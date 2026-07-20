Unikátní šňůra i nejlepší obrana v historii MS. Španělé svou jízdou zbořili rekordy

Španělští fotbalisté díky výhře nad obhájci zlata Argentinci 1:0 po prodloužení ve finále mistrovství světa vytvořili rekord v neporazitelnosti v reprezentačních zápasech. Tým pod vedením trenéra Luise de la Fuenteho natáhl sérii bez porážky v normální hrací době či prodloužení na 38 utkání.
Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) to po druhém triumfu „La Roja“ na světovém šampionátu uvedla na svém webu. Na uplynulém turnaji v Severní Americe jeho vítězové přepsali i další rekordy.
Španělé naposledy v základní době prohráli předloni v březnu v přípravě s Kolumbií.
V následujících 38 utkáních po 90 minutách nebo prodloužení nepoznali hořkost porážky, během této série mimo jiné získali zlato na evropském šampionátu.
Neuspěli pouze loni v červnu ve finále Ligy národů, ve kterém po remíze 2:2 podlehli až v penaltovém rozstřelu Portugalsku.
Celek z Pyrenejského poloostrova vyrovnal zápis v neporazitelnosti po semifinálovém vítězství s Francií, po němž se dotáhl na Itálii, která neprohrála 37 zápasů po sobě v letech 2018 až 2021.
Nedělním triumfem proti Argentině na MetLife Stadium v East Rutherfordu se Španělsko od evropského konkurenta osamostatnilo.
„La Roja“ na turnaji v Severní Americe remizovala pouze v úvodním duelu s debutantem z Kapverd, následujících sedm duelů vyhrála.
Pětašedesátiletý De la Fuente se stal nejstarším trenérem, který na MS triumfoval. S mládežnickými výběry Španělska ovládl i evropské šampionáty do 19 a 21 let.
Od nástupu k seniorské reprezentaci na konci roku 2022 utrpěl ve 49 zápasech pouze tři porážky, z toho jedna přišla až na penalty ve zmíněném finále Ligy národů.
Rodák z Hara, který na lavičce díky brýlím a vždy dokonale padnoucímu obleku s kravatou připomíná vizáží profesora, ovládl s „dospělým“ týmem Španělů v roce 2023 Ligu národů, o rok později Euro a nyní světový šampionát.
S mužstvem zaznamenal další statistické primáty.
Nejlepší gólman turnaje Unai Simón vychytal na jednom MS v osmi duelech hned sedm čistých kont, což se ještě nikomu nepovedlo. Navíc inkasoval jediný gól (od Belgičana Charlese de Ketelaereho), žádný předchozí vítěz světového šampionátu se nemohl pyšnit pevnější obranou.
Španělé přitom kvůli změně formátu, který od letošního mistrovství rozšířil počet účastníků z 32 na 48 mužstev, odehráli nejvíce zápasů (osm) ze všech dosavadních vítězů.
„La Roja“ navíc na právě skončeném turnaji neprohrávala ani minutu. To se v dějinách MS povedlo z vítězů jen Itálii (v letech 1938 a 1982) a Německu (1990).
Devatenáctiletí Španělé Lamine Yamal a Pau Cubarsí se zase stali nejmladšími mistry světa v tomto tisíciletí. Křídelník Barcelony Yamal je prvním hráčem mladším 20 let, který má zlato z mistrovství Evropy i světa.
„Tahle parta je senzační a je neuvěřitelné vyslovit, že jsme mistři světa. Byl to nejtěžší turnaj v historii mistrovství světa. Argentina má nejlepšího hráče všech dob (Lionela Messiho) a my jsme překonali všechny možné rekordy,“ prohlásil kapitán Rodri, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu.
Španělsko zvládlo i druhé finále v historii MS. Také před 16 lety zdolalo Nizozemsko 1:0 po prodloužení. Za čtyři roky bude šampionát hostit spolu s Portugalskem a Mexikem.
Historické zápisy se týkaly i neúspěšné Argentiny.
V sedmém finále MS prohrála počtvrté (i v letech 1930, 1990 a 2014), což je společně s Německem nejvíce ze všech celků.
Jako první mužstvo pak ve finále šampionátu v úvodních 90 minutách hry ani jednou nevystřelila. Jediné dva střelecké pokusy, které ani nešly na branku, vyslala až v závěru prodloužení.
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