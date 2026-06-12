Tragický Schick, tvrdí nejen BBC. Z Anglie míří na Čechy nemilosrdné hodnocení

Návrat Čechů na fotbalový světový šampionát po dlouhých 20 letech mnoho pozitivních ohlasů nevyvolal. Zahraniční média se shodují, že výběr Miroslava Koubka prohrál v zahajovacím duelu skupiny A s Koreou naprosto zaslouženě. Zaráží jednostranná sázka na standardní situace.
Guadalajara není místem pro český, potažmo československý fotbal zaslíbeným. Jak si všiml web The Athletic, Česko se stalo teprve druhým týmem po Belgii, který prohrál čtyři zápasy na mistrovství světa v jednom městě.
Koubkův výběr navázal na místní nezdary z MS 1970, na kterém Čechoslováci prohráli s Brazílií 1:4, Rumunskem 1:2 a Anglií 0:1.
V duelu s mírně favorizovanou Koreou vedli Češi poté, co v 59. minutě po dlouhém autu Vladimíra Coufala skóroval z první střely na branku hlavičkující kapitán Ladislav Krejčí. Jenže Korejci následně svou kombinační, kreativní i pohybovou převahu přetavili ve dva góly a působivý obrat.
Vyhráli zaslouženě, shodují se vesměs světová média. U Čechů obecně zaráží až příliš jednoznačná sázka na silovost a standardní situace.
„Češi jsou limitovaní,“ glosoval britský The Guardian. Podle reportéra Jonathana Howcrofta šli do zápasu s herním plánem fyzicky přetlačit oponenta, ten ale ukázal, že umí být skálopevný.
„Standardní situace byly hlavní hrozbou českého týmu a byl to právě dlouhý aut nevídané kvality, který otevřel skóre,“ pochválil bývalého hráče West Hamu Coufala za gólovou asistenci.
Jinak ale není sám, kdo po úvodním výkonu nebere Čechy příliš vážně. „Myslím, že Jižní Afriku porazí, ale pokud to dotáhnou do play off, je opravdu těžké představit si, že by mohli někomu ublížit,“ uvedl.
Podle španělského deníku Marca byla Korea mnohem lepším týmem. „Korejci udělali první krok k postupu ze skupiny po velmi zaslouženém obratu proti příliš pragmatickému Česku,“ napsal.
Podobně to viděla BBC, která v analytickém bodování výkonů jednotlivých hráčů jednoznačně více ocenila Korejce. Hned šest z nich dostalo vyšší známku než nejlepší z Čechů, kterým byl podle britské stanice Vladimír Coufal s hodnocením 6,71. Následovali Ladislav Krejčí, Tomáš Souček a Matěj Kovář.
Absolutním králem se stal podle očekávání záložník Feyenoordu Rotterdam Hwang In-pom, který režíroval obrat asijského týmu gólem a asistencí.
Nejhorší známku z fotbalistů, kteří byli na hřišti déle než deset minut, obdržel hvězdný útočník Patrik Schick. BBC mu vypočítala tragické hodnocení 4,55.
„Vždy je to o tom, co vám dovolí soupeř. Hráči Koreje jsou vynikající i v obranném pohybu, velmi intenzivně dostupovali. Nějaké akce tam byly, ale Patrik byl vidět asi méně, než se čekalo,“ uznal trenér Koubek.
Kanonýr Leverkusenu zaznamenal za celý duel pouhé dva doteky s míčem v šestnáctce soupeře a schytal to i v bodování serveru Goal.com.
„Prožil náročný večer v roli osamělého střelce. Vymazal ho stoper Bayernu Kim Min-dže, navíc neměl žádný servis od spoluhráčů. Ani jednou nevystřelil a byl střídán už po šedesáti minutách,“ vysvětlil web s globálním dosahem známku 5 z 10, kterou Schick obdržel jako jediný z Čechů.
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