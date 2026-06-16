To už celý šampionát vyhráli? Kolem Norů narostl obří „hype“, čelili však i posměchu

Norové už se nemohou dočkat svého vstupu do fotbalového mistrovství světa. Na velkém turnaji se představí po dlouhých 26 letech, přesto patří rovnou mezi spolufavority šampionátu. Někomu může připadat „hype“ kolem Erlinga Haalanda a spol. až přehnaný.
Norové hráli na MS v letech 1938, 1994 a 1998. V polovině 90. let se vyškrábali dokonce na druhé místo světového rankingu FIFA, doma byli v kvalifikacích prakticky neporazitelní.
Jenže od té doby nastoupili na velkém turnaji už jen jednou - na Euru 2000. Pak následovalo 12 neúspěšných kvalifikačních cyklů.
Norsko nebylo schopné dostat se ani na evropský šampionát, kam po rozšíření z 16 na 24 účastníků postoupili třeba Gruzínci, Albánci nebo Severní Irové.
V tomto světle proto na první pohled překvapí, že teď ho sázkové kanceláře řadí do okruhu spolufavoritů MS.
Bookmakeři vidí Norsko někde na konci první desítky, za Němci, Nizozemci či Belgičany. Tedy na hraně postupu do čtvrtfinále.
Na druhý pohled už to tak šokující není.
Nory táhne gólová mašina Haaland z Manchesteru City, pro mnohé nejlepší útočník světa. Dalšími oporami jsou Martin Ödegaard, kapitán Arsenalu, nebo Alexander Sörloth, hvězda Atlétika Madrid.
Odborníci doporučují na šampionátu sledovat také 21letého záložníka Antonia Nusu z Lipska, který by mohl být jedním z největších objevů turnaje.
Tato parta tentokrát prosvištěla kvalifikací mimořádně hladce, neztratila ani bod a nechala za sebou i favorizovanou Itálii.
Už před kvalifikací vsadil na norský tým Netflix a celou jeho cestu pečlivě monitoroval. V dokumentu „Norsko: Černý kůň“ pak streamovací gigant nabídl všechny detaily, například včetně zápasů proti Moldavsku a Estonsku.
Nechyběly ani záběry z velkých oslav v centru Osla, na které po stvrzení úspěšné kvalifikace dorazilo 50 tisíc fanoušků. Fotbalisté před nimi vystoupili ve zlatých bundách.
A to už popíchlo známého švédského novináře Olofa Lundha.
„Chápu, že dostat se na MS je pro Norsko úžasné. Po roce 2000 měli období temna. Ale zorganizovat oslavu s hráči ve zlatých bundách? Proč měli zlaté bundy?“ kroutil hlavou v dokumentu Netflixu.
„Ke zlatu je ještě ohromně daleko. Když zdoláte vlastní maximum, určitě to stojí za oslavu. Ale ne když se kvalifikujete. Nechápu to,“ dodal.
Lundh kritizoval oslavy hned poté, co se vloni v listopadu uskutečnily. V komentáři pro web Fotbollskanalen je nazval „zvláštními a patetickými“.
A jelikož jsou sousední Švédsko a Norsko tradičními rivaly nejen na poli sportu, reagoval na Lundhovu kritiku trenér norské reprezentace Staale Solbakken.
„Je v pořádku trochu oslavit první postup na MS od roku 1998. Nemáme s kvalifikacemi v poslední době takové zkušenosti jako Dánové nebo Švédové,“ řekl.
„Právě teď by se Švédové měli soustředit na baráž. Olof Lundh by měl. Je to zkušený žurnalista, kterého respektuju, ale že nazval naše oslavy patetickými, to zašel trochu daleko,“ rýpl si Solbakken.
Švédové totiž ve své kvalifikační skupině ani jednou nevyhráli. Díky milosrdnému systému a dřívějším výsledkům z Ligy národů se však dostali do baráže a odtamtud na MS v březnu přece jen postoupili.
A nyní už mají za sebou i úspěšný vstup do šampionátu - ve svém prvním utkání smetli Tunisko 5:1.
Norové rozehrají turnaj v noci z úterý na středu proti Iráku. Dál je v nelehké skupině čekají Senegalci a Francouzi.
Všeobecné nadšení přiživili před MS ještě dalším povedeným marketingovým tahem, když s reprezentanty nafotili fotky ve stylu příjezdu vikingů.
U fanoušků tím Norové jen zvýraznili nálepku sympatického černého koně.
„Věřím, že můžeme porazit kohokoliv,“ řekl v dokumentu Netflixu kapitán Ödegaard. „Nikdo se neraduje, že bude hrát proti Norsku. Neměl by,“ přidal talent Nusa.
A zda by Norové mohli celé mistrovství vyhrát?
„O tom nechci nic říkat, nebudu se vyjadřovat,“ usmál se útočník Sörloth.
„Pokud Norsko vyhraje zlato, osobně půjdu oslavovat na Radniční náměstí v Oslu. To slibuju,“ prohlásil zmiňovaný švédský novinář Lundh.
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