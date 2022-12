Svět sleduje Messiho. Uděláme všechno, aby se mu to nepovedlo, slibuje Deschamps

Kylian Mbappé, Olivier Giroud nebo Lautaro Martinez. Finále MS bude nabité hvězdami. Oči fanoušků ale budou sledovat jediného hráče. Lionela Messiho. Megastar uplynulého desetiletí má ve finále s Francií poslední šanci vyhrát s Argentinou mistrovství světa. Všichni si kladou otázku: podaří se mu to? Jasno má trenér Francie Didier Deschamps. Udělá všechno pro to, aby se to nestalo.

Ať už zvítězí Argentina, nebo Francie, bude to pro danou zemi třetí titul mistrů světa. Pro Messiho by bylo vítězství výjimečné nejen tím, že trofej z mundialu je jediná z velkých, která mu chybí v jeho bohaté sbírce. Mohl by se tak vyrovnat i božskému Diegu Maradonovi. Ten se zaryl do srdcí fanoušků v Neapoli, Barceloně nebo Seville svou fotbalovou genialitou. Především ale dotáhl Argentinu k titulu mistrů světa v roce 1986. "Uděláme úplně všechno, co je v lidských silách, abychom zmařili Messiho šanci," odpověděl francouzský trenér na velkou pozornost, která se k argentinskému útočníkovi upíná. "Na konci si třetí hvězdičku na dres může připnout jenom jeden," dodal Deschamps v rozhovoru pro BeIN Sport. Kvality pětatřicetiletého hráče Paris Saint-Germain ale samozřejmě nepopírá. "Je to jeden z nejlepších hráčů na světě, což tady dokazuje. Samozřejmě se ale budeme snažit ho zastavit. Cílem bude snížit jeho vliv na hru na maximum. Argentina se pokusí o to samé proti některým mým hráčům," je přesvědčený francouzský stratég. Messiho role bude v duelu s hvězdami nabitou Francií naprosto klíčová. "Nemůže si dovolit mít špatný den. Argentina je na něm závislá. Pokud se mu nezadaří, pravděpodobně prohrají," je přesvědčený expert deníku Daily Mail Samuel Martin. Související Bronzová záře nad Záhřebem i marocké petardy v Bruselu. Tak se fandilo v boji o bronz 40 fotografií Dlouholetá opora Barcelony navíc už před finále oznámila, že po turnaji v Kataru ukončí svou reprezentační kariéru. V neděli se tak buď stane světovým šampionem, nebo mu tento titul bude jako hráči zapovězen navždy. Oba týmy se společně střetly na posledním šampionátu v Rusku. Osmifinále po přestřelce 4:3 dopadlo lépe pro Francii, která nakonec slavila i celkové vítězství. "Messi je teď ve skvělé formě," uznal Deschamps a vzpomenul i konfrontaci na posledním MS. "Před čtyřmi lety hrál proti nám středního útočníka, což nás překvapilo. Teď hraje v tandemu, hned za hrotovým útočníkem. Sbírá míče a vyváží je," popsal roli pětatřicetiletého útočníka.