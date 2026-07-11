Wayne, chlapče... Naše šance jsou velmi nízké, baví se Haaland. Anglii děsí historie

Ten zápas je jasným magnetem čtvrtfinálového programu fotbalového mistrovství světa. Hladová Anglie, s níž se táhne šedesátileté čekání na titul, nastoupí od 23:00 proti soupeři, který je v této fázi úplným nováčkem. Nory ale pohání naprostá mánie kolem jejich týmu a kolem osobnosti zabijáka Erlinga Haalanda.
Online deník The Athletic nazval norského útočníka „nejsympatičtější fotbalovou superstar“. Tu teď poznává celý svět.
Jistě, fotbalovým fanouškům je důvěrně známý už několik let. Patří mezi absolutní ofenzivní špičku, s Manchesterem City vyhrál Ligu mistrů, dvakrát anglickou Premier League. Boří střelecké rekordy.
Globálním pojmem jako Cristiano Ronaldo, Lionel Messi nebo Kylian Mbappé však Haaland dosud nebyl.
Se šampionátem se to mění.
Nejenže sedmi góly ve čtyřech zápasech dotáhl Nory do čtvrtfinále, včetně posledního parádního představení proti Brazílii. Navíc se mimo hřiště a na sociálních sítích prezentuje jako „pohodová hvězda“.
Na Instagramu přilákal Haaland za poslední měsíc zhruba 18 milionů sledujících, jeho kanál na YouTube, kde dává pravidelně nahlédnout života profesionálního fotbalisty, vzrostl o milion.
Norové se na MS objevili po dlouhých 28 letech a hned se o nich mluvilo jako o černém koni turnaje. Netflix vydal před šampionátem o Haalandovi a spol. seriál a leckomu mohl připadat hype kolem Norů až přehnaný.
Během turnaje se akorát násobí.
Sociálními sítěmi létají memy s narážkami na atypický Haalandův vzhled. Písničku, kterou dal útočník dohromady jako teenager s kamarády, zremixoval známý norský DJ Kygo a nyní s ní dobývá hitparády.
Svět se baví norskými veslařskými oslavami po vítězných zápasech a když do vyhledávače od Googlu napíšete Haalandovo jméno, objeví se vám na spodku monitoru veslující vikingové.
Však také bývalý anglický fotbalista Wayne Rooney v roli experta stanice BBC slíbil, že pokud Norové vyřadí Brazílii, zavesluje si na řece Mersey.
„Těším se, až tě uvidím, Wayne, chlapče… To je všechno, co teď chci vidět,“ popíchl Haaland legendu krátce po osmifinálové výhře.
„Má schopnost prolínat do sebe profesionalitu, soustředěnost a strojovou orientaci na fotbal s uvolněností, zábavností a týmovostí,“ řekl online deníku The Athletic norský sportovní psycholog Geir Jordet.
Podobně mluvil před čtvrtfinále sám Haaland.
„Hrát na MS, to je něco speciálního,“ zopakoval. Stejně jako všichni spoluhráči hraje na velkém reprezentačním turnaji poprvé a vlna euforie donesla Nory až k historickému postupu mezi nejlepší osmičku světa.
„Snažím se v zápasech hrát, jako by to byl trénink. Je důležité vtipkovat. Všichni ví, že rád vtipkuju a bavím se - je to klíč ke každodennímu životu. Samozřejmě dobře trénovat, soustředit se, ale taky si užívat okamžik,“ popisoval 25letý fenomén.
Zároveň si vysloveně užívá pozici, v níž je pro Nory samotné čtvrtfinále obrovským úspěchem. Zatímco Angličané v tradiční roli jednoho z favoritů poslouchají své „It‘s coming home“ už šest dekád.
„Na šampionátu jsou jasní favorité, Anglie je jedním z nich. Takže vy všichni byste na ni měli vyvinout co největší tlak," prohlásil Haaland před novináři.
Jeden z analytických modelů věštil Norsku před MS šanci 0,5 procenta na celkový triumf. „A naše šance jsou stále opravdu nízké,“ reagoval kanonýr.
Hráče Albionu z působení v Manchesteru City výborně zná, ostatně v Anglii se sám narodil - to když hrál jeho táta Alf-Inge na přelomu tisíciletí za Leeds United.
Existuje mnoho rozměrů, které lákají ke sledování zápasu Norska proti Anglii. A netýkají se jen Haalanda.
Když se dá stranou sentiment a sympatie, které si Norové získali po celém světě, na papíře jsou favoritem Angličané. A to přeci jen pořád relativně jasným s kurzem na výhru v základní hrací době pod hranicí 2,0.
Jenže třeba britský web SportsBoom přišel se statistikou, jež by měla ostrovní fanoušky děsit. „Anglie vstoupí do sobotního zápasu s bilancí, která je ve světě mezinárodního fotbalu tiše brutální,“ uvedl.
Albion hrál totiž čtvrtfinále světového šampionátu desetkrát a jen třikrát zvládl postoupit. Navíc výlučně jen tehdy, když se hrálo v Evropě - při jediném titulu na domácí půdě v roce 1966 a při čtvrtých místech v letech 1990 v Itálii a 2018 v Rusku.
„Anglický národ pokládá MS za něco jako základní právo od narození, ale čtvrtfinále je pro něj častěji hřbitovem než odrazovým můstkem,“ upozorňuje SportsBoom.
Mimo starý kontinent je anglická bilance ve čtvrtfinále pět zápasů, pět porážek. V Miami s ní může soubor kolem Harryho Kanea buď zatočit, anebo vystřelit norskou senzaci do medailových sfér.
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