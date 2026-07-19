Španělsko - Argentina. Ve finále MS hrají evropští šampioni proti obhájcům titulu
Sledujte online přenos z finále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Španělskem a Argentinou.
Nečekaný konec velké rivality. Pogačarova soka odvezla v bolestech sanitka
Vrchařskou 15. etapu Tour de France vyhrál olympijský šampion Remco Evenepoel z Belgie ve spurtu tříčlenné skupiny před lídrem závodu Tadejem Pogačarem ze Slovinska. Událostí dne bylo odstoupení dosud druhého muže průběžného pořadí Jonase Vingegaarda, jenž si při pádu zhruba 21 km před cílem poranil rameno.
Vypadá jako kočka na chůdách. Neobvyklý mýval Jimothy se stal hitem internetu
Neobvykle vyhlížející mýval, kterému lidé v americkém Seattlu začali říkat Jimothy, se po zveřejnění videa rychle stal internetovou senzací. Odborníci soudí, že zvíře má nejspíš vrozenou deformaci páteře, přesto je čilé a podle všeho má slušné šance přežít ve volné přírodě.
Zapomeňte na přeplněný Jadran. V těchto zemích je turistů i v létě málo
Chorvatsko se v létě mění v přeplněný rozpálený kotel. Počty turistů několikanásobně převyšují počty místních obyvatel. Experimentální data Eurostatu z platforem Booking.com a Airbnb ukazují, kde jsou cestovatelé stále ještě vzácností.
ŽIVĚ Nejrozsáhlejší útok na Ukrajinu od začátku invaze. Rusko vypálilo desítky balistických raket
Rusko v noci na neděli při útoku na ukrajinské hlavní město Kyjev vypálilo největší počet balistických raket od začátku plnohodnotné invaze v únoru 2022. Uvedl to na síti X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, podle kterého Rusko vyslalo zhruba čtyři desítky balistických střel. Útok si vyžádal mrtvé i zraněné.
Pyšnil se stovkami milenek, na kurtu hrál drama i komedii. Klaun ale kupil i průšvihy
Když Ilie Nastase vstoupil na kurt, nebylo jisté, zda diváci uvidí tenisové představení, komedii, nebo výbuch vzteku. Často dostali všechno najednou. Rumun, který patřil v 70. letech k nejlepším hráčům světa a byl první tenisovou jedničkou ATP v historii, slaví právě dnes 80. narozeniny.