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Sport

Svět žasne: Co tu Češi dělali? Ukázali „nejhoršího hráče“, který si myslí, že je Ronaldo

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Nebývale tvrdá kritika z fotbalového světa mířila na český tým po celou dobu šampionátu, po závěrečné blamáži proti Mexiku už to jsou jen její dozvuky. Málokdo totiž od výběru trenéra Miroslava Koubka očekával skutečné zlepšení. Podle britského listu The Guardian si za dvacet let na Čechy nikdo nevzpomene. A Davida Douděru nechápal nejen bývalý hráč Liverpoolu.

Zklamaní Michal Sadílek a Patrik Schick po zápase Česko - Mexiko na MS 2026
Zklamaní Michal Sadílek a Patrik Schick po zápase Česko - Mexiko na MS 2026Foto: REUTERS – Annegret Hilse
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Zklamaný David Douděra v zápase Česko - Mexiko na MS 2026
Zklamaní Michal Sadílek a Patrik Schick po zápase Česko - Mexiko na MS 2026
Zklamaný David Douděra v zápase Mexiko - Česko na MS 2026
FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico
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Jsou Češi nejhorším týmem turnaje? Debata, kterou fotbalový svět otevřel už krátce po zahájení šampionátu pokračuje i ve chvíli, kdy je český tým definitivně vyřazen. Po porážce s Mexikem 0:3 se česká cesta uzavřela už po základní skupině.

Z týmů, které nejsou vyloženými fotbalovými trpaslíky, mohou národnímu týmu v kritických ohlasech ze světa konkurovat snad jen nuloví Turci či Tunisané.

Podle jednoho z komentářů na sociální síti X byli Češi nejhorším evropským týmem na MS od nechvalně proslulé anabáze Slovinska v roce 2002 v Japonsku a Jižní Koreji.

„Kdybychom to neviděli na vlastní oči, bylo by nemožné věřit tomu, že se Česko opravdu kvalifikovalo na světový šampionát,“ napsala irská sázková kancelář Paddy Power na síť. Právě Irové prohráli v baráži s Čechy na penalty, stejně jako vzápětí také Dánové.

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Ale zatímco v Dánsku se k nešťastné baráži už příliš nevracejí, v Irsku si hořkost připomínají. Například stanice RTÉ v reportáži referovala o „žalostném Česku“.

Populární magazín Goal.com napsal, že Češi naprosto promrhali svou šanci představit se poprvé po 20 letech mezi světovou elitou: „Jejich výkony byly opravdu mocným zklamáním.“

Britská BBC ve své živé reportáži Koubkův tým vůbec nešetřila. Často zaznívala strohá hodnocení odsuzující Čechy jako mužstvo, které nemá základní schopnosti, sílu ani vůli ublížit.

„Zcela postrádají jakékoli útočné nápady. Dopředu nenabízejí vůbec nic. S atraktivním fotbalem éry Pavla Nedvěda, Karla Poborského, Patrika Bergera a dalších členů tehdejší generace to nemá vůbec nic společného,“ prohlásil reportér Steve Sutcliffe.

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Speciální zmínky si během utkání vysloužil David Douděra.

„Naprosto směšné. Douděra to zkusil z obrovské dálky a jen sledoval, jak míč letí vysoko nad břevno. Co tím český záložník vůbec zamýšlel?“ napsala BBC po jednom z celé řady podivných momentů slávistického krajního hráče.

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Připojil se dokonce i Danny Murphy, expert stanice a bývalý hráč Liverpoolu. „Nikdy nepochopím, proč někdo střílí z pětatřiceti metrů. To bych ještě bral, kdybys byl Ronaldo...,“ uvedl. „Příšerné bránění,“ dodal na Douděrovu adresu po druhém vstřeleném gólu Mexičanů.

V komentářích hned několik zahraničních fanoušků popisovala českého fotbalistu jako „nejhoršího hráče, jakého kdy viděli“.

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Výstižně shrnul vystoupení Česka na MS britský The Guardian.

„Existuje mnoho způsobů, jak opustit turnaj. Můžete vypadnout se vztyčenou hlavou po vyrovnaném souboji s velkým soupeřem. Můžete mít smůlu a odjíždět domů rozhořčeni na rozhodčí a nepřízeň osudu. Můžete se zničit vlastními chybami, sérií červených karet, vlastními góly nebo spektakulárními omyly. Anebo můžete tiše zmizet, aniž byste po sobě zanechali jakoukoli stopu – a právě touto cestou se vydalo Česko,“ napsal list.

„Za dvacet let si podle všeho nikdo nevzpomene, že se tohoto mistrovství světa vůbec zúčastnilo. Snad s výjimkou irských fanoušků, kteří budou zpětně přemýšlet nad tím, jak Češi naložili s místem na turnaji, které jim v baráži uzmuli,“ pokračoval The Guardian.

„Vítězství by Česku s velkou pravděpodobností zajistilo postup, jenže to nikdy nevypadalo jako reálný scénář,“ uzavřel.

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