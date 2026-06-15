Účastníka MS dostihla prapodivná kletba. Magie znovu udeřila, píší za mořem

Pověry ve sportu není radno podceňovat. Přesvědčili se o tom i Ekvádorci na mistrovství světa ve fotbale v Americe.
Sport je prostředím, ve kterém se pověrám a rituálům odjakživa daří. K těm nejznámějším patří nepsané pravidlo z hokejové NHL, kde se vítězové jednotlivých konferencí nesmí dotknout trofeje, protože by to znamenalo smůlu v boji o vysněný Stanley Cup.
Podobně to mají ve Filadelfii. Pověra praví, že kdo obleče do dresu slavnou sochu Rockyho, symbol města, neuspěje.
A fanoušci Ekvádoru teď mohou zpytovat svědomí, že tuhle pověru nerespektovali.
Přes město se totiž v neděli přelila žlutá vlna příznivců jihoamerického celku a skulpturu, která je nad schody ke vstupu do Muzea umění, proslavenými ikonickou scénou z oscarového filmu, oděla do ekvádorského dresu.
V zápase s Pobřežím slonoviny pak Ekvádor padl 0:1 gólem z poslední minuty.
„Filadelfská sportovní magie znovu udeřila,“ napsala na svých stránkách americká streamovací platforma CBS Sports Golazo.
„V okamžiku, kdy ekvádorští fanoušci oblékli Rockyho do dresu, bylo o výsledku rozhodnuto,“ pokračovala.
„Bolí to,“ přiznal Sebastian Beccacece, argentinský trenér Ekvádoru. „Bolí to, protože to byla nespravedlivá prohra,“ stýskal si.
Zámořská média připomínají řadu případů především z amerického fotbalu, kdy si fanoušci soupeře nedali říct, bronzovou sochu filmového boxera oblékli do dresu svého klubu a pak museli sledovali, jak jejich miláčci prohráli s místními Eagles.
Minnesota Vikings takhle v roce 2018 přišli ve Filadelfii po drtivé prohře 7:31 o postup do Super Bowlu, ještě hůř dopadli v největším městě Pensylvánie v play off NFL před třemi lety New York Giants (7:38).
Ekvádor tak vstoupil do amerického šampionátu prohrou, jeho dalšími soupeři budou Curacao a Německo. Oba zápasy už sehrají Jihoameričané jinde než ve Filadelfii.
Lincoln Financial Field však bude hostit ještě pět střetnutí turnaje. A fanoušci týmů, které na něm nastoupí, už si snad dají pozor na to, co budou u Rockyho sochy dělat…
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