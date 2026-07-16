Skandál na MS, hvězda Anglie udeřila slavícího Argentince. Co incidentu předcházelo?

Semifinále fotbalového mistrovství světa mělo nechutnou dohru. Hvězda Anglie Jude Bellingham po prohraném zápase s Argentinou udeřil zezadu do hlavy slavícího hráče soupeře.
Argentina předvedla v závěru semifinále další neuvěřitelný obrat, v nastavení otočila na 2:1 a ve zbylých minutách náskok udržela.
Po posledním písknutí sudího Ismaila Elfatha vypukla obří radost obhájců titulu, zato Angličanům se definitivně sesypal sen o prvním titulu po 60 letech.
Televizní záběry pak ukázaly, jak Bellingham přišel k hloučku slavících soupeřů a zezadu udeřil Valentina Barca.
Argentinský náhradník se po pohlavku otočil a hvězdu Realu Madrid odstrčil. Další hráči pak oba kohouty oddělili, strkanice přesto ještě pokračovala a Bellingham s Barcou na sebe dál štěkali.
Na sociálních sítích se záhy objevily záběry, které ukazují, co fyzickému napadení předcházelo.
Bellingham na nich zdrceně stojí, sportovně si ale podá ruku s Argentincem, který kolem něj prochází za spoluhráči a utvoří slavící hlouček.
K němu se vzápětí připojuje i Barco, který však pootočí hlavu a ke zničenému záložníkovi Albionu zjevně cosi pronese, než se obrátí znovu ke svým kamarádům. Pak přijde Bellinghamova reakce.
Na sociálních sítích se ihned vyrojily spekulace o tom, že fotbalista francouzského Štrasburku pronesl na adresu protivníka rasistickou poznámku, ani jeden z aktérů se však dosud k aféře oficiálně nevyjádřil.
Hvězda Anglie nebyla za úder nijak potrestána, FIFA se však může k incidentu vrátit.
Bellinghamovi tak hrozí distanc, který by ho vyřadil ze souboje o třetí místo proti Francii, případně pokuta.
Podle anglických médií je však nejpravděpodobnější, že FIFA nechá jeho čin být a žádný postih neuvalí.
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