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Sport

Účastníka MS dostihla prapodivná kletba. Magie znovu udeřila, píší za mořem

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík

Pověry ve sportu není radno podceňovat. Přesvědčili se o tom i Ekvádorci na mistrovství světa ve fotbale v Americe.

Philadelphia, Pennsylvania, USA. 15th June, 2026. Fans of Ecuador team attend group stage game between Ecuador and Cote d'Ivoire during FIFA World Cup 2026 at Philadelphia stadium in Philadelphia, PA, USA on June 13, 2026, Côte d'Ivoire won 1 - 0. Credit:
Fanynka Ekvádoru při utkání MS ve fotbale proti Pobřeží slonovinyFoto: Profimedia
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Sport je prostředím, ve kterém se pověrám a rituálům odjakživa daří. K těm nejznámějším patří nepsané pravidlo z hokejové NHL, kde se vítězové jednotlivých konferencí nesmí dotknout trofeje, protože by to znamenalo smůlu v boji o vysněný Stanley Cup.

Podobně to mají ve Filadelfii. Pověra praví, že kdo obleče do dresu slavnou sochu Rockyho, symbol města, neuspěje.

A fanoušci Ekvádoru teď mohou zpytovat svědomí, že tuhle pověru nerespektovali.

Přes město se totiž v neděli přelila žlutá vlna příznivců jihoamerického celku a skulpturu, která je nad schody ke vstupu do Muzea umění, proslavenými ikonickou scénou z oscarového filmu, oděla do ekvádorského dresu.

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V zápase s Pobřežím slonoviny pak Ekvádor padl 0:1 gólem z poslední minuty.

„Filadelfská sportovní magie znovu udeřila,“ napsala na svých stránkách americká streamovací platforma CBS Sports Golazo.

„V okamžiku, kdy ekvádorští fanoušci oblékli Rockyho do dresu, bylo o výsledku rozhodnuto,“ pokračovala.

„Bolí to,“ přiznal Sebastian Beccacece, argentinský trenér Ekvádoru. „Bolí to, protože to byla nespravedlivá prohra,“ stýskal si.

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Zámořská média připomínají řadu případů především z amerického fotbalu, kdy si fanoušci soupeře nedali říct, bronzovou sochu filmového boxera oblékli do dresu svého klubu a pak museli sledovali, jak jejich miláčci prohráli s místními Eagles.

Minnesota Vikings takhle v roce 2018 přišli ve Filadelfii po drtivé prohře 7:31 o postup do Super Bowlu, ještě hůř dopadli v největším městě Pensylvánie v play off NFL před třemi lety New York Giants (7:38).

Ekvádor tak vstoupil do amerického šampionátu prohrou, jeho dalšími soupeři budou Curacao a Německo. Oba zápasy už sehrají Jihoameričané jinde než ve Filadelfii.

Lincoln Financial Field však bude hostit ještě pět střetnutí turnaje. A fanoušci týmů, které na něm nastoupí, už si snad dají pozor na to, co budou u Rockyho sochy dělat…

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