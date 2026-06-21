V Mexiku nás čeká peklo, obává se Sadílek. Trvá ale na tom, že Češi už se poučili

Záložník Michal Sadílek si uvědomuje, že české fotbalisty bude v závěrečném zápase skupiny na mistrovství světa proti domácímu Mexiku v tamní metropoli čekat peklo.
Duel na stadionu spolupořadatele šampionátu, v němž bude národní mužstvo odvracet hrozbu vyřazení z turnaje, považuje sedmadvacetiletý slávistický středopolař za největší možnou výzvu. Uvedl to ve svém zápisníku na facebooku české reprezentace.
Národní tým má po dvou zápasech skupiny jediný bod - nejprve prohrál 1:2 s Koreou a pak remizoval 1:1 s Jihoafrickou republikou.
"Pořád nás všechny strašně mrzí, že jsme ani druhý dobře rozehraný zápas nedotáhli do vítězného konce. Je to škoda, i s jednou výhrou bychom měli větší vnitřní klid. Teď nás čeká asi největší možná výzva: vyhrát v Mexiku. Uděláme úplně všechno, abychom to zvládli a pokračovali v turnaji dál," uvedl Sadílek, který se s mužstvem chystá na základně u Dallasu.
Jeho tým potřebuje k postupu do vyřazovací fáze zvítězit, Mexičané už naopak mají jisté prvenství ve skupině.
"Už před týdnem v Guadalajaře (proti Koreji) jsme poznali, jak Mexiko turnajem žije. Teď jdeme na jejich tým a na našlapaném Aztéckém stadionu nás čeká zelený kotel. Na druhou stranu o takových zápasech přece sníte, každý něco podobného chce zažít. Přesně pro takové chvíle fotbal hrajete," mínil Sadílek.
"Oni jsou v euforii, mají dvě výhry, celá země je na nohou. Nebylo by nic krásnějšího než tam uspět. Co by v tomto turnaji bylo víc? Je před námi těžký úkol, ale pořád zůstáváme ve hře o postup. Situaci jsme si zkomplikovali, ale už není kam uhnout a necháme na Aztéckém stadionu všechno. V Mexiku nás čeká peklo, ale popereme se o to," doplnil Sadílek.
Při remíze s Jihoafričany dal v úvodu jediný gól českého týmu. "Ani si moc nevybavím, co mi běželo hlavou. Dát gól na mistrovství světa je něco, o čem možná ani jako dítě nesníte. Na druhou stranu věřím, že tak silné momenty ještě v kariéře zažiju," uvedl Sadílek.
"Hned po příjezdu na stadion do Atlanty jsem si vzpomněl na mládežnické turnaje ve slovenské Čadci, kam jsme jako mladí jezdili se Slováckem. Hrávali jsme tam v uzavřené nafukovačce na umělé trávě, stadion v Atlantě měl také zavřenou střechu a hybridní trávník umělku z dálky trochu připomíná. Takže po gólu jsem měl takové déjá vu a mládežnická léta si částečně vybavil," líčil Sadílek.
Je přesvědčen, že se český celek z prvních dvou duelů na šampionátu poučí.
"V obou zápasech vedeme, což je skvělý vklad do zápasu, nakonec máme jeden získaný bod. Musí to pro nás být poučení, abychom byli ještě aktivnější a možná v hlavě neměli jenom průběžný, byť příznivý výsledek. Teď si musíme všechno správně vyhodnotit a už hledíme dopředu. Stoprocentní koncentrace, absolutní soustředění, nenechat se ničím rozhodit. Takhle budeme nastavení. Musíme předvést top výkon," podotkl Sadílek.
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