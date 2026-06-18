Strhující šlágr. Anglie ukázala obří útočnou sílu, proti ní se trefil bývalý slávista

Fotbalisté Anglie porazili ve šlágru skupiny L na mistrovství světa Chorvatsko 4:2. Dvěma góly pomohl Angličanům kanonýr Harry Kane, za Chorvaty se trefil bývalý slávista Petar Musa.
Kyndryl podpoří transformaci obchodních procesů v ČSOB
Kyndryl pomůže zefektivnit komplexní procesy a posílit správu napříč činností banky
ŽIVĚ „Pokud se Írán nebude chovat dobře, zaútočíme,“ řekl Trump. Dohoda není definitivní
Memorandum o porozumění s Íránem není definitivní dohodou, pokud se Írán nebude chovat dobře, Spojené státy začnou opět útočit. Novinářům to ve středu řekl americký prezident Donald Trump během summitu vyspělých ekonomik G7 ve Francii. Prohlásil také, že hovořil se syrským prezidentem Ahmadem Šarou o tom, že by se jeho země mohla zapojit do boje proti militantnímu libanonskému hnutí Hizballáh.
Konečné slovo má mít OSN. Američané zveřejnili memorandum o porozumění mezi USA a Íránem
Americká verze 14bodového memoranda o porozumění mezi Íránem a Spojenými státy, jak jej ve středu večer novinářům přečetli pod podmínkou anonymity vysoce postavení informovaní činitelé USA a který zveřejnily světové tiskové agentury. Írán text memoranda dosud nezveřejnil. Dokument má být podepsán v pátek ve Švýcarsku.
Babiš ztrácí trpělivost s Vojtěchem. Ostrý dopis odhaluje, co mu vytýká
Pod ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO) se rozhoupala židle. V kuloárech už se pár týdnů spekuluje o tom, že je s ním premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš nespokojený a chce ho nahradit. Nyní tyto dohady ještě zesílily. Na ministerstvo zdravotnictví totiž dorazil ostrý vytýkací dopis. Přímo ze Strakovy akademie. Redakce Aktuálně.cz ho má k dispozici.
ŽIVĚ JAR má před duelem proti Česku problém. Naštvaný trenér vytáhl srovnání s Messim
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