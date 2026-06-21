Trenér „Šílenec“ baví i dráždí. Tepal hamižnost FIFA, na fanoušky kdysi vytáhl granát

Fotbalové mistrovství světa nabízí celý zástup zajímavých trenérských osobností. Marcelo Bielsa, argentinský kouč Uruguaye, na sebe upozornil už před turnajem. 70letý stratég působí na první pohled dojmem nerudného bručouna a zatím se podle toho na MS i chová. Nebo je za tím něco víc?
Bielsa zaujal hned před startem šampionátu při plnění tradičních mediálních povinností.
Fotbalisté i trenéři pózovali před kamerami. Fotili se, četli svá jména, v krátkých shotech se představovali či ukazovali gólové reakce.
Ne tak Bielsa. Trenér Uruguaye, který byl na MS už v letech 2002 s Argentinou a 2010 s Chile, zabodl smutný pohled do země a dal si záležet, aby se vůbec nepohnul.
Některé fanoušky na sociálních sítích svým bručounstvím pobavil, jiní ho zkritizovali. A jihoamerická média rozjela narativ, že jde o Bielsův tichý protest proti Mezinárodní fotbalové federaci FIFA.
Argentinec ji v minulosti mnohokrát kritizoval, nejostřeji zřejmě před dvěma lety na Copě América.
S Uruguayí tehdy ve čtvrtfinále senzačně vyřadil Brazílii a dobře věděl, že má pozornost celého fotbalového světa. Na tiskové konferenci nečekaně spustil: „Fotbal je v procesu úpadku. Sice ho sleduje stále více lidí, ale je pořád méně a méně atraktivní.“
„Důraz se klade na byznys, ale to, co z fotbalu udělalo nejlepší hru na světě, se vytrácí. Pokud to nechráníte, jde vám jen o byznys,“ opřel se Bielsa do šéfů světového fotbalu.
Dá se proto předpokládat, že probíhající MS s inovacemi třeba v podobě „komerčních“ přestávek na občerstvení mu radost zrovna nedělá. Mnoha lidem se zdá, že fotbal je až na druhé koleji.
Uruguaycům před jejich prvním zápasem proti Saúdské Arábii, který skončil remízou 1:1, zavařilo i divoké cestování, neboť jejich let z Mexika na Floridu byl výrazně pozdržen.
Když se pak novináři Bielsy po utkání ptali na jeho neochotu pózovat kamerám a zda šlo o nějakou formu protestu, vypěnil.
„Prostě mě vyfotili tak, jak mě vyfotili. Nejsem žádný model. Stál jsem k těm fotografům čelem a zkrátka vznikl takový snímek,“ odpovídal nakvašeně.
„Proč bych měl obhajovat, jestli se někdo dívá do očí nebo do země? Vůbec nemám povinnost chovat se jako model,“ dodal kouč.
I na mistrovství světa si drží trademark, s nímž začal před 12 lety při působení v Marseille - při zápasech sedí před střídačkou na chladicím boxu.
Před zápasem proti Saúdské Arábii mu ho na kolečkách přivezli asistenti a čtvrtý rozhodčí si pak s Bielsou vtipně ujasňoval, kam přesně se má Argentinec se svým boxem posunout.
Bielsa vedl v nejlepších evropských ligách vedle Marseille také Bilbao, Lazio Řím, Lille nebo Leeds. S Argentinou vyhrál aténskou olympiádu.
Vybudoval si pověst taktického puntičkáře a trenéra posedlého fotbalem, který se pravidelně zamyká na stovky hodin k důkladným analýzám.
Nejen proto se u Bielsy vžila přezdívka „El Loco“, tedy šílenec nebo blázen.
Při jeho působení v Anglii se mluvilo o tom, že nechává špehovat tréninky soupeřů. Jednou zase svému brankáři údajně radil, aby výkopy směřoval do zámezí, neboť soupeř je zranitelný při vlastních vhazováních.
Nejdivočejší historka se datuje do 90. let a období, kdy Bielsa coby začínající trenér vedl argentinský klub Newell‘s Old Boys.
Po ligové porážce 0:6 čelil trenér vzteku fanoušků nejtvrdšího jádra, kteří se shromáždili přímo před domem kouče.
Rozezlený Bielsa vyšel ven s ručním granátem a měl ultras vyhrožovat, že pokud neodejdou, tak granát odjistí. Když se fanoušci rozutekli, ještě za nimi burácel: „Pořád si chcete povídat?“
Historku v minulosti údajně potvrdil i tehdejší Bielsův svěřenec Mauricio Pochettino, který je na aktuálním šampionátu hlavním koučem domácí reprezentace Spojených států.
Bielsa nemá s Uruguayí po úvodní remíze ještě nic zaručeného. Ve skupině dále narazí na Kapverdy a Španělsko.
Platí, že na MS zatím nikdy nepostoupil do vyřazovací fáze. Už ve skupině skončil před 16 lety s Chile i před 24 lety s Argentinou, tehdy velmi překvapivě.
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