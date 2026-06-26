Smázli Čechy, dál nic. Hvězdě se smál novinář, trenér ji posadil a Koreji hrozí malér

„Je třeba uznat, že Korea je daleko před námi.“ Zhruba v tomto duchu se nesly komentáře fotbalových expertů v Česku poté, co svěřenci Miroslava Koubka na úvod mistrovství světa podlehli Korejcům 1:2 a soupeř je celkem jednoznačně přehrál. Jenže od té doby nezískali Asijci už ani bod a najednou se strachují o postup.
Korejci sice v utkání s Čechy prohrávali, ale relativně v poklidu duel otočili a zdálo se, že se třemi body mají situaci ve skupině A pevně ve svých rukách.
Ve druhém zápase však po chybě brankáře podlehli Mexiku 0:1 a do utkání proti Jižní Africe nastupovali už s tím, že teoreticky by mohli ve skupině skončit až čtvrtí.
O to více překvapilo, když trenér Hong Mjong-po nechal největší hvězdu korejské historie jen na lavičce.
Son Hung-min, někdejší dlouholetá superstar Tottenhamu, už sice nedisponuje takovou útočnou silou jako v minulosti, i tak je ale v 33 letech považován za největší reprezentační oporu.
Zápas proti africkému outsiderovi pak dopadl katastrofálně. Korejci prohráli znovu 0:1 a v Asii strhli vlnu silné kritiky. Mluvilo se o „nejhorším výkonu národního týmu v dějinách“.
„V jedné z nejslabších skupin MS prohrála Korea dva zápasy,“ hořekoval deník Korea Times.
Pokud by Češi v souběžně hraném utkání porazili Mexiko, poslali by Korejce dokonce rovnou domů. K tomu bylo nakonec daleko a asijský tým se mohl utěšovat alespoň výraznou šancí na postup ze třetího místa…
Nicméně po překvapivé výhře Ekvádoru se Korejci v tabulce třetích míst propadli a před dohráním zbylých šesti skupin vyčíslila renomovaná analytická společnost Opta jejich aktuální šanci na play off na 53,24 procenta.
Korejci pod sebou potřebují udržet čtyři mužstva, což slibuje pořádné drama až do samotného konce skupinové fáze.
Větší procentuální šanci mají podle Opty třeba Íránci nebo i Kapverďané.
„Ať už se v příštích dnech stane cokoliv, čas Honga jako trenéra národního týmu jistě skončil. Bez ohledu na to, jestli se Korea protlačí do play off, musí dojít ke změně,“ napsaly Korea Times.
Informovaly také o petici na odvolání kouče, která se v zemi už v průběhu šampionátu rozjela.
Po šokující porážce s Jižní Afrikou byl Hong na tiskové konferenci „grilován“ zděšenými novináři a jeden z nich trenéra vysloveně zaskočil.
„To byli hráči otráveni jídlem? Nebo jak si vysvětlit tak špatný výkon?“ nadhodil překvapenému kouči.
„Je pravda, že jsme odehráli nejhorší zápas ve skupině. Žádný problém s otravou jsme ale absolutně neměli. Udělal jsem špatná rozhodnutí, proto jsme prohráli,“ odpovídal Hong.
A proč nechal sedět Sona, kterého poslal až do druhého poločasu? „Mysleli jsme, že bude lepší použít ho až ve chvíli, kdy začne soupeř ztrácet více energie a bude slabší,“ reagoval.
Útočník Son je zároveň důvodem napjatých vztahů mezi reprezentací a korejskými médii. A to kvůli videu z počátku června, na kterém bylo slyšet, jak se jeden z novinářů Sonovi vysmívá.
„Běží, jak kdyby tomu tady velel. Přitom ani nedokončil vojnu a neví ani ho*no o tom, jaké je to být v armádě,“ zahlásil žurnalista pozorující trénink Korejců.
Son se vojenské službě, která je v Koreji na 21 měsíců povinná pro všechny schopné muže, kdysi vyhnul díky triumfu na Asijských hrách a v zemi šlo o hojně diskutované téma, které u některých lidí evidentně rezonuje dodnes.
Když se video dostalo k zástupcům korejského týmu, hned zrušili domluvené rozhovory s novináři a komunikaci omezili jen na povinné mediální výstupy.
Co se týče účasti na MS, Korejci jsou asijským rekordmanem a letos v Americe zapsali už dvanáctou čárku.
Do play off ale postoupili zatím jen třikrát v historii a také nyní mají v dusné atmosféře okolo reprezentace situaci značně nahnutou.
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