Fotbalisté Španělska zvítězili 4:0 nad Saúdskou Arábií a připsali si první výhru na mistrovství světa. Dvě branky dal Mikel Oyarzabal.
Podrobnosti připravujeme
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina H (Atlanta):
Španělsko - Saúdská Arábie 4:0 (3:0)
Branky: 21. a 24. Oyarzabal, 10. Yamal, 49. vlastní Tambaktí. Rozhodčí: Claus - Manis, Figuereido (všichni Braz.) - Callo (video, Kol.). ŽK: S. Davsárí, Kanú (oba Saúdská Arábie). Diváci: 68.239.
Španělsko: Simón - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Olmo (61. Merino), Rodri, Pedri (70. Ruíz) - Yamal (46. Pino), Oyarzabal (46. Torres), Baena (61. N. Williams). Trenér: De la Fuente.
Saúdská Arábie: Uvaís - Abdal Hamíd, Amrí (60. Hidždží), Ladžámí, Tambaktí, Harbí - Džuvajr (46. Hamdán), Chaibárí (46. Kanú), N. Davsárí (90. Ghannám), S. Davsárí - Buraikán (60. Abú Šamát). Trenér: Donis.
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