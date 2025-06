Sparťan znepříjemnil premiéru slavného kouče. Dobrá remíza, tvrdil trenér Brazilců

Ani Carlo Ancelotti fotbalisty Brazílie neprobudil. "Kanárci" při premiéře slavného italského kouče na jejich lavičce hráli v jihoamerické kvalifikaci o postup na MS 2026 jen 0:0 s Ekvádorem, z pěti posledních zápasů pouze jeden vyhráli a stále nemají jistý postup na šampionát.

"Dobrá remíza, odjíždíme odtud spokojeni," tvrdil přesto Ancelotti, proti jehož výběru odehrál v dresu soupeře druhý poločas Angelo Preciado.

Sedmadvacetiletý obránce pražské Sparty nahradil o přestávce Alana Mindu.

Ancelotti udělal v základní sestavě spoustu změn oproti poslednímu duelu, v němž Brazílie podlehla 0:4 Argentině, a následně skončil kouč Dorival Júnior.

Zápas v ekvádorském Guayaquilu nenabídl příliš šancí, tu asi největší brazilskou nevyužil Vinícius, když ve 22. minutě zblízka trefil jen domácího gólmana.

"Myslím, že hlavně defenzivně to bylo velmi dobré utkání, tým měl dobrý přístup," hodnotil Ancelotti.

Ekvádor doma neprohrál už čtrnáct střetnutí v řadě a ze druhého místa má velmi blízko k postupu na šampionát, který budou příští rok hostit společně USA, Kanada a Mexiko.

Brazílie je stále až čtvrtá, přímo na MS se z jihoamerické zóny dostane šest týmů. Jistotu má zatím pouze Argentina.

"Naším cílem je kvalifikovat se. Bojovat na šampionátu a obnovit statut Brazílie ve špičce světového fotbalu," prohlásil Ancelotti.

"To je to, za čím si všichni jdeme. Uděláme všechno pro to, abychom to dokázali," slíbil trenér, jenž v uplynulé sezoně vedl Real Madrid.

Kvalifikace MS 2026 ve fotbale - jihoamerická zóna CONMEBOL:

Ekvádor - Brazílie 0:0

Paraguay - Uruguay 2:0 (1:0)

Branky: 13. Galarza, 81. Enciso z pen.

Chile - Argentina 0:1 (0:1)

Branka: 16. Álvarez.

1. Argentina 15 11 1 3 27:8 34 2. Ekvádor 15 7 6 2 13:5 24 3. Paraguay 15 6 6 3 13:9 24 4. Brazílie 15 6 4 5 20:16 22 5. Uruguay 15 5 6 4 17:12 21 6. Kolumbie 14 5 5 4 18:14 20 7. Venezuela 14 3 6 5 13:17 15 8. Bolívie 14 4 2 8 14:30 14 9. Peru 14 2 4 8 6:17 10 10. Chile 15 2 4 9 9:22 10

Pozn.: Ekvádoru byly odečteny tři body za falšování dokumentů.