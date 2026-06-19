Tajemné vyjádření kapitána. Krejčí naznačil, že je v českém týmu na MS něco špatně

Kapitán Ladislav Krejčí si po remíze 1:1 s Jihoafrickou republikou v druhém utkání na mistrovství světa v Americe nedokázal vysvětlit, proč čeští fotbalisté stejně jako při úvodní prohře s Koreou ztratili vedení.
Podle sedmadvacetiletého obránce Wolverhamptonu si bude muset tým společně sednout a rozebrat, kde je problém. Krejčí věří, že národní mužstvo má na to, aby v závěrečném duelu skupiny porazilo domácí Mexičany a ještě vybojovalo postup ze skupiny. Řekl to novinářům.
Český tým v Atlantě dlouho držel nad outsiderem vedení, v 83. minutě ale inkasoval vyrovnávací branku.
"Musíme si všichni zúčastnění tady sednout a říct si do očí, co je ten problém,“ řekl Krejčí v rozhovoru s novináři, který zveřejnila FIFA. Vzápětí trochu tajemně naznačil, že může být v týmu problematicky nastavený tréninkový plán. Čechům v obou zápasech rychle docházely síly.
„Jestli to je otázka sebevědomí, odvahy, že potom začneme hrát jednodušeji, nebo to je otázka sil. Jestli to, jak přistupujeme k celému tréninkovému cyklu, jak v tomhle týdnu, tak celkově, je to správné. A nastavit si to tak, aby se to nestalo," dodal.
"Sami jsme si ukázali, jak ty začátky poločasů můžeme hrát. To je něco, co musíme předvádět. Bude to téma, které teď budeme rozebírat, musíme na to přijít. Nesmí se to opakovat. Rád bych na to znal odpověď. Všichni si na to musíme sednout a říct si do očí pravdu. Trošku se i přizpůsobit tomu, že máme po sezonách, které jsou dlouhé. Teď nic nedoženeme. Musíme být i trošku chytří, abychom měli síly po celou dobu zápasu," dodal český kapitán.
Jihoafričané vyrovnali z penalty, kterou americká rozhodčí Tori Pensová nařídila za ruku ofenzivního záložníka Pavla Šulce ve vápně. "Ještě jsem to neviděl ze záznamu, viděl jsem to jen ze hřiště. Ptal jsem se rozhodčí, jestli to nebylo blízko u těla. Řekla mi, že vše bylo zkontrolované na videu, že je to penalta. Podívám se ze záznamu a pak si na to udělám názor," podotkl Krejčí.
Jeho celek má po dvou kolech skupiny jediný bod a k postupu dál potřebuje v posledním duelu základní části zvítězit nad favorizovaným Mexikem v tamní metropoli. "Víme, že jediná šance, jak pokračovat dále, je porazit Mexičany. Takhle k tomu musíme přistoupit. Musíme přijmout realitu a nehrabat se v tom, že kdybychom vyhráli s JAR, máme to jednodušší. To už je jedno. Musíme pracovat s věcmi, jaké jsou," řekl Krejčí.
Nepřestává věřit, i když mužstvo bude proti Mexičanům na slavném Aztéckém stadionu čelit 80 tisícům soupeřových fanoušků. "Myslím, že kdo nevěří, tak tady nemá co dělat. Zároveň v těch prvních patnáctiminutovkách nebo dvacetiminutovkách jsme sami odpověděli, že hrát můžeme. Jestli tam bude 80 tisíc Mexičanů, bude to jenom větší hukot. Ale vidíme, že hrát můžeme, hrát chceme," podotkl Krejčí.
Na stadionu v Atlantě se dnes v pravé poledne hrálo v klimatizovaném prostředí, stejně jako při všech dalších zápasech na šampionátu ale v půlce obou poločasů měly týmy tříminutovou občerstvovací pauzu.
"Je na to mnoho pohledů. Můžeme si tam říct nějaké taktické pokyny, záleží na vás, jak na to nahlížíte. Když máte tempo hry, nechcete, aby se to zastavovalo. Když jste trošku pod tlakem, uvítáte každou pauzu," srovnával Krejčí.
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