Švýcaři dál potvrzují, že jsou špička. Počtvrté za sebou jsou v osmifinále MS

Švýcarští fotbalisté zdolali na mistrovství světa v prvním kole play off ve Vancouveru Alžírsko 2:0. Cestu mezi 16 nejlepších týmů otevřeli v 10. minutě Breel Embolo a hned po změně stran Dan Ndoye, dva z deseti hráčů s africkými kořeny ve švýcarském týmu.
Švýcaři jsou počtvrté za sebou v osmifinále, ale jeho práh ještě nepřekročili. Pokaždé byl přitom jejich kapitán Granit Xhaka, který dnes odehrál rekordní 150. mezistátní zápas. V úterý od 22:00 SELČ se o postup pokusí znovu ve Vancouveru proti vítězi zápasu mezi Ghanou a Kolumbií.
Švýcarský trenér Murat Yakin, který má v dresu s helvétským křížem bezmála padesát startů, ale na světovém šampionátu si nikdy nezahrál, měl starosti s pravým krajem obrany. Pro zranění mu z něj vypadli dva hráči, a tak se tam vrátil záložník Zakaria, který hrál naposledy v prvním utkání.
Muratův protějšek a zároveň předchůdce na švýcarské lavičce Bosňan Vladimir Petkovič se rozhodl pro změnu v brance. Poté, co Binbút proti Rakousku pustil všechny tři střely na branku, dostal znovu šanci Zidane. Syn francouzské legendy, ale kapituloval hned při první akci.
Druhou branku na turnaji po proměněné penaltě při remíze s Katarem dal zblízka Embolo. Rodák z Kamerunu a nejlepší střelec současného týmu dal v reprezentaci 26. gól. Ale hlavní podíl na něm měl Manzambi. Záložník, který mohl hrát za Kongo, dlouhé sólo přes dva obránce zakončil přesnou přihrávkou před branku.
Dvacetiletý hráč Freiburgu má na turnaji na kontě už tři góly a dvě asistence. Mluví se o něm jako o jednom z kandidátů na cenu, kterou uděluje FIFA nejlepšímu fotbalistovi do 21 let. Přitom do prvních dvou zápasů na turnaji naskočil až jako náhradník.
Z druhého dějství neuběhla ani minuta, když Alžířané nezvládli odkop od branky. Belghálí při něm jen trefil Ndoyeho číhajícího na hranici šestnáctky a hráč Nottinghamu, který dnes v sestavě dostal přednost před Sowem, se poprvé na turnaji zapsal mezi střelce.
Deset minut před koncem byl střídající Rieder sám před prázdnou brankou, ale míč netrefil a nechal vyniknout alžírského gólmana.
Afričané se několikrát dostali k zakončení, ale Avár a Šajbí slabými střelami v prvním poločase brankáře Kobela neprověřili a Maza z nadějné pozice mířil vedle.
Po přestávce zahrozil kapitán Mahriz, ale třetí gól na turnaji nepřidal. Ve druhém poločase nemířila ani jedna střela mezi švýcarské tyče a Kobel bez problémů poprvé na šampionátu udržel čisté konto.
Mistrovství světa ve fotbale:
1. kolo play off (Vancouver)
Švýcarsko - Alžírsko 2:0 (1:0)
Branky: 10. Embolo, 46. Ndoye. Rozhodčí: Pérez - Del Yesso, Rodríguez - Mastrangelo (video, všichni Arg.). ŽK: Šajbí, Búdaví (oba Alž.). Diváci: 52.497.
Švýcarsko: Kobel - Zakaria (87. Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye (87. Aebischer) , Manzambi (71. Okafor), Vargas (71. Rieder) - Embolo (83. Amdouni). Trenér: Yakin.
Alžírsko: Zidane - Belghálí (82. Bulbína), Mandí, Bensebajní, Ajt-Núrí - Avár (58.Hadžám), Tálib (71. Búdaví) - Mahriz (71. Hadž Músá), Zerrúkí (58.Gvírí) , Šajbí - Maza. Trenér: Petkovic.
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