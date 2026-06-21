Tak se píše historie. Druholigový gólman Curacaa se stal rekordním úkazem šampionátu

Chytá jen druhou americkou ligu a v 37 letech pomalu pomýšlí na závěr kariéry. Ale v utkání s Ekvádorem na mistrovství světa v Kansas City se postaral o senzaci. Brankář Eloy Room zmařil všechny soupeřovy střelecké pokusy a měl rozhodující podíl na tom, že Curacao získalo první bod. Jeho instagramový účet měl už hodinu po zápase na 700 tisíc sledujících, sedmkrát víc než před ním.
O držiteli trofeje pro hráče utkání nebylo nejmenších pochyb. "Jednou to bude šílená vzpomínka. Byl to určitě můj životní zápas, skoro perfektní. Už jsem jednou na Zlatém poháru chytil patnáct střel Hondurasu, ale mistrovství světa je vyšší úroveň," řekl Room.
Byl to úplně jiný příběh než před týdnem v Houstonu, kde šel sedmkrát do sítě pro míč, který tam poslali Němci. Že to s ním soupeř nebude mít snadné, ukázal už ve třetí minutě, kdy chladnokrevně zlikvidoval sólo Ennera Valencii.
"To bylo strašně důležité. Dodalo mi to sebevědomí, já jsem rostl a celý tým rostl se mnou. Bojovali jsme až do konce a ten bod má pro Curacao obrovský význam," usmíval se Room.
Nastřádal 15 úspěšných zákroků a stal se tak druhým nejzaměstnanějším gólmanem historie mistrovství světa. Jen Američan Tim Howard před dvanácti lety v zápase s Belgii měl ještě o jeden zákrok víc, ale to se hrálo 120 minut a brankář porážce 1:2 nezabránil.
V základní hrací době ale nikdo nic podobného nepředvedl od roku 1966.
"Na ten rekord jsem během hry vůbec nepomyslel. Ale Howard se musel pořádně zpotit, jestli se dnes díval," vtipkoval v mixzóně, když se ho na to novináři ptali.
Hrdina karibského ostrova se jako většina jeho spoluhráčů v reprezentaci narodil v Nizozemsku. Vyrostl v Nijmegenu, ale ke Curacau, z nějž pochází jeho otec Lesley, měl už od dětství vřelý vztah. Když už byl úspěšným brankářem, vyprávěl, co nejvíc ovlivnilo jeho kariéru.
"Maminka mi dala knihu Černý panter, příběh brankáře Ergilia Hata, který v roce 1952 chytal na olympiádě za tehdejší Nizozemské Antily. Slíbil jsem jí, že jednou budu jako on," vzpomínal na osudové rozhodnutí. Ostatně "Pantera Negra" bylo jeho první tetování.
"Když se na něj podívám, vždycky mě to znovu povzbudí," prozradil Room, co mu pomáhá k neobyčejným výkonům.
Doma celkem patnáct let oblékl dres Vitesse Arnhem, s nímž v roce 2017 vyhrál pohár. Krátce se objevil v PSV Eindhoven, ale odchytal jen tři zápasy a protože o něj doma už nikdo neměl zájem, odešel v roce 2019 jako volný hráč do americké MLS.
Tam znovu vzkřísil uvadající kariéru a pomohl Columbusu k mistrovskému titulu a mimo jiné dostal cenu za nejhezčí zákrok roku. Na jednu sezonu se vrátil domů do Arnhemu, ale klub se dostal do finančních potíží a s Roomem se dohodl na ukončení smlouvy. Současnou adresou je FC Miami ve druhé americké lize.
Brankář mohl reprezentovat i Nizozemsko, ale v roce 2015 se rozhodl pro Curacao. Přemluvil ho trenér ostrovního týmu a někdejší hvězda "Oranje" Patrick Kluivert. Stal se kapitánem a po dnešku i rekordmanem se 72 mezistátními zápasy. Měl velký podíl na úspěšné kvalifikaci, v rozhodujícím duelu s Jamajkou také udržel čisté konto. To nejlepší však mělo teprve přijít.
Oslavy po zápase přinesly ještě jeden emotivní okamžik. To když Room vytáhl tričko s portrétem svého někdejšího náhradníka Jarzinha Pietera, který zemřel v 31 letech na zástavu srdce před utkáním s Haiti. "To je pro tebe, Jarzinho, čistá láska Curacao," stálo na tričku.
Pak už ale začaly bouřlivé oslavy, při nichž do šatny zavítal i nizozemský královský pár.
"Je to neuvěřitelné, že přišli zrovna na tento zápas. Dokonce si v šatně zatančili na naši hudbu," řekl Room a pokračoval v podobném tónu.
"Možná mi teď na Curacau postaví sochu," žertoval, ale nejspíš není daleko od pravdy. Stadion v hlavním městě ostrova Willemstadu nese jméno jeho dětského Idolu Ergilia Hata. Po sobotním heroickém výkonu by hodně ostrovanů nejspíš hlasovalo pro změnu názvu.
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