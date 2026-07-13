„Úspěch je spíš nekvalifikovat se.“ MS plánuje další rozšíření, Trump je prý nadšený

Letošního mistrovství světa ve fotbale se poprvé v historii účastní 48 týmů. Turnaj se kvůli tomu natáhl a podle mnohých došlo k rozmělnění kvality. Možná je to naposled, co se hraje v tomto počtu... Šéf světového fotbalu Gianni Infantino připustil, že na příštím šampionátu může být mužstev 64.
MS 2030 je vůbec zvláštním projektem. Už dlouho dopředu Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila, že se odehraje v šesti zemích a na třech kontinentech.
Úvodní tři zápasy mají hostit Argentina, Paraguay a Uruguay - tam půjde přesně po 100 letech o návrat šampionátu na místo, kde se konal jeho první ročník.
Zbylých 101 utkání - pokud by se hrálo s 48 týmy - už si rozdělí hlavní organizátoři turnaje Španělsko, Portugalsko a Maroko.
Prezident FIFA Infantino však v rozhovoru pro švýcarský portál Bluewin uvedl, že ve hře je další rozšíření. Na 64 mužstev a celkem 128 zápasů.
„Určitě je to téma, o kterém budou výbory po šampionátu diskutovat. Celý svět musí mít možnost snít o MS, nejen Evropa a Jižní Amerika,“ prohlásil Infantino.
Předchozí rozšíření na současných 48 týmů si pochvaluje, přestože i kvůli němu FIFA byla a také během turnaje je terčem mnoha kritiků.
„Kvalita týmů je obecně mimořádně vysoká a po celém světě se stále zvyšuje,“ podotkl Infantino.
Přitom třeba portugalský trenér Carlos Queiroz, který na šampionátu vedl Ghanu, svým svěřencům po zápasech základní skupiny říkal, že až v tomto momentu začíná turnaj.
„Skupina je jako rozcvička, postoupit z ní je jako dostat kreditní kartu, ale až teď musíte začít platit,“ tvrdil zkušený kouč, jehož tým posléze v prvním kole play off vypadl s Kolumbií.
Queirozovi se nelíbilo, že formát s 48 účastníky podrývá relevanci a náročnost kvalifikací na jednotlivých kontinentech. Při rozšíření o třetinu týmů by logicky došlo k další devalvaci.
„Vždyť v Jižní Americe bylo skutečným úspěchem se nekvalifikovat,“ řekl ironicky s odkazem na klíč, v němž na MS přímo postoupilo šest jihoamerických celků z deseti a sedmý dostal šanci ještě v mezikontinentální baráži.
„Mistrovství světa, to by mělo být něco vzácného, významného a smysluplného. Ale jak víte, dnes jde hlavně o peníze. Dříve to byl fotbal, teď je to moneyball,“ stěžoval si Queiroz.
Další nafouknutí MS by s sebou přineslo více televizních přenosů, možná také průnik na potenciálně obří trhy typu Čína, Indie nebo Indonésie.
Mnozí zmiňují i spojitost s volbami FIFA v příštím roce, při kterých bude Infantino - vládnoucí světovému fotbalu již deset let - usilovat o znovuzvolení. A hlasy z malých fotbalových zemí, které se díky rozšíření mohou na MS dostat, bude potřebovat.
„Rozšíření na 64 týmů by sjednotilo svět, alespoň jednou,“ pronesl vloni na podzim Alejandro Domínguez, viceprezident FIFA a prezident jihoamerické federace CONMEBOL.
Pro Jižní Ameriku by mohl větší turnaj znamenat, že se tam za čtyři roky odehraje více zápasů než jen plánované tři.
Naopak proti návrhu se vymezil šéf evropského fotbalu Aleksandr Čeferin, ten označil turnaj s 64 účastníky za „špatný nápad“.
Fotbaloví fanoušci na sociálních sítích nyní Infantinova slova ironizují a navrhují, že by MS měly hrát rovnou všechny členské země FIFA.
„FIFA s tím nepřestane, dokud se turnaj nebude hrát na Marsu,“ objevilo se na síti X. „Nemůžu se dočkat zápasu Anguilly proti Cookovým ostrovům ve skupině,“ napsal další uživatel.
„Týmy ze všech kontinentů vstřelily góly a získaly aspoň jeden bod,“ namítl Infantino. „Devět z deseti afrických týmů postoupilo ze skupiny. To jen ukazuje, jak důležité je dát každému šanci,“ dodal pro Bluewin.
Ve zmíněném rozhovoru došlo i na téma jeho spojení s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Ten před týdnem přiznal, že žádal FIFA o přezkoumání trestu pro útočníka USA Folarina Baloguna, který měl kvůli červené kartě z prvního kola play off zmeškat osmifinále s Belgií.
FIFA mu trest zrušila a octla se pod palbou kritiky prakticky celého fotbalového světa…
„Jsme v pravidelném kontaktu, skoro každý den,“ odpovídal Infantino na otázku o Trumpovi. „Turnaj se mu líbí, užívá si ho. Všechny zápasy sleduje v televizi,“ pokračoval.
Osobně totiž první muž Spojených států zatím žádné utkání nenavštívil.
„Po finále bychom měli trofej pro vítěze předávat společně. Tak je to obvyklé a takový je plán i letos,“ ujistil Infantino.
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