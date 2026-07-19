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Španělsko - Argentina. Ve finále MS hrají evropští šampioni proti obhájcům titulu

Sport

Sledujte online přenos z finále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Španělskem a Argentinou.

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Nečekaný konec velké rivality. Pogačarova soka odvezla v bolestech sanitka

Vrchařskou 15. etapu Tour de France vyhrál olympijský šampion Remco Evenepoel z Belgie ve spurtu tříčlenné skupiny před lídrem závodu Tadejem Pogačarem ze Slovinska. Událostí dne bylo odstoupení dosud druhého muže průběžného pořadí Jonase Vingegaarda, jenž si při pádu zhruba 21 km před cílem poranil rameno.

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