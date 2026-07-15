To nikdo nečekal, žasne svět nad potupou Francie. Mbappé neudržel nervy

Kdo v semifinále fotbalového mistrovství světa předpokládal postup všemi vychvalované Francie nebo vyrovnaný boj jako v loňské Lize národů, těžce se přepočítal. Španělé ve střetu gigantů okouzlili svět zcela suverénní výhrou 2:0.
Nebýt neuznaného gólu Lamina Yamala, který míč přebíral v těsném ofsajdu, mohlo to být dokonce 3:0.
Na předpokládané góly pak Španělsko zvítězilo 1,63 ku 0,3. Země galského kohouta sice měla víc střel na bránu, tři ku dvěma, ovšem žádné nebezpečné. A první přišla v 81. minutě…
„Argumentace, že Španělsko vyhraje, se vystavět dala, ale nemyslím si, že kdokoliv předvídal, že si s Francií poradí takto jednoznačně,“ napsal Sebastian Stafford-Bloor z online deníku The Athletic.
„Unai Simón pomalu ani nemusel předvést zákrok a největší hrozby Didiera Deschampse byly zcela neutralizovány,“ přidal.
Nejdražší výběr planety, jehož tržní hodnotu vyčíslil web Transfermarkt zhruba na jedna a půl miliardy eur, se prakticky nedostal do hry.
„Mnoho nestranných diváků by dalo přednost Dembélému před Baenou, Olisemu před Olmem, Mbappému před Oyarzabalem, dokonce i Tchouaménimu před Ruizem,“ spustil další novinář ze zmíněného webu Max Mathews.
„Španělská soudržnost a souhra byly ale na úplně jiné úrovni než u Francie, byť o individuálním talentu se to říct nedá. Neznamená to, že by Francie hrála sobecky nebo se nesnažila hrát jako tým, jenže Španělsko bylo někde jinde,“ doplnil.
Francouze nespasil ani Kylian Mbappé, jenž s osmi góly vede spolu s Lionlem Messim z Argentiny střeleckou tabulku šampionátu. Jindy nezastavitelný útočník dosáhl u předpokládaných gólů na bídné číslo 0,09 a nevytvořil jedinou šanci.
Zato v závěru viděl žlutou kartu. To když atakoval gólmana Simóna, který při poklidné španělské kombinaci nikam nespěchal a uklidil míč do rukavic. „To už byla čistá frustrace,“ poznamenal novinář Ed Mackey.
„Španělsko zvítězilo ve všech ohledech,“ uznal na britské televizi ITV bývalý špičkový záložník francouzské reprezentace Patrick Vieira.
„Francouzský tým jako by byl neviditelný,“ pokračoval. „Hodně se čekalo, že celé mistrovství světa vyhraje, takže my všichni jsme z výsledku opravdu zklamaní. Ale hlavně z výkonu. Potřebovali jsme, aby se předvedli naši nejlepší hráči, to se jim však nepovedlo. A nebyl to jeden nebo dva, ale úplně všichni. Bylo to opravdu špatné.“
Španělsko tak zastavilo nejobávanější ofenzivní mašinu turnaje. Zatím v sedmi zápasech inkasovalo jen jednou. V semifinále těžilo i z brzkého vedení, proměněné penalty ve 22. minutě. Poté mohlo bez spěchu frustrovat soupeře precizní kombinací, svou královskou disciplínou.
Když francouzský záložník Rayan Cherki dostal otázku, co jeho mužstvu chybělo, odpověděl, že úplně všechno.
„Prohráli jsme po technické stránce, prohráli jsme takticky, v soubojích,“ pustil se do výčtu. „Je to vážně velké zklamání. Všichni se nás báli. Jediný tým, který nás mohl vyřadit, jsme byli my sami. A to se stalo. Neprohráli jsme s rozhodčími nebo se Španělskem, ale sami se sebou. Hrozné.“
V sobotu odehraje Francie „jen“ zápas o třetí místo. Španělé vyzvou o den později vítěze druhého semifinále mezi Anglií a Argentinou.
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