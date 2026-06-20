Turecko v slzách, na MS skončí už ve skupině. Paraguay má nejrychlejší gól šampionátu

Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na světovém šampionátu. Po porážce s Paraguayí 0:1 nemají ve skupině D ani bod, nedali ani gól a ztratili tak naději na postup do play off. O výhře jihoamerického celku v San Franciscu rozhodl už po 64 sekundách Matías Galarza, jenž tak o šest sekund překonal nejrychlejší trefu tohoto turnaje, kterou vsítil o pár hodin dříve Maročan Saibárí.
Paraguay hrála celý druhý poločas v deseti po vyloučení Miguela Almiróna, který si zakryl ústa v konverzaci se soupeřem a podle nového pravidla viděl červenou kartu.
Turecko na závěr skupiny vyzve v pátek ve 4:00 SELČ v Los Angeles domácí USA, které už mají po dvou výhrách zajištěn postup do play off. Ve stejném čase se v San Franciscu odehraje i duel Austrálie s Paraguayí.
Zápas začal pro favorizované Turky šokem. Ještě než se stihli zformovat do očekávaného ofenzivního seskupení, ztratili na poloviny hřiště míč, Jihoameričané se po dvou rychlých nahrávkách dostali před pokutové území a záložník Atlanty Galarza zamířil přesně k tyči. Nejrychlejší gól šampionátu byl na světě.
Turci se však brzo otřepali a rychle převzali taktovku duelu do svých rukou, ale houževnatá obrana Paraguaye je do větších příležitostí nepouštěla. Do první možnosti se dostal po čtvrthodině hry Güler, ovšem hvězda Realu Madrid branku přestřelila.
První turecký gól visel ve vzduchu ve 35. minutě, kdy po trestném kopu Calhanoglua hlavičkoval Müldür s pomoci teče do tyče a břevna.
V nastavení poločasu uplatnil salvadorský sudí nové pravidlo, platné od tohoto mistrovství. Almirón si při diskusi s Müldürem zakryl ústa, rozhodčí si tuto skutečnost ověřil u videa a paraguayskému záložníkovi ukázal za nesportovní chování červenou kartu.
Turecká herní převaha z první půle tak dostala ještě další výhodu v podobě jednoho hráče navíc. Jenže jejich stereotypní hra narážela na stále pevný obranný val, Turci jen velmi těžko hledali skulinky v pevné paraguayské defenzivě.
Po hodině hry pálil z voleje Calhanoglu, brzy po něm to zkoušel zdálky Demiral, hlavičkou posléze střídající Gül. Tlak evropského týmu stoupal, ale stále narážel i na vlastní neschopnost vyzrát na tuhý blok soupeře.
V závěru permanentní tlak Turecka gradoval, dvakrát se dostal do šance střídající Uzun a Kökcü, v nastavení hlavičkoval těsně vedle Demiral, ale kýžený gól postupové naděje nedal nikdo.
Fotbalisté Brazílie porazili 3:0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii třemi góly v úvodním dějství, dvakrát se prosadil Matheus Cunha a další branku přidal Vinícius Júnior. Jihoameričané mají se čtyřmi body takřka jistou účast ve vyřazovací fázi. Naopak karibský stát skončí ve skupině C poslední a jako první tým turnaje v USA, Kanadě a Mexiku přišel o šanci na postup.
Kanárci s Haiti neměli problém
Brazilci jsou po dvou kolech v čele tabulky o skóre před Marokem, se kterým na úvod remizovali 1:1. O bod zpět je Skotsko, jemuž po dnešní porážce 0:1 s úřadujícími africkými šampiony zůstávají tři body za vítězství 1:0 nad Haiti. Závěrečné duely Brazílie - Skotsko a Maroko - Haiti jsou na programu o půlnoci SELČ ze středy na čtvrtek.
Haiťané drželi s favoritem krok pouze v úvodu zápasu. Raphinhovi ještě zkazil radost z gólu ofsajd, v 23. minutě už ale šla Brazílie do vedení. Po zákroku brankáře Placida trefil obránce Delcroix nohu dotírajícího Cunhy a od ní se míč odrazil do sítě.
Trenérovi Ancelottimu se vyplatila změna na hrotu útoku oproti prvnímu zápasu, v němž nastoupil Igor Thiago. Cunha se navíc v 36. minutě znovu prosadil, když využil nabídku Viníciuse Júniora a zvýšil ranou na přední tyč. Ofenzivní fotbalista Manchesteru United přitom v předchozích 24 reprezentačních utkáních skóroval jedinkrát.
Vinícius Júnior se podílel na všech gólech "Kanárků", v nastavení sám zakončil přímočarou akci střelou pod padajícím Placidem. Jedinou kaňkou tak bylo pro Brazílii zranění ofenzivní hvězdy Raphinhy, jehož na konci první půle nahradil Rayan.
Outsider se i za přispění střídajícího pardubického záložníka Simona po změně stran zvedl a soupeře nepouštěl do šancí. Naopak v 63. minutě musel vytáhnout skvělý reflex brazilský brankář Alisson po Adého hlavičce.
V 76. minutě měl velkou příležitost Douglas Santos, z mírného úhlu přestřelil. V závěru utkání Brazilci přece jen polevili, i když v případě rovnosti bodů s Marokem bude o vítězi skupiny rozhodovat skóre.
S pěti tituly nejúspěšnější tým historie MS zdolal dnešního soupeře i ve čtvrtém vzájemném duelu. Haiťané nebodovali ani v pátém utkání na světovém šampionátu, bodově vyšli naprázdno i ve třech zápasech při své první účasti v roce 1974.
Saibárí se opět trefil
Fotbalisté Maroka porazili na mistrovství světa v Bostonu ve skupině C Skotsko 1:0 a se čtyřmi body mají blízko k postupu.
Jestliže marocká výhra 3:0 v jediném vzájemném zápase byla na mistrovství světa v roce 1998 šokem, při současných výsledcích obou týmů už výsledek nepřekvapil.
Maroko bylo výrazným favoritem sázkových kanceláří. Semifinalista minulého šampionátu a mistr Afriky neprohrál už třicet zápasů v řadě a jen Španělsko má aktuálně šňůru ještě o jedno utkání delší.
Na úvod turnaje sehráli Maročané více než vyrovnanou partii s Brazílií a do druhého zápasu vstoupili se stejnou jedenáctkou. Skotský trenér Steve Clarke ve srovnání s výhrou nad Haiti obětoval útočníka Shanklanda a nahradil ho záložníkem Christiem, aby eliminoval soupeřovu sílu ve středu pole. Nově se v základu objevili defenzivní hráči Tierney a Patterson.
Ale než se Skotové na trávníku, kde před šesti dny slavili výhru, rozkoukali, zaběhl za jejich obranu Saibárí a tvrdou střelou překonal brankáře Gunna. Stejně jako proti Brazílii si připsala asistenci hvězda Realu Madrid Díaz. Saibárí, který má namířeno z Eindhovenu do Bayernu Mnichov, měl ještě v úvodní desetiminutovce další šanci, ale míč tentokrát dobře netrefil.
Skotové se jen těžko dostávali na útočnou polovinu, zato na jejich branku se valil jeden útok za druhým. Saibárí připravil příležitost pro Channúse, ale ten ve snaze přehodit brankáře poslal míč příliš vysoko. Až v nastavení prvního poločasu o sobě dal poprvé vědět evropský tým, ale McGinn na svůj gól z prvního utkání nenavázal.
Stejný hráč se hned po změně stran po ojedinělé akci marně dožadoval penalty, ale pak už zase hru ovládli Maročané. Saibárího střelu zblokoval Hendry tak, že skončila jen na břevně.
Channúsovu hlavičku po rohovém kopu skvěle zneškodnil brankář Gunn. Čtvrthodiny před koncem se řítil do další šance Díaz, ale tentokrát lépe postavenému Saibárímu nepřihrál, což autora gólu viditelně rozladilo.
Skotové v závěru přece jen zvýšili útočnou aktivitu, ale ani McTominay si penaltu nevykoledoval a jeho tým dohrál zápas bez jediné střely na branku. Soupeř při brejcích do odkryté obrany mohl náskok ještě zvýšit, ale střídající Talbí přestřelil.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina D (San Francisco):
Turecko - Paraguay 0:1 (0:1)
Branka: 2. Galarza. Rozhodčí: Barton - Morán (oba Salv.), Pupiro (Nik.) - Marrí (video, Kat.). ŽK: Elmali, Montella (trenér) - Galarza. ČK: 45.+3 Almirón (Par.). Diváci: 60.827 (vyprodáno).
Turecko: Cakır - Müldür, Demiral, Bardakci (86. Kökcü), Kadioglu (71. Elmali) - Yüksek (60. Uzun), Calhanoglu - Akgün (60. Gül), Güler, Yildiz - Aktürkoglu (46. Yilmaz). Trenér: Montella.
Paraguay: Gill - J. Cáceres (81. Maidana), G. Gómez, Alderete, Alonso - Almirón, Cubas, D. Gómez (67. Velázguez), Galarza (90.+2 Canale) - Pitta (46. Bobadilla), Enciso (90.+2 Avalos) . Trenér: Alfaro.
Skupina C (Filadelfie):
Brazílie - Haiti 3:0 (3:0)
Branky: 23. a 36. Cunha, 45.+3 Vinícius Júnior. Rozhodčí: Hernández - Naranjo, Sánchez - Cerro Grande (video, všichni Šp.). ŽK: Douglas Santos - Arcus, Pierrot, Jacques. Diváci: 68.324.
Brazílie: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Guimaraes (81. Éderson), Casemiro - Raphinha (40. Rayan), Paquetá (64. Martinelli), Vinícius Júnior (81. Danilo Santos) - Cunha (64. Endrick). Trenér: Ancelotti.
Haiti: Placide - Arcus (46. Simon), Adé, Duverne, Delcroix, Expérience - Casimir (63. Deedson), Jacques, Bellegarde (81. Etienne), Providence (71. Joseph) - Pierrot (46. Isidor). Trenér: Migné.
Skotsko - Maroko 0:1 (0:1)
Branka: 2. Saibárí. Rozhodčí: Tantašev - Capenko, Gajnullin (všichni Uzb.) - Villarreal (video, USA). ŽK: Robertson - Diop. Diváci: 64.146.
Skotsko: Gunn - Patterson (89. Ralston), Hanley, Hendry, Robertson - McTominay, Ferguson, Tierney (60. Gannon-Doak) - McGinn (89. Stewart), Christie (71. McLean) - Adams (71. Dykes). Trenér: Clarke.
Maroko: Búnú – Hakimí, Diop, Riád, Mazráví - Búaddí, Ajnáví - Díaz (84. Amaimúní), Únáhí (90. Múrabat), Channús (84.Talbí) - Saibárí (84. Rahimí). Trenér: Vahbí.
ŽIVĚ Odstraňte zařízení, které využívá Rusko k útokům, vyzval Zelenskyj Lukašenka. Jinak to uděláme my, dodal
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek vyzval hlavu Běloruska Alexandra Lukašenka, aby odstranil zařízení, které v jeho zemi využívá ruská armáda k útokům na Ukrajinu. Zelenskyj podle agentury Reuters dodal, že Lukašenkovi by na to měl stačit týden, pokud tak neučiní, postará se o to Ukrajina.
Češi pohrdají největší zbraní, diví se v Lyonu. Ke Koubkově stylu se vyjádřil i Lička
Objevoval se v přehledu hvězd, které na světovém šampionátu zazáří. Po dvou zápasech se v souvislosti s Pavlem Šulcem mluví o zklamání. Do čtvrtečního duelu proti Jihoafrické republice naskakoval český reprezentant až z lavičky. Největší šok je to pro francouzská média.
KVÍZ: Jedna lež v každé větě. Odhalíte chybu v tvrzeních o známých filmech?
„Říká se, že filmy by měly být víc podobné životu – já si však myslím, že život by se měl víc podobat filmu,“ nechala se slyšet jedna americká herečka. Pokud jste kinematografií podobně fascinováni, bude pro vás řešení našeho kvízu hračka. Najdete v něm 15 tvrzení o slavných filmech a vaším úkolem bude odhalit v každém z nich jednu chybu. Ze tří nabízených odpovědí je vždy jen jedna pravdivá.
Cenili si ho už staří Egypťané. Jak se ale ocitl na Marsu, zůstává pro vědce záhadou
Mars už desítky let překvapuje vědce stopami dávné geologické minulosti. Nyní ale výzkumníci narazili na objev, který na Rudé planetě dosud nikdo neviděl. V úlomku marťanského meteoritu objevili zcela nový typ horniny a minerál, který může změnit představy o tom, jak se planeta před miliardami let vyvíjela. Odpověď na otázku, odkud pochází, však zatím zůstává otevřená.