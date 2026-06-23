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Sport

Šokovali MS, hvězdu vítají až teď. Kongo uprosilo prezidenta, hrdina má ulice v Česku

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek

Fotbalisté Demokratické republiky Kongo se na mistrovství světa vrátili po 52 letech a v prvním utkání senzačně remizovali 1:1 s favorizovaným Portugalskem. Na stadionu jim při působivém výkonu navíc chyběla největší hvězda - fanoušek Michel Nkuka Mboladinga. Nadsázka? Jistě, ale ne až tak výrazná.

Michel Nkuka Mboladinga uprostřed konžských fanoušků na Africkém poháru národů
Michel Nkuka Mboladinga uprostřed konžských fanoušků na Africkém poháru národůFoto: Reuters
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Chancel Mbemba (vpravo) a Cristiano Ronaldo v zápase DR Kongo - Portugalsko na MS 2026
Radost fotbalistů DR Kongo v zápase proti Portugalsku na MS 2026
Konžský fanoušek v hlavním městě Kinshase během MS 2026
Radost fotbalistů DR Kongo v zápase proti Portugalsku na MS 2026
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9 fotografií

Jako mají čeští hokejisté Fantomase, fotbalisté Konga mají Mboladingu, který si pod přezdívkou „Živoucí socha“ získal obrovskou popularitu.

Od roku 2013 pravidelně navštěvuje zápasy národního týmu a fandí vskutku netypickým způsobem.

Mboladinga bývá oblečený v saku, kravatě a dlouhých kalhotách, s brýlemi a speciálním účesem. Celkově stylizovaný tak, aby svou image zapadal do 60. let minulého století.

Obvykle se postaví na stupínek a po celých 90 minut se snaží držet v pozoru, se strnulým výrazem a pravicí zdviženou kolmo k nebi.

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Ne, s nacistickým pozdravem nemá tento Mboladingův postoj žádnou spojitost, on se svou pózou snaží napodobit sochu konžského národního hrdiny Patrice Lumumby, která stojí v hlavním městě Kinshase.

V kontrastu s jinak tradičně živelnými a emotivními africkými fanoušky to působí úsměvně a bizarně, ale Mboladinga si svým stylem a historickým vzkazem získal mimořádnou oblibu nejen na tribunách.

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„On sám věří, že svým rituálem dodává týmu emocionální výdrž a hráči si ho zjevně také cení. Údajně prosili prezidenta země Félixe Tschisekediho, aby Mboladingu zařadil do oficiální delegace pro MS,“ napsal server Yahoo.com.

Slavný fanoušek měl totiž problém se získáním víz do Spojených států a Mexika, kde fotbalisté Konga ve skupině hrají.

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To se nakonec i díky zásahu prezidenta podařilo vyřešit, ale vyskytla se další potíž spojená s omezeními zavedenými pro cestující z Konga kvůli epidemii eboly v zemi.

Proto Mboladinga zmeškal utkání v Houstonu proti Portugalsku, zdržel se na cestě. Nicméně na středečním zápase v Guadalajaře proti Kolumbii už by podle médií a videí ze sociálních sítí neměl chybět.

A koho že to svou pózou uctívá?

Lumumba byl vůdčí osobností osvobozeneckého hnutí, které v Kongu ve 20. století usilovalo o nezávislost a odtržení od Belgie.

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Po vyhlášení nezávislosti v červnu 1960 se stal prvním předsedou vlády nové republiky.

Krátce po vyhlášení nezávislosti však začaly proti novému režimu bojovat některé provincie. Došlo k převratu, Lumumba byl sesazen, uvězněn a po pokusu o útěk zkraje roku 1961 zavražděn popravčí četou.

Díky protikoloniálnímu postoji a snaze osvobodit Kongo je vnímán jako hrdina i v mnoha jiných zemích subsaharské Afriky.

Ostatně i v Česku ještě dnes najdete dvě ulice Patrice Lumumby - v Ostravě a v Hranicích na Moravě.

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Na jeho zavraždění se podílel Mobutu Sese Seko, pozdější dlouholetý konžský diktátor, který zemi přejmenoval na Zair.

Mobutu pak sehrál výraznou roli i ve fotbalových dějinách Konga při jeho premiérové účasti na MS 1974. Hráčům nasliboval luxusní odměny, zato během šampionátu jim vyhrožoval.

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Druhou účast na MS rozjeli mnohem lépe, při remíze s Ronaldovým Portugalskem si vytvořili dokonce více gólových šancí než soupeř.

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Utkání proti Kolumbii, které začíná ve středu ve 4:00, by mohlo „Leopardy“, jak se fotbalistům Konga přezdívá, v případě dalšího bodového zisku přiblížit k postupu do play off.

Mboladinga alias „Živoucí socha“ bude tentokrát u toho.

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