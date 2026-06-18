Přeskočit na obsah
Benative
18. 6. Milan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Strhující šlágr. Anglie ukázala obří útočnou sílu, proti ní se trefil bývalý slávista

ČTK

Fotbalisté Anglie porazili ve šlágru skupiny L na mistrovství světa Chorvatsko 4:2. Dvěma góly pomohl Angličanům kanonýr Harry Kane, za Chorvaty se trefil bývalý slávista Petar Musa.

Harry Kane slaví gól v zápase Anglie - Chorvatsko na MS 2026.
Harry Kane slaví gól v zápase Anglie - Chorvatsko na MS 2026.Foto: Reuters
Reklama
Harry Kane slaví gól v zápase Anglie - Chorvatsko na MS 2026.
Harry Kane slaví gól v zápase Anglie - Chorvatsko na MS 2026.
Petar Musa slaví gól v zápase Anglie - Chorvatsko na MS 2026.
Petar Musa se spoluhráči slaví gól v zápase Anglie - Chorvatsko na MS 2026.
Zobrazit
8 fotografií

Podrobnosti připravujeme.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
France G7 Summit Trump
France G7 Summit Trump
France G7 Summit Trump

ŽIVĚ „Pokud se Írán nebude chovat dobře, zaútočíme,“ řekl Trump. Dohoda není definitivní

Memorandum o porozumění s Íránem není definitivní dohodou, pokud se Írán nebude chovat dobře, Spojené státy začnou opět útočit. Novinářům to ve středu řekl americký prezident Donald Trump během summitu vyspělých ekonomik G7 ve Francii. Prohlásil také, že hovořil se syrským prezidentem Ahmadem Šarou o tom, že by se jeho země mohla zapojit do boje proti militantnímu libanonskému hnutí Hizballáh.

Andrej Babiš, premiér, Aleš Herman, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, politik
Andrej Babiš, premiér, Aleš Herman, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, politik
Andrej Babiš, premiér, Aleš Herman, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, politik

Babiš ztrácí trpělivost s Vojtěchem. Ostrý dopis odhaluje, co mu vytýká

Pod ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO) se rozhoupala židle. V kuloárech už se pár týdnů spekuluje o tom, že je s ním premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš nespokojený a chce ho nahradit. Nyní tyto dohady ještě zesílily. Na ministerstvo zdravotnictví totiž dorazil ostrý vytýkací dopis. Přímo ze Strakovy akademie. Redakce Aktuálně.cz ho má k dispozici.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama