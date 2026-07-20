Přeskočit na obsah
Benative
20. 7. Ilja
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Španělé jsou mistry světa! Zaslouženě porazili pasivního obhájce titulu z Argentiny

Sport

Fotbalisté Španělska jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále šampionátu v Americe porazili 1:0 po prodloužení obhájce titulu z Argentiny. Ta doplatila na pasivitu, v základní hrací době ani jednou nevystřelila, i tvrdou hru, neboť v nastavení normální hrací doby byl po druhé žluté kartě vyloučen Enzo Fernández. Vítězný gól vstřelil Ferrán Torres.

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Španělští fotbalisté Nico Williams a Ferrán Torres slaví gól ve finále MS 2026Foto: REUTERS – JAMES LANG
Reklama
FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Zobrazit
16 fotografií

Mistrovství světa ve fotbale:

Finále (New York):

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl. (0:0)

Branka: 106. Torres. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Dankert (video, Něm.). ČK: 90.+3 Fernández. ŽK: Lisandro Martínez, Paredes, Fernández, Scaloni (trenér, všichni Argentina). Diváci: 80.663 (vyprodáno).

Reklama
Reklama

Španělsko: Simón - Porro, Cubarsí, Laporte (99. García), Cucurella - Rodri (99. Zubimendi), Ruiz (62. Pedri) - Yamal, Olmo (75. Merino), Baena (75. Williams) - Oyarzabal (62. Torres). Trenér: De la Fuente.

Argentina: E. Martínez - Montiel (58. Molina), Romero (70. Medina), Lisandro Martínez (44. Otamendi), Tagliafico - De Paul (70. Simeone), Fernández, Mac Allister, González (46. Paredes) - Messi, Álvarez (102. Senesi). Trenér: Scaloni.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Egypt se stal pro Čechy třetí nejnavštěvovanější dovolenkovou destinací.

V loňském roce zamířilo do Egypta kolem 570 000 turistů z České republiky. Egypt se tak po Itálii a Chorvatsku stal pro Čechy třetí nejnavštěvovanější dovolenkovou destinací. Rozmanitou turistickou nabídku Egypta, která láká i k opakovaným návštěvám, přijel do Prahy představit egyptský ministr cestovního ruchu a památek Sherif Fathy.

Reklama
Bouřka, ilustrační foto
Bouřka, ilustrační foto
Bouřka, ilustrační foto

Přes 26 tisíc domácností bylo odpoledne kvůli bouřkám bez proudu

Více než 26 tisíc domácností bylo v neděli odpoledne kvůli silným bouřkám bez elektřiny. ČTK to sdělila distribuční společnost EG.D ze skupiny E.ON a skupina ČEZ. Bez proudu podle nich zůstává stále kolem 2900 odběrných míst. Oba distributoři předpokládají, že se podaří dodávky elektřiny obnovit ještě v neděli. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení.

Reklama
Reklama
Reklama