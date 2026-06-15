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Sport

Švédský koncert na MS. Seveřané krutě zadupali ambiciózní Tunisko

ČTK,Sport

Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v mexickém Monterrey Tunisko 5:1 a jsou v čele tabulky. Dva góly vítězů vstřelil Yasin Ayari, který si díky tuniské matce mohl vybírat, kterého z dnešních soupeřů bude reprezentovat.

FIFA World Cup 2026 - Group F - Sweden v Tunisia
Švédsko - Tunisko, MS ve fotbaleFoto: REUTERS
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Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F v mexickém Monterrey Tunisko 5:1 a jsou v čele tabulky. Dva góly vítězů vstřelil Yasin Ayari, který si díky tuniské matce mohl vybírat, kterého z dnešních soupeřů bude reprezentovat.

Další výraznou postavou byl Alexander Isak, který vstřelil jeden gól a dva připravil. Ke kanonádě přispěli také Viktor Gyökeres a střídající Mattias Svanberg. Africký tým, jehož jediný úspěch zaznamenal Umar Rakik, bude hrát v sobotu v noci na stejném stadionu s Japonskem. Švédy čeká v Houstonu Nizozemsko.

Pobřeží slonoviny rozhodlo v poslední minutě

Fotbalisté Pobřeží slonoviny na mistrovství světa zdolali 1:0 Ekvádor. Jedinou branku zápasu na stadionu ve Filadelfii vstřelil v 90. minutě křídelník Amad Diallo. Africký celek po úvodním kole vede skupinu E společně s Německem, které v neděli večer deklasovalo 7:1 Curacao.

Pobřeží slonoviny s Německem se v dalším kole utkají spolu v sobotu od 22:00 SELČ. Ekvádor, který dnes prohrál po 19 utkáních, čeká následně od 2:00 SELČ souboj s Curacaem.

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Úvodní dějství premiérového vzájemného duelu Ekvádoru s Pobřežím slonoviny nabídlo oboustranně otevřený fotbal, jemuž chyběly pouze góly. První velkou příležitost měl v 17. minutě Wahi, zblízka ekvádorského brankáře Galíndeze neprostřelil.

Pobřeží slonoviny následně dvakrát krátce po sobě pomohlo břevno. V 23. minutě byl blízko gólu Yeboah po ráně z hranice vápna a po půlhodině hry nastřelil brankovou konstrukci i jeho spoluhráč Minda. Na druhé straně zahrozil stoper Singo akrobatickými "nůžkami", jeho pokus těsně minul bránu.

Atraktivní ofenzivní podívaná pokračovala i po změně stran. Pouhých 48 sekund po začátku druhé půle nastřelil ekvádorský kapitán Valencia z velkého úhlu znovu tyč. V 52. minutě se "dočkalo" zásahu do břevna i Pobřeží slonoviny, když Wahi usměrnil střílený centr Yana Diomandeho.

V 69. minutě se ocitl v ideální střelecké pozici Plata, gólman Yahia Fofana jeho ránu vyboxoval. Nebezpečných situací ubylo až v závěrečné desetiminutovce, přesto se první bezbranková remíza na turnaji v USA, Kanadě a Mexiku nezrodila. V 90. minutě Singo vyvezl míč z vlastní poloviny až na hranici vápna soupeře, kde ho předložil Diallovi a ten pohotově zakončil.

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Pobřeží slonoviny oslavilo vítězně návrat na mistrovství světa po 12 letech a zaznamenalo první africkou výhru na letošním šampionátu. Zároveň ukončilo dlouho sérii Ekvádoru, který prohrál poprvé od září 2024 a utkání s Brazílií.

Mistrovství světa ve fotbale:

Skupina F (Monterrey):

Švédsko - Tunisko 5:1 (2:1)

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Branky: 7. a 90.+6 Ayari, 30. Isak, 60. Gyökeres, 85. Svanberg - 43. Rakik. Rozhodčí: Pérez - Del Yesso, Rodríguez (všchni Arg.) - Lara (Chile). ŽK: Khedira (Tun.). Diváci: 50.987.

Švédsko: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelöf - Bernhardsson (90. Svensson), Karlström (84. Svanberg), Ayari, Gudmundsson (65. Stroud) - Nygren (65. Bergvall) - Gyökeres, Isak (90. Elanga). Trenér: Potter.

Tunisko: Šamach - Valery (72. Mahmúd), Talbí, Rakik, Hamída - Khedira (83. Gharbí) , Schirí (72. Ašúrí) - Slimaní (83. Šavát), Madžbrí, Abdí - Sád (72. Túnaktí). Trenér: Lamouchi.

Skupina E (Filadelfie):

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Pobřeží slonoviny - Ekvádor 1:0 (0:0)

Branka: 90. Diallo. Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všichni Fr.) - Gillett (video, Ang.). ŽK: S. Fofana, Kessié, Doué - Porozo.

Pobřeží slonoviny: Y. Fofana - Doué (89. Kossounou), Singo, Agbadou, Konan - Y. Diomande, S. Fofana (77. Sangaré), Kessié, Touré (56. Diallo) - Pépé (77. Oulai), Wahi (56. Bonny). Trenér: Faé.

Ekvádor: Galíndez - Franco (62. Preciado), Ordóňez, Pacho, Hincapié - Vite, M. Caicedo, Minda (56. Angulo) - Yeboah (62. Porozo), Valencia (77. Rodríguez), Plata. Trenér: Beccacece.

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