Španělé jsou mistry světa! Zaslouženě porazili pasivního obhájce titulu z Argentiny

Fotbalisté Španělska jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále šampionátu v Americe porazili 1:0 po prodloužení obhájce titulu z Argentiny. Ta doplatila na pasivitu, v základní hrací době ani jednou nevystřelila, i tvrdou hru, neboť v nastavení normální hrací doby byl po druhé žluté kartě vyloučen Enzo Fernández. Vítězný gól vstřelil Ferrán Torres.
Mistrovství světa ve fotbale:
Finále (New York):
Španělsko - Argentina 1:0 po prodl. (0:0)
Branka: 106. Torres. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Dankert (video, Něm.). ČK: 90.+3 Fernández. ŽK: Lisandro Martínez, Paredes, Fernández, Scaloni (trenér, všichni Argentina). Diváci: 80.663 (vyprodáno).
Španělsko: Simón - Porro, Cubarsí, Laporte (99. García), Cucurella - Rodri (99. Zubimendi), Ruiz (62. Pedri) - Yamal, Olmo (75. Merino), Baena (75. Williams) - Oyarzabal (62. Torres). Trenér: De la Fuente.
Argentina: E. Martínez - Montiel (58. Molina), Romero (70. Medina), Lisandro Martínez (44. Otamendi), Tagliafico - De Paul (70. Simeone), Fernández, Mac Allister, González (46. Paredes) - Messi, Álvarez (102. Senesi). Trenér: Scaloni.
ŽIVĚ Španělsko - Argentina 1:0. Torres v prodloužení rozhodl o zlatu pro evropský tým
Sledujte online přenos z finále fotbalového mistrovství světa v Americe mezi Španělskem a Argentinou.
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