Přeskočit na obsah
Benative
13. 7. Markéta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

„Úspěch je spíš nekvalifikovat se.“ MS plánuje další rozšíření, Trump je prý nadšený

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

Letošního mistrovství světa ve fotbale se poprvé v historii účastní 48 týmů. Turnaj se kvůli tomu natáhl a podle mnohých došlo k rozmělnění kvality. Možná je to naposled, co se hraje v tomto počtu... Šéf světového fotbalu Gianni Infantino připustil, že na příštím šampionátu může být mužstev 64.

Fanoušci s transparentem proti Giannimu Infantinovi, šéfovi FIFA
Fanoušci s transparentem proti Giannimu Infantinovi, šéfovi FIFAFoto: Reuters
Reklama
Portugalský trenér ghanské reprezentace Carlos Queiroz
Fotbalisté Curacaa před kvalifikačním zápasem na Jamajce, který rozhodl o jejich postupu na MS.
FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan
FIFA World Cup 2026 - Group C - Haiti v Scotland
Zobrazit
8 fotografií

MS 2030 je vůbec zvláštním projektem. Už dlouho dopředu Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila, že se odehraje v šesti zemích a na třech kontinentech.

Úvodní tři zápasy mají hostit Argentina, Paraguay a Uruguay - tam půjde přesně po 100 letech o návrat šampionátu na místo, kde se konal jeho první ročník.

Zbylých 101 utkání - pokud by se hrálo s 48 týmy - už si rozdělí hlavní organizátoři turnaje Španělsko, Portugalsko a Maroko.

Prezident FIFA Infantino však v rozhovoru pro švýcarský portál Bluewin uvedl, že ve hře je další rozšíření. Na 64 mužstev a celkem 128 zápasů.

Reklama
Reklama

„Určitě je to téma, o kterém budou výbory po šampionátu diskutovat. Celý svět musí mít možnost snít o MS, nejen Evropa a Jižní Amerika,“ prohlásil Infantino.

Předchozí rozšíření na současných 48 týmů si pochvaluje, přestože i kvůli němu FIFA byla a také během turnaje je terčem mnoha kritiků.

Související

„Kvalita týmů je obecně mimořádně vysoká a po celém světě se stále zvyšuje,“ podotkl Infantino.

Přitom třeba portugalský trenér Carlos Queiroz, který na šampionátu vedl Ghanu, svým svěřencům po zápasech základní skupiny říkal, že až v tomto momentu začíná turnaj.

Reklama
Reklama

„Skupina je jako rozcvička, postoupit z ní je jako dostat kreditní kartu, ale až teď musíte začít platit,“ tvrdil zkušený kouč, jehož tým posléze v prvním kole play off vypadl s Kolumbií.

Queirozovi se nelíbilo, že formát s 48 účastníky podrývá relevanci a náročnost kvalifikací na jednotlivých kontinentech. Při rozšíření o třetinu týmů by logicky došlo k další devalvaci.

„Vždyť v Jižní Americe bylo skutečným úspěchem se nekvalifikovat,“ řekl ironicky s odkazem na klíč, v němž na MS přímo postoupilo šest jihoamerických celků z deseti a sedmý dostal šanci ještě v mezikontinentální baráži.

„Mistrovství světa, to by mělo být něco vzácného, významného a smysluplného. Ale jak víte, dnes jde hlavně o peníze. Dříve to byl fotbal, teď je to moneyball,“ stěžoval si Queiroz.

Reklama
Reklama

Další nafouknutí MS by s sebou přineslo více televizních přenosů, možná také průnik na potenciálně obří trhy typu Čína, Indie nebo Indonésie.

Mnozí zmiňují i spojitost s volbami FIFA v příštím roce, při kterých bude Infantino - vládnoucí světovému fotbalu již deset let - usilovat o znovuzvolení. A hlasy z malých fotbalových zemí, které se díky rozšíření mohou na MS dostat, bude potřebovat.

Související

„Rozšíření na 64 týmů by sjednotilo svět, alespoň jednou,“ pronesl vloni na podzim Alejandro Domínguez, viceprezident FIFA a prezident jihoamerické federace CONMEBOL.

Pro Jižní Ameriku by mohl větší turnaj znamenat, že se tam za čtyři roky odehraje více zápasů než jen plánované tři.

Reklama
Reklama

Naopak proti návrhu se vymezil šéf evropského fotbalu Aleksandr Čeferin, ten označil turnaj s 64 účastníky za „špatný nápad“.

Fotbaloví fanoušci na sociálních sítích nyní Infantinova slova ironizují a navrhují, že by MS měly hrát rovnou všechny členské země FIFA.

„FIFA s tím nepřestane, dokud se turnaj nebude hrát na Marsu,“ objevilo se na síti X. „Nemůžu se dočkat zápasu Anguilly proti Cookovým ostrovům ve skupině,“ napsal další uživatel.

„Týmy ze všech kontinentů vstřelily góly a získaly aspoň jeden bod,“ namítl Infantino. „Devět z deseti afrických týmů postoupilo ze skupiny. To jen ukazuje, jak důležité je dát každému šanci,“ dodal pro Bluewin.

Reklama
Reklama

Ve zmíněném rozhovoru došlo i na téma jeho spojení s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Ten před týdnem přiznal, že žádal FIFA o přezkoumání trestu pro útočníka USA Folarina Baloguna, který měl kvůli červené kartě z prvního kola play off zmeškat osmifinále s Belgií.

FIFA mu trest zrušila a octla se pod palbou kritiky prakticky celého fotbalového světa…

„Jsme v pravidelném kontaktu, skoro každý den,“ odpovídal Infantino na otázku o Trumpovi. „Turnaj se mu líbí, užívá si ho. Všechny zápasy sleduje v televizi,“ pokračoval.

Reklama
Reklama

Osobně totiž první muž Spojených států zatím žádné utkání nenavštívil.

„Po finále bychom měli trofej pro vítěze předávat společně. Tak je to obvyklé a takový je plán i letos,“ ujistil Infantino.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Protest in response to an ICE agent fatally shooting a Mexican motorist during a vehicle stop in Houston
Protest in response to an ICE agent fatally shooting a Mexican motorist during a vehicle stop in Houston
Protest in response to an ICE agent fatally shooting a Mexican motorist during a vehicle stop in Houston

Střelba v Maine, do níž byl zapojen ICE, si vyžádala jednoho mrtvého

Střelba, do níž byl zapojen americký Úřad pro imigraci a cla (ICE), si ve městě Biddeford v americkém státě Maine vyžádala jednoho mrtvého, oznámila televizní stanice CNN a lokální americká média. O střelbě informoval předseda místního zákonodárného sboru Ryan Fecteau.

Explosions at an unknown location, following what U.S. Central Command (CENTCOM) said were strikes on Iran
Explosions at an unknown location, following what U.S. Central Command (CENTCOM) said were strikes on Iran
Explosions at an unknown location, following what U.S. Central Command (CENTCOM) said were strikes on Iran

ŽIVĚ Američané útočili na íránské vojenské cíle, odveta mířila na základny USA

Americká armáda v noci na pondělí oznámila další salvu úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM v pondělí ráno oznámilo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Íránské revoluční gardy hlásí odvetné údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu.

Schůze vlády, Filip Turek
Schůze vlády, Filip Turek
Schůze vlády, Filip Turek

Auto Filipa Turka se v centru Prahy srazilo se sanitkou, zůstala ležet na střeše

Poslanec Motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek měl mít podle informací webu Novinky.cz v centru Prahy nehodu. Jeho vůz se měl v pondělí kolem 12:30 hodin střetnout se sanitkou u stanice I. P. Pavlova. Sanitka skončila na střeše na tramvajových kolejích. Záležitostí se nyní zabývá policie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama