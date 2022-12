Španělsko čeká arabský kotel. Král fanouškům poskytl letadla, zadotoval i vstupenky

Teprve podruhé v historii se Maroko probojovalo do vyřazovacích bojů na fotbalovém mistrovství světa. V úterý se Atlasští lvi utkají o postup do čtvrtfinále s jedním z velkých favoritů turnaje. Čeká je hvězdami nabité Španělsko.

Před čtyřmi lety v Rusku všechny africké týmy skončily už ve skupině. Katar svědčí mančaftům z černého kontinentu výrazně více. Do osmifinále prošly Senegal a Maroko, Tunisku i Kamerunu unikl postup těsně a oba týmy porazily favorita na celkové vítězství. Tunisané zdolali Francii a Kamerun zase vyzrál na Brazilce (oba výsledky 1:0).

"Poprvé v historii pět afrických týmů vedlo pět afrických trenérů, to je milník. Dosud totiž žádný celek pod zahraničním trenérem mistrovství světa nevyhrál," upozorňuje ugandská reportérka Usher Komugishaová.

Last minute změna trenéra

Otázka trenéra byla pro marocký tým dlouho palčivá. Reprezentace v letošním roce neměla formu, zápasy jí nevycházely ani výsledkově. Vahid Halilhodžič byl u týmu tři roky a až v srpnu před mistrovstvím světa se fotbalový svaz rozhodl jej vyměnit.

K mužstvu povolal Walida Regraguiho. Ten měl jen necelé čtyři měsíce na to, aby ho poznal a vtiskl mu svou představu. "Regragui je však bývalý reprezentant Maroka a dobře rozumí kultuře této země, ví, jak vítězit," dodává spolupracovnice al-Džazíry, BBC či ESPN.

Elitní výběr převzal po kontroverzním Halilhodžičovi. Sedmdesátiletý Bosňan je známý svérázným přístupem ke svým svěřencům a často napjatými vztahy v kabině.

"Klíčové bylo, že Regragui oživil Hakíma Zijacha. Zijach pod Halilhodžičem nehrál ani na Africkém poháru," připomněla Komugishaová působení křídelníka Chelsea v národním týmu.

"Řekl mu, že na něm chce stavět svou hru. Zijach je klíčový, ale nespoléhají se jen na něj. Na hrotu je také Júsuf Nasjrí," dodává. Nasjrí se jako první Maročan gólově prosadil na dvou různých mistrovstvích světa.

Po vítězství nad Kanadou hráči Maroka objímali trenéra Regraguiho a vyhazovali jej do vzduchu. "V týmu je skvělá atmosféra. Nic takového jsme pod Halilhodžičem neviděli," doplnila Komugishaová.

Na stadionu v Al Rajánu bude navíc Maročany čekat domácí atmosféra. Zatímco v zápasech evropských reprezentací byla v Kataru někdy až komorní nálada, arabské celky se stejně jako ty z Jižní Ameriky těšily velké podpoře.

"Je to arabský tým, takže hrát v Kataru je pro ně jako nastupovat doma. V emirátu navíc hodně Maročanů žije," připomíná novinářka. Reprezentaci k tomu podporuje přímo král Mohamed VI. Pro turnaj vyčlenil fanouškům dvě letadla a zadotoval nákup vstupenek, aby hráče mohlo podpořit co nejvíce příznivců.

Obří tréninkové centrum

Podpora ovšem není nahodilá, jak zdůraznila novinářka Komugishaová pro Sky Sports.

"Maroko je odměněno za investice do zázemí. Jeho úspěch nespadl z nebe, je to jasný záměr. Postavilo komplex Mohameda VI. v Maamouře, který se rozkládá na ploše 30 hektarů. Investovali do toho přes 65 milionů dolarů (asi 1,5 miliardy korun)," vyjmenovává Komugishaová.

Tréninkové centrum využívají všechny reprezentační týmy od mládeže až po A-mužstvo. "Zároveň je důležité, aby se hráči jako Zijach nebo Ašraf Hakimí cítili komfortně i v Maroku, když na sraz přijedou z Chelsea nebo PSG. Hraje za ně i hodně hráčů, kteří se narodili v Evropě. Odmalička jsou zvyklí na velmi kvalitní zázemí a trochu jinou mentalitu," uzavírá reportérka.

Maroko vyzve Španělsko, a přestože svou skupinu F bez porážky vyhrálo, bude outsiderem. Oba týmy se potkaly už před čtyřmi lety na šampionátu v Rusku, kde si Maroko dlouho šlo za senzačním vítězstvím, a zápas nakonec skončil remízou 2:2.