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Sport

Vargas proti Vargasovi. Drama rozhodl ten švýcarský, zařídil čtvrtfinále po 72 letech

ČTK

Fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Americe. Výběr helvétského kříže v závěrečném osmifinále udolal Kolumbii až po výhře 4:3 na penalty, po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání ve Vancouveru bez branek.

Švýcar Rubén Vargas překonal v rozstřelu osmifinále MS 2026 kolumbijského jmenovce Camila Vargase.
Švýcar Rubén Vargas překonal v rozstřelu osmifinále MS 2026 kolumbijského jmenovce Camila Vargase.Foto: Reuters
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V rozhodujícím rozstřelu za jihoamerický celek selhali Davinson Sánchez a Cucho Hernández, evropský tým proměnil čtyři z pěti pokutových kopů.

Švýcarsko si zahraje na světovém šampionátu čtvrtfinále poprvé od roku 1954.

V duelu o semifinále vyzve v neděli nad ránem středoevropského času obhájce zlata z Argentiny.

Kolumbie na své druhé čtvrtfinále v historii nedosáhla, s turnajem v Americe se loučí, i když v základní době ani jednou neprohrála.

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Mistrovství světa ve fotbale:

Osmifinále (Vancouver):

Švýcarsko - Kolumbie 0:0, na penalty 4:3

Penalty proměnili: Xhaka, Amdouni, Itten, R. Vargas - Quintero, Campaz, Díaz. Neproměnili: Akanji - Sánchez, Hernández. Rozhodčí: Barton - Morán (oba Salv.), Pupiro (Nik.) - Pacheco (video, Mex.). ŽK: Xhaka, Zakaria, Muheim - Suárez, Sánchez. Diváci: 52 497.

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Švýcarsko: Kobel - Zakaria (87. Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez (71. Muheim) - Freuler, Xhaka - Rieder (103. Amdouni), Jashari (46. Sow), Ndoye (90.+2 R. Vargas) - Embolo (87. Itten). Trenér: Yakin.

Kolumbie: C. Vargas - Muňoz, Sánchez, Lucumí (119. Mina), Mojica - J. Arias (66. Campaz), Lerma (82. Ríos), Puerta, Díaz - Rodríguez (66. Quintero) - Suárez (82. Hernández). Trenér: Lorenzo.

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