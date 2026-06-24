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Sport

Bosna slaví, odsunula Čechy z postupové pozice. Podruhé se trefil liberecký zázrak

ČTK,Sport

Fotbalisté Švýcarska na mistrovství světa zvítězili 2:1 nad Kanadou a ovládli skupinu B. Domácí tým postoupil do vyřazovací fáze z druhého místa. Velmi blízko postupu je i Bosna a Hercegovina, která porazila Katar 3:1 a ve skupině skončila třetí se čtyřmi body.

FIFA World Cup 2026 - Group B - Bosnia and Herzegovina v Qatar
Ermin Mahmič, Bosna, MS ve fotbale 2026Foto: REUTERS – BLAKE DAHLIN
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Podrobnosti připravujeme

Mistrovství světa ve fotbale:

Skupina B (Vancouver):

Kanada - Švýcarsko 1:2 (0:0)

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Branky: 76. P. David - 46. Vargas, 57. Manzambi. Rozhodčí: Abatti - Manis, Alves (všichni Braz.) - Soto (video, Ven.). ŽK: Larin, Millar - Xhaka. Diváci: 52.497.

Kanada: Crépeau - Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea (83. Shaffelburg) - Buchanan (74. P. David), Saliba, Choiniere (58. Eustáquio), Ahmed (58. Millar) - J. David, Larin (58. Oluwaseyi). Trenér: Marsch.

Švýcarsko: Kobel - Jaquez (74. Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Sow (74. Aebischer), Manzambi (85. Fassnacht), Vargas (80. Ndoye) - Embolo (85. Itten). Trenér: Yakin.

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