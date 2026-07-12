V Anglii to vře. Kouč Tuchel zkritizoval výkon, Bellingham ho ale usadil: Nic neví...

Navzdory postupu do semifinále mistrovství světa nebyl trenér Thomas Tuchel spokojený s výkonem fotbalistů Anglie proti Norsku. Výhru 2:1 po prodloužení označil na tiskové konferenci za fantastickou, herní projev svého týmu ale zkritizoval.
Střelec obou branek Albionu Jude Bellingham s jeho slovy nesouhlasil. Podle něj německý kouč nejspíš neví, jaké to je v těžkých podmínkách čelit hráčům jako Erling Haaland.
Seveřany poslal v sobotu v Miami do vedení v 36. minutě Andreas Schjelderup. Ještě do přestávky srovnal Jude Bellingham, jenž v 93. minutě před zraky frontmana legendární britské rockové kapely Rolling Stones Micka Jaggera rozhodl.
Anglie je od dosud jediného triumfu na domácím šampionátu v roce 1966 teprve potřetí v semifinále, v němž narazí na obhájce zlata Argentinu. V letech 1990 a 2018 souboj o finále nezvládla a následně prohrála i utkání o bronz.
Teprve potřetí v dějinách MS jsou v semifinále týmy, které už turnaj ovládly; stejná situace nastala i v letech 1970 a 1990. Angličané, nebo Argentinci se ve finále potkají s Francouzi, či úřadujícími evropskými šampiony Španěly.
"Výsledek je fantastický, jsme mezi nejlepšími čtyřmi týmy. Je to úžasné, ale s výkonem spokojený nejsem. Opět se ukázalo, že odhodlání nám nechybí, ale tím, jak jsme hráli, jsme si to velmi, velmi zkomplikovali. Působili jsme nedbale, udělali jsme spoustu technických chyb, nebyli jsme dost rychlí ani důslední. Dnes jsme měli štěstí," prohlásil dvaapadesátiletý Němec Tuchel.
Bellingham jeho kritiku odbyl. "Možná neví, jaké to je hrát v takových podmínkách proti Haalandovi, Ödegaardovi, Nusovi nebo Sörlothovi. Proti tomuhle mužstvu se nehraje snadno," uvedl ofenzivní záložník Realu Madrid.
"Snažíme se vytvořit pozitivní atmosféru a měli bychom v tom pokračovat i teď. Nemůžu kluky dost pochválit. Nemůžete vyhrát každý zápas tím, že budete rozdávat tisíce přihrávek. Někdy prostě musíte vyhrát i ošklivou cestou," řek Bellingham.
Na turnaji zaznamenal už šest branek, čímž dorovnal spoluhráče Harryho Kanea. Tolik gólů na jednom světovém šampionátu bez jediné proměněné penalty vstřelil z Angličanů už jen Gary Lineker před 40 lety. Bellingham s Kanem se společně postarali o 12 ze 13 tref Albionu na letošním mistrovství v Severní Americe.
Ve věku 23 let a 12 dní se navíc Bellingham stal druhým nejmladším hráčem, který ve vyřazovací fázi MS zaznamenal ve dvou zápasech po sobě minimálně dvě trefy; v osmifinále pomohl k výhře 3:2 nad domácím Mexikem. Prvenství zaujímá legendární Brazilec Pelé, jemuž se to povedlo při debutu na šampionátu v roce 1958 v 17 letech a 249 dnech.
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