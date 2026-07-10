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Španělsko - Belgie. Mistři Evropy s „Rudými ďábly“ obstarají další šlágr čtvrtfinále

Sport

Sledujte online přenos ze čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Španělskem a Belgií.

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Americký prezident Donald Trump s ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Foto z 27. května 2026.
Americký prezident Donald Trump s ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Foto z 27. května 2026.
Americký prezident Donald Trump s ministrem zahraničí Marcem Rubiem. Foto z 27. května 2026.

Trump shání spojence proti „levicovému terorismu“. Pozvání přišlo i Macinkovi

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje příští týden ve Washingtonu setkání desítek ministrů zahraničí, které se má věnovat „návratu nadnárodního krajně levicového terorismu“. Iniciativa podle amerických médií cílí především na skupiny spojené s hnutím Antifa a další krajně levicové organizace. Pozvánku dostal také český ministr zahraničí Petr Macinka.

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Wimbledon
Wimbledon
Wimbledon

Wimbledonskou senzaci zastavil až Zverev, ve finále se utká s obhájcem Sinnerem

Světová tenisová jednička Jannik Sinner z Itálie nedal v semifinále Wimbledonu šanci sedminásobnému vítězi Novaku Djokovičovi ze Srbska a po výhře 6:4, 6:4, 6:4 si zahraje na londýnské trávě stejně jako loni o titul. Úřadující šampion se v neděli střetne s Němcem Alexanderem Zverevem, jenž vítězstvím 7:6, 6:2 a 6:4 ukončil senzační tažení domácího Brita Arthura Feryho.

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