Španěly opět spasil Merino, o finále se utkají s Francií

Španělští fotbalisté porazili v druhém čtvrtfinále mistrovství světa v Los Angeles Belgii 2:1.
Po půlhodině hry jim zajistil vedení Fabián Ruiz, ale Charles De Ketelaere ještě do přestávky ukončil rekordní neprůstřelnost brankáře Unaie Simóna, který kapituloval na světovém šampionátu poprvé po 650 minutách hry. Střídající Mikel Merino, jenž rozhodl už osmifinále s Portugalskem, pak tři minuty před koncem poslal Španěly do semifinále.
Mistři Evropy jsou v něm poprvé od roku 2010, kdy získali své jediné zlato. V úterý se od 21:00 SELČ v Dallasu utkají s Francií, kterou před rokem v divokém semifinále Ligy národů přestříleli 5:4.
Připravujeme další podrobnosti.
Mistrovství světa ve fotbale:
Čtvrtfinále (Los Angeles):
Španělsko - Belgie 2:1 (1:1)
Branky: 30. Ruiz, 88. Merino - 41. De Ketelaere. Rozhodčí: Oliver - Burt, Mainwaring - Gillett (video, všichni Angl.). ŽK: Cubarsí, Laporte - De Bruyne, Witsel. Diváci: 70.492.
Španělsko: Simón - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz (55. Pedri) - Yamal, Olmo (86. Merino), Baena (55. Torres) - Oyarzabal (79. Williams). Trenér: De la Fuente.
Belgie: Courtois (71. Lammens) - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (61. Seys) - Raskin, Vanaken (60. Lukaku) - Doku, De Bruyne (86. Saelemaekers), Trossard (60. Witsel) - De Ketelaere. Trenér: Garcia.
Přenos skončil Španělsko - Belgie 2:1. „Rudí ďáblové“ střídali brankáře, pak favorit rozhodl
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Španělskem a Belgií.
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