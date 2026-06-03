Souček označil spekulace o návratu do Slavie za drby, soustředí se jen na MS

Záložník Tomáš Souček zatím neřeší svou další budoucnost ve West Hamu po nedávném sestupu z anglické ligy a soustředí se výhradně na fotbalovou reprezentaci, s níž ho čeká mistrovství světa.
Jednatřicetiletý nedávný kapitán národního týmu se na tiskové konferenci v USA před generálkou proti Guatemale jen usmíval spekulacím o možném návratu do pražské Slavie a označil je za drby. Věří, že se reprezentanti v posledním přípravném duelu dobře naladí na šampionát.
Souček s West Hamem na konci května sestoupil z Premier League, s klubem má smlouvu ještě na rok.
"Mrzelo mě to, ale teď se plně soustředím na mistrovství světa, protože jsme tady s klukama. Hrajeme velké zápasy na mistrovství světa, byl to náš sen po několik let a teď jsme tady. To, co bude v klubu, bude až potom, po nějaké dovolené. Teď jsem plně připravený na českou reprezentaci," řekl Souček na tiskové konferenci, kterou národní tým přenášel v přímém přenosu na youtube.
"To, co se stalo v uplynulé sezoně, jsem dal stranou a stoprocentně se věnuju reprezentaci. Teď mám měsíc na to mít čistou hlavu. Mít jenom reprezentaci a splnit si tady to, pro co jsem já přijel, pro co přijel celý tým. A co bude potom, to bude. Je to fotbalový život a zase se budu soustředit na to," konstatoval nedávný kapitán reprezentace.
V posledních dnech se spekulovalo o jeho možném návratu do Slavie, odkud do West Hamu v roce 2020 zamířil.
"To jsou drby, které se šíří Českem. Já jsem v klidu a užívám si fotbal tam, kde jsem, a to je tady na mistrovství světa," podotkl Souček s úsměvem.
Jeho celek čeká v noci na pátek středoevropského času poslední přípravný zápas před vstupem do šampionátu. "Je to generálka a proto se chceme soustředit hlavně na sebe. Už víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat. Abychom měli zase větší sebevědomí na celý týden před prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Takže to bude hodně zápas o nás, chceme ho zvládnout, protože to sebevědomí z toho může být ještě větší," řekl Souček.
"Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně. Měli jsme video o nich, můžeme je srovnat stylem hry s Mexikem, které nás čeká ve skupině. Je to pro nás velká a důležitá příprava před prvním zápasem na mistrovství proti Koreji," doplnil Souček.
Se spoluhráči jsou od pondělí v New Yorku, po generálce se přesunou do Dallasu, kde budou mít základnu během šampionátu. K zápasům budou létat, hned dvakrát se ve skupině představí v Mexiku.
"Od prvního dne, co jsme přiletěli do Ameriky, jsme nadšeni. Víme, že mistrovství je tady. Pro každého hráče byla aklimatizace náročná, ale měli jsme na to první dva dny. Včera už jsme do toho šlápli. Věřím, že už jsme dobře připraveni a časový posun nebude znát. Hned jsme se snažili navyknout na čas tady, protože po celé mistrovství už bude hodně podobný," řekl Souček.
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