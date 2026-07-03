„Už to zašlo příliš daleko.“ Zdrcení Chorvaté spílají FIFA, dráždí je i protežování Ronalda

Jedou domů, přestože sehráli strhující duel proti favorizovanému Portugalsku. Končí navzdory tomu, že ve 103. minutě mohutně slavili vyrovnání na 2:2. Bláznivou euforii ale po dlouhých minutách zkoumání zrušil bezprecedentním verdiktem VAR. Chorvatská bolest je na maximu, stejně jako neodbytný pocit křivdy.
Bláznivý zápas v Torontu přinesl šokující rozuzlení. Čtyři gól neplatily, ten poslední ve 103. minutě z kopačky Jožka Gvardiola zrušil až čip zabudovaný v míči.
Videorozhodčí na jeho základě odhalil pouhým okem nerozpoznatelnou teč, která při gólové akci vystavila útočící Chorvaty do ofsajdu.
Hráči v čele s loučící se ikonou Lukou Modričem nechápali, co se děje. Ve fanoušcích se vařila krev. Z tribun spílali rozhodčím, ukazovali prostředníčky, na plochu házeli plastové lahve. Mnozí se dali do pláče, když odezněla fáze vzteku.
„Jeden z největších zásahů VAR, jaké jsme kdy viděli,“ analyzoval výstižně komentátor britské BBC Steve Wilson. Zatímco sen jedné legendy - Cristiana Ronalda - může pokračovat, jiný velikán - Luka Modrič - se s nejprestižnějším mezinárodním jevištěm loučí v slzách.
Rozhodla o tom technologie Snickometer, z kriketu známá pod zkráceným názvem Snicko, která se v posledních letech využívá i ve fotbale. Míč Trionda, který pro letošní mistrovství světa vyrobila společnost Adidas, obsahuje mikročip schopný zaznamenat každý kontakt s míčem.
Díky tomu jsou v reálném čase okamžitě odesílána přesná data – například o každém jednotlivém doteku míče nohou či rukou – přímo videorozhodčímu. Právě to Chorvatům zlomilo vaz.
V utkání vedli po brance Ivana Perišiče, z penalty ale vyrovnal Cristiano Ronaldo a v nastavení rozhodl přesnou hlavičkou muž, který právě největší hvězdu k její nelibosti vystřídal: Gonzalo Ramos.
Trenér Chorvatů Zlatko Dalič přišel po utkání s nevybíravou kritikou.
„Rozhodování bylo obecně velmi špatné. Nepískali se pro nás standardní situace. A ten závěr? Sami vidíte, jak to zabíjí emoce. Kradete radost z fotbalu. S VAR jsme zašli příliš daleko,“ podotkl.
Za Chorvaty se ve vysílání Fox Sports postavil slavný Švéd Zlatan Ibrahimovič. Připomněl hlavní smysl technologie VAR, která má napravovat zjevné chyby rozhodčích.
„VAR existuje aby opravoval jasné chyby, ne aby vytvářel další sporné situace. Myslím, že dnes rozhodčí udělali chybu. Když v posledních minutách vyřazovacího zápasu uděláte takové rozhodnutí, rozhodujete tím o osudu celého týmu. Musíte si být naprosto jistí. Pro mě to ofsajd nebyl – byl to naprosto regulérní gól,“ mínil Zlatan.
Chorvatská média jsou plná hněvu, kromě podle nich tendenčního rozhodování a zároveň nevídaného verdiktu po trefě Gvardiola je ale dráždí i jiná, zdánlivě ne tak podstatná věc.
Cenu pro nejlepšího hráče utkání totiž od organizace FIFA obdržel jednačtyřicetiletý Cristiano Ronaldo, který znovu přepisoval historii.
Vstřelil svůj jedenáctý gól na šesti světových šampionátech, vůbec první v play off a stal se nejstarším hráčem do pole v historii vyřazovací fáze MS.
„Na této brance je obzvlášť pozoruhodné, že padla po jeho jediném doteku s míčem v chorvatském pokutovém území. Ronaldo byl na hřišti do 81. minuty a jediným okamžikem, kdy se v šestnáctce soupeře dotkl míče, byla proměněná penalta (nepočítáme-li situaci, kdy mu byl kvůli ofsajdu odvolán gól),“ napsal server Gol.hr.
„Celkový dojem navíc byl, že Portugalsko po jeho odchodu hrálo lépe, což činí rozhodnutí FIFA vyhlásit ho hráčem zápasu o to méně pochopitelným,“ dodal v komentáři.
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