Hrozilo kvůli hymně vězení? Z absolutní hlouposti se stane pravda, říká kouč Íránců

Trenér íránských fotbalistů Carlos Queiroz po vyřazení na mistrovství světa v Kataru odmítl spekulace, že vláda kvůli zpívání hymny vyhrožovala reprezentantům a jejich rodinám vězením.

Íránští fotbalisté nezpívali hymnu před úvodním zápasem šampionátu s Anglií. Podle agentury Reuters tím chtěli projevit solidaritu s protivládními protesty v zemi, během nichž od září zahynuly stovky lidí.

Ve zbývajících dvou zápasech už Íránci hymnu zpívali. Podle televizní stanice CNN také proto, že vláda jim a jejich rodinám pohrozila vězením. Devětašedesátiletý Queiroz to však důrazně odmítl.

"Spoléhat na informace z anonymního zdroje je neprofesionální. A během dvou hodin se z absolutní hlouposti stane pravda. Ale tak to teď ve světě chodí," řekl portugalský kouč po úterní porážce 0:1 s USA, po které Írán na šampionátu skončil.

"O údajných výhrůžkách hráčům jsme poslouchali prakticky neustále. Je to ostuda. Kluci ale věděli, pro koho tady hráli," uvedl Queiroz, jenž Írán trénoval už na mistrovství světa v roce 2014.

Stejně jako tehdy v Brazílii skončil i teď v Kataru s reprezentací v základní skupině. Proti USA přitom stačila Íránu k historickému postupu i remíza. "Jenže fotbaloví bohové stojí na straně týmů, co dávají góly. A my jsme bohužel neskórovali," řekl Queiroz.

V nastavení se Íránci marně dožadovali pokutového kopu po zákroku na Taremího. "Ještě jsem to neviděl, ale teď už nemá cenu to řešit," dodal bývalý trenér Realu Madrid a ocenil přístup hráčů.

"Už jsem to kdysi říkal. Za celou moji kariéru v klubech i na reprezentační úrovni jsem nezažil hráče, kteří by toho obětovali tolik jako Íránci a nic za to nedostali. Fotbal bohužel někdy není spravedlivý. Ale získali jsme respekt celého světa a vrátíme se silnější," dodal.