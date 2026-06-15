Totální šok na mistrovství světa. Španělsko nedokázalo dát gól Kapverdským ostrovům

Fotbalové mistrovství světa v Americe se dočkalo prvního obrovského překvapení. Postarali se o něj hráči Kapverdských ostrovů, kteří nedostali od Španělska ani jeden gól a s velkým favoritem turnaje uhráli bezbrankovou remízu.
V Atlantě kraloval skvělými zákroky gólman outsidera Vozinha, který si ve 40 letech odbyl stejně jako jeho spoluhráči debut na světovém šampionátu.
Úřadující mistři Evropy i přes drtivou herní i střeleckou převahu na africký tým nevyzráli.
Jejich největší šanci neproměnil v prvním poločase Ferrán Torres, který po Cucurellově sklepnutí napálil z úrovně malého vápna jen břevno.
V nastavení mohly dokonce udeřit Kapverdské ostrovy, hlavičku osamoceného Moreiry po rohovém kopu ale chytil gólman Simon.
Španělé se ve druhém zápase skupiny H představí v neděli opět v Atlantě proti Saúdské Arábii. Kapverdy se v noci z neděle na pondělí střetnou v Miami s Uruguayí.
Mistrovství světa ve fotbale, skupina H (Atlanta):
Španělsko - Kapverdy 0:0
Rozhodčí: Machádma - Kaláf, Ruajlí (všichni Jord.) - Dickerson (video, USA). ŽK: Pedri - Lopes Cabral. Diváci: 67.640.
Španělsko: Simón - Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri (87. N. Williams), Ruíz (71. Merino) - Torres (81. Olmo), Oyarzabal, Gavi (71. Yamal). Trenér: De la Fuente.
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral (76. Paulo) - Pina, L. Duarte (61. D. Duarte) - Mendes, Monteiro (79. Arcanjo), J. Cabral (61. W. Semedo) - Livramento (61. Da Costa). Trenér: Bubista.
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