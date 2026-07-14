Ve finále po 16 letech. Španělé zkrotili francouzské hvězdy a zahrají si o zlato

Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2:0. "La Roja" si po 16 letech zahrají o druhý titul, ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci, nebo Angličany, jejichž souboj je na programu ve středu od 21:00 SELČ. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
Tým z Pyrenejského poloostrova poslal do boje o zlato ve 22. minutě Mikel Oyarzabal gólem z penalty, pojistku přidal po necelé hodině hry Pedro Porro.
Španělům se může povést totéž co v roce 2010, kdy ovládli světový šampionát coby úřadující evropští mistři. Navíc by v nedělním duelu s Anglií mohlo dojít na reprízu dva roky starého finále evropského šampionátu.
"Les Bleus", kteří na letošním turnaji v úvodních šesti zápasech zvítězili, zabojují o třetí medaili po sobě. V roce 2018 šampionát podruhé v historii ovládli, před čtyřmi lety nestačili ve finále na Argentinu. Bronz získali v letech 1958 a 1986.
Španělé vyhráli čtyři z posledních pěti vzájemných duelů, vloni v semifinále Ligy národů Francii přestříleli 5:4. Předloni ji v semifinále mistrovství Evropy zdolali 2:1.
Francouzský trenér Deschamps odkoučoval na MS rekordní 26. zápas, čímž překonal bilanci Němce Schöna. Soubojem o třetí místo se po 14 letech s působením na lavičce národního týmu rozloučí.
Úvodnímu výkopu předcházelo uctění památky obětí deset let starého teroristického útoku v Nice. Utkání, označované mnohými za předčasné finále, začali lépe Španělé. Ve 20. minutě obránci Dignemu odskočil při zpracování míč a ve vápně nechtěně nakopl Yamala.
Salvadorský rozhodčí Barton ihned nařídil pokutový kop, z nějž se nemýlil Oyarzabal. Útočník San Sebastianu vstřelil pátý gól na turnaji, čímž vyrovnal národní rekord: stejný počet tref na jednom šampionátu zaznamenali ze Španělů jen Butragueño (v roce 1986) a Villa (2010).
"Les Bleus" se ocitli v nepoznané situaci, na tomto MS ještě neprohrávali. Ve čtvrtém utkání letošní vyřazovací fáze navíc poprvé inkasovali. Oyarzabalova branka se jim stala osudnou, zareagovat už na ni nedokázali.
Po půlhodině hry vystřídal kvůli zranění francouzský stoper Saliba, jehož nahradil Lacroix. Po chybné rozehrávce brankáře Maignana se Španělsko dostalo do velké šance, Ruizovo zakončení však zblokoval Upamecano.
Ani po změně stran nepůsobila Francie nejlepším dojmem a v 58. minutě obdržela druhý gól. Porro si vyměnil míč s Olmem a sám v šestnáctce nezaváhal. O chvíli později skóroval Yamal, ale útočníkovi Barcelony, který v pondělí oslavil 19. narozeniny, překazil radost ofsajd.
Snížit mohl Mbappé, jenže jeho tečovaný pokus skončil těsně vedle. V 81. minutě Simón nevyběhl nejlépe a k balonu se dostal střídající Doué, který však na vracejícího se španělského gólmana nevyzrál.
Francie neuspěla i proto, že Mbappé se na turnaji neprosadil teprve ve druhém utkání. S osmi góly vede střeleckou tabulku společně s Messim, v historickém pořadí je druhý o branku za argentinským rekordmanem.
Země galského kohouta prohrála ve vyřazovací části na MS v normální hrací době či prodloužení po 11 utkáních. Argentině před čtyřmi lety podlehla ve finále až na penalty.
Mistrovství světa ve fotbale:
Semifinále (Dallas):
Francie - Španělsko 0:2 (0:1)
Branky: 22. Oyarzabal z pen., 58. Porro. Rozhodčí: Barton - Morán (oba Salv.), Pupiro (Nik.) - Kwiatkowski (video, Pol.). ŽK: Rabiot, Mbappé - Cucurella. Diváci: 70.176.
Francie: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba (30. Lacroix), Digne (72. T. Hernández) - Tchouaméni, Rabiot (46. Koné) - Dembélé, Olise (72. Cherki), Barcola (57. Doué) - Mbappé. Trenér: Deschamps.
Španělsko: Simón - Porro (84. Llorente), Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz (78. Pedri) - Yamal, Olmo (78. Merino),
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