Vedení FIFA by mělo posvětit rozdělení míst na rozšířeném MS

před 1 hodinou

Mistrovství světa 2026 ve fotbale by se mělo definitivně hrát v rozšířené verzi. FIFA už dříve informovala o tom, že Evropu bude reprezentovat šestnáct místo dosavadních třinácti týmů. Afriku devět, Asii osm, Jižní Ameriku šest stejně jako Střední a Severní Ameriku. Jedno jisté místo bude mít na šampionátu nově také Oceánie.

Praha - V úterý se v Manámě sejde vedení Mezinárodní fotbalové federace FIFA, které by mělo definitivně posvětit rozdělení účastnických míst pro rozšířené mistrovství světa v roce 2026. Rada také bude řešit možné změny při vybírání pořadatelských zemí.

V případě rozdělení účastnických míst by mělo jít o pouhou formalitu. FIFA už dříve informovala o tom, že Evropu bude reprezentovat šestnáct místo dosavadních třinácti týmů. Afriku devět, Asii osm, Jižní Ameriku šest stejně jako Střední a Severní Ameriku.

Jedno jisté místo bude mít na šampionátu nově také Oceánie. Pořádající země bude mít rovněž zajištěnou účast na mistrovství, bude se však započítávat do počtu účastnických míst příslušného kontinentu.

O zbývající dvě místa by se nově měla hrát přímo v dějišti mistrovství šestičlenná baráž. V ní se představí dva zástupci hostitelského kontinentu a po jednom týmu ze zbývajících kontinentů kromě Evropy. Celkem se šampionátu v roce 2026 zúčastní 48 reprezentací oproti současným 32.

Ožehavějším tématem by podle agentury AFP měly být možné změny při výběru pořadatelů světových šampionátů. Podle stávajících pravidel mohou jednotlivé kontinenty hostit mistrovství jednou za dvanáct let. To by ale vyřadilo ze hry Čínu, která by se ráda ucházela o turnaj v roce 2030, pouhých osm let po jeho konání v Kataru.

Pokud by FIFA chtěla sáhnout ke změně, proti by se téměř jistě postavily Argentina s Uruguayí. Obě země by chtěly pořádáním turnaje oslavit stoleté výročí od prvního šampionátu, který se hrál v roce 1930 v Montevideu.