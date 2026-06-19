„Vždyť víme, co jsou zač.“ Češi děsí svět fotbalu, znějí i neobvykle radikální soudy

„Nekoukatelní“ Češi po porážce s Jižní Koreou ztratili vedení i v duelu proti Jihoafrické republice. Mají první bod, ale nálada je na bodu mrazu. Další žalostný výkon českého národního týmu na MS vyvolává - navzdory překvapivě pozitivnímu hodnocení trenéra Miroslava Koubka - až nevídaně ostré reakce fotbalového světa.
České výkony zarážejí napříč fotbalovou planetou. Převažuje ostrá kritika a nepochopení toho, proč po slibném úvodu a rychlém gólu přichází natolik pronikavá ztráta kreativity, energie, vášně, nebojácnosti a chuti útočit.
Navíc korunovaná bolavým závěrem, v němž čeští fotbalisté očividně odcházejí fyzicky.
„Byl tohle nejhorší zápas šampionátu?“ položil si magazín The Athletic otázku v titulku.
Následně ji jednoznačně zodpověděl: „Bylo asi jen otázkou času, kdy se něco takového stane. Čtvrteční duel v Atlantě nabídl zatím nejhorší fotbal, jaký letošní MS vidělo.“
„Bleskový gól sice na okamžik vyvolal iluzi, že se schyluje k atraktivní přestřelce. Jenže šlo o klam. Oba týmy se trápily v ofenzivě a jen zřídka dokázaly předvést souvislou či dobře organizovanou útočnou hru,“ napsal web a kritizoval zejména Čechy, kteří při první účasti na MS po 20 letech zatím vážně aspirují na titul nejnudnějšího týmu šampionátu.
„Po úvodní brance zalezli do obranné ulity a často nebyli schopni dát si ani tři přesné přihrávky za sebou,“ zazněl tvrdý odsudek.
„Nemají kvalitu na míči, nemají individuální nadstavbu, nechávají se snadno obcházet. Česko na mistrovství nikoho neoslní. Spíš existuje slušná šance, že vás uspí,“ dodal The Athletic.
Podle britského deníku The Guardian Češi svým matným výkonem bod Jižní Africe doslova darovali. Až zarážejícím způsobem ji nechali hrát.
List se také zastavil u naprostého rozporu v hodnocení trenérů po utkání.
„Češi neradi hrají fotbal, neradi předvádí hru přihrávek. Jen nakopávají míče. Pokud máte rádi fotbal, musíte upřednostnit hru, kterou předvádíme my,“ uvedl belgický kouč JAR Hugo Broos, zatímco Miroslav Koubek nesouhlasil: „To je jeho názor, já mám jiný. Když se podíváte na šance, byli jsme blíž k vítězství my.“
Světová média jsou ale spíše na Broosově straně. Mimořádná česká pasivita je tématem číslo jedna.
„Místo toho, aby Češi využili brzký zásah jako odrazový můstek k převzetí kontroly nad utkáním, velmi rychle se stáhli do hlubokého obranného bloku,“ zarazilo globálně populární fotbalový web Goal.com.
Komentátor německé televize ZDF glosoval: „Po dvou zápasech pořád nevíme, jestli mají Češi nějaký jiný plán než spoléhat na standardní situace.“
„Pokud jste z Dánska nebo Irska, při pohledu na výkony Česka na mistrovství světa si nejspíš říkáte: Jak jsme s nimi sakra mohli prohrát? Češi předvádějí velmi slabé výkony,“ komentoval britský fotbalový novinář Kevin Hatchard s odkazem na dvoukolovou baráž, z níž Koubkův výběr postoupil díky dvěma penaltovým rozstřelům.
Nejradikálnější odsudky českého týmu ale zazněly ve vysílání stanice CBS Sports, kde je nekompromisně ohodnotil bývalý útočník Troy Deeney.
„Dlouho jsem neviděl takový fotbal. Bylo to jako dívat se, jak hrají děti, a to myslím naprosto vážně,“ zahájil.
„Byl to skutečně příšerný zápas a hrozná reklama na mundial, na kterém by měly hrát ty nejlepší týmy. Ubohý produkt,“ uvedl zděšený expert.
Jeho kolega ve studiu souhlasil a nemohl pochopit, proč se český celek jinak disponující poměrně zajímavými hráči po brzkém gólu tolik zatáhl. „Vždyť my víme, co jsou zač. Už z kvalifikace. Polovina jejich gólů je ze standardek. I tak je to ale velké zklamání,“ prohlásil.
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