovala svého strýce žijícího v zámoří.

Musah pak ve Spojených státech nevyrůstal, přestože automaticky získal občanství. S ghanskými rodiči se brzy přesunul na sever Itálie, kde zůstal až do svých devíti let. Následně přišlo další stěhování, tentokrát do Londýna, neboť malého Yunuse si vyhlédli ve fotbalové akademii slavného Arsenalu.

Netrvalo dlouho a bylo jasné, že Musah má před sebou velkou kariéru. Mezi lety 2016 a 2019 reprezentoval mládežnické výběry Anglie, jeden čas dokonce nosil kapitánskou pásku. Od Arsenalu zase dostal nabídku na dlouhodobou spolupráci.

Tehdy ale přišel další zvrat. Musah anglický velkoklub odmítl a v 16 letech odešel do Valencie, kde se z béčka postupně "prokopal" až do nejvyšší španělské ligy a vyšponoval svou hodnotu na současných 20 milionů eur.

Také se ale vzdálil anglické reprezentaci, zvlášť když kolem něj začali kroužit Američané, kteří ho pozvali ke dvěma přípravným zápasům za áčko proti Panamě a Walesu na konci roku 2020.

Musah nastoupil, ale protože nešlo o ostré duely, stále mohl couvnout a dál hrát za Anglii. Nebo si vybrat Itálii, kde vyrůstal, případně Ghanu, odkud pocházejí jeho rodiče. Začalo náročné rozhodování, které trvalo dlouhé týdny.

"Hodně národních týmů chtělo, abych za ně hrál, takže to bylo těžké," vrátil se Musah ke stěžejnímu období.

Při rozhodování si musel klást otázku, kde se vlastně cítí doma a co pro něj domov znamená. K jednoznačné odpovědi však nedospěl. Nyní říká: "Nerad se identifikuji s jednou zemí, protože jsem strávil hodně času hned v několika."

Na jaře minulého roku nicméně usoudil, že reprezentovat bude Spojené státy. "Není náhoda, že jsem se narodil právě tam," podotkl.

Zlákala ho vidina lepší budoucnosti. Věděl, že v případě Albionu by nejspíš musel projít jednadvacítkou, než by měl vůbec šanci na základní sestavu seniorského mužstva. Trenér Angličanů Gareth Southgate sice fotbalistu přes média vábil, ale nic mu nesliboval.

To s USA se Musah rovnou dostal na světový šampionát a odehrál většinu úvodního duelu proti Walesu, který skončil remízou 1:1. Teď přichází na řadu pikantní souboj s Anglií.

"Nevím, jaké pocity to ve mně vyvolá, ale bude to neobyčejný zápas, protože jsem hrál za oba týmy," spustil záložník, který - pokud nastoupí - by měl hrozit hlavně rychlostí, technikou a nápaditými přihrávkami.

"Anglie pro mě hodně udělala a měl jsem se tam skvěle, takže bylo těžké její reprezentaci opustit. Doufám, že na mistrovství se jí bude dařit, ale zápas proti ní chci samozřejmě vyhrát," doplnil Musah.

Přestože nakonec reprezentuje rodnou zemi, i on je jedním z příkladů globalizace v americkém výběru. Ten shodou okolností čítá hned tři rodilé Angličany, jednoho Nizozemce a Kolumbijce.

Na šampionátu tím ale nijak nevybočuje. Hned 137 fotbalistů, tedy 16 procent z celkového počtu, reprezentuje jinou než rodnou zemi. Přeborníkem je Maroko, u něhož rodilí Maročané tvoří méně než polovinu týmu. Zbytek pochází z Francie, Nizozemska, Belgie, Španělska, Itálie a Kanady. Nutno ale dodat, že tito hráči mají na Maroko (různě silnou) vazbu.

Bez fotbalisty narozeného v zahraničí sestavily mančaft jen čtyři země - Argentina, Brazílie, Saúdská Arábie a Jižní Korea.

Přehled hráčů, kteří na MS 2022 reprezentují jinou zemi, než ve které se narodili: