Španělsko - Belgie. Mistři Evropy s „Rudými ďábly“ obstarají další šlágr čtvrtfinále
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Španělskem a Belgií.
Fiasko ruských „superstíhaček“: Zastavily jediný dron, zbytek vyřadil klíčový závod
Rusko během pondělního útoku ukrajinských dronů na rafinerii v Omsku nasadilo „neviditelné“ stíhačky páté generace Su-57. Nejmodernější stroje ruských vzdušných sil však podle deníku Kyiv Post dokázaly zachytit pouze jediný bezpilotní letoun. Ostatní obranou proletěly a vyřadily z provozu největší rafinérský komplex v zemi.
Bittner finišoval jedenáctý, Otruba dlouho unikal. Etapu vyhrál Belgičan
Rovinatou 7. etapu Tour de France vyhrál v hromadném spurtu v Bordeaux belgický cyklista Tim Merlier. Čech Pavel Bittner finišoval jedenáctý, téměř celý den strávil ve dvoučlenném úniku Jakub Otruba.
Konec dlouholeté spolupráce. Lehečka se loučí s trenérem, náhradu neoznámil
Český tenista Jiří Lehečka se po osmi letech rozloučil s trenérem Michalem Navrátilem, pod jehož vedením se dostal do světové špičky. Čtrnáctý hráč žebříčku ATP to oznámil na sociálních sítích.
Trump shání spojence proti „levicovému terorismu“. Pozvání přišlo i Macinkovi
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje příští týden ve Washingtonu setkání desítek ministrů zahraničí, které se má věnovat „návratu nadnárodního krajně levicového terorismu“. Iniciativa podle amerických médií cílí především na skupiny spojené s hnutím Antifa a další krajně levicové organizace. Pozvánku dostal také český ministr zahraničí Petr Macinka.
Wimbledonskou senzaci zastavil až Zverev, ve finále se utká s obhájcem Sinnerem
Světová tenisová jednička Jannik Sinner z Itálie nedal v semifinále Wimbledonu šanci sedminásobnému vítězi Novaku Djokovičovi ze Srbska a po výhře 6:4, 6:4, 6:4 si zahraje na londýnské trávě stejně jako loni o titul. Úřadující šampion se v neděli střetne s Němcem Alexanderem Zverevem, jenž vítězstvím 7:6, 6:2 a 6:4 ukončil senzační tažení domácího Brita Arthura Feryho.