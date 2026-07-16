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Sport

Skandál na MS, hvězda Anglie udeřila slavícího Argentince. Co incidentu předcházelo?

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík

Semifinále fotbalového mistrovství světa mělo nechutnou dohru. Hvězda Anglie Jude Bellingham po prohraném zápase s Argentinou udeřil zezadu do hlavy slavícího hráče soupeře.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Anglický fotbalista Jude Bellingham (třetí zleva) v jedné z několika rozepří s Argentinci při semifinále MSFoto: REUTERS – Dylan Martinez
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Lionel Messi slaví po semifinále MS 2026 Argentina - Anglie
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Argentina předvedla v závěru semifinále další neuvěřitelný obrat, v nastavení otočila na 2:1 a ve zbylých minutách náskok udržela.

Po posledním písknutí sudího Ismaila Elfatha vypukla obří radost obhájců titulu, zato Angličanům se definitivně sesypal sen o prvním titulu po 60 letech.

Televizní záběry pak ukázaly, jak Bellingham přišel k hloučku slavících soupeřů a zezadu udeřil Valentina Barca.

Argentinský náhradník se po pohlavku otočil a hvězdu Realu Madrid odstrčil. Další hráči pak oba kohouty oddělili, strkanice přesto ještě pokračovala a Bellingham s Barcou na sebe dál štěkali.

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Na sociálních sítích se záhy objevily záběry, které ukazují, co fyzickému napadení předcházelo.

Bellingham na nich zdrceně stojí, sportovně si ale podá ruku s Argentincem, který kolem něj prochází za spoluhráči a utvoří slavící hlouček.

K němu se vzápětí připojuje i Barco, který však pootočí hlavu a ke zničenému záložníkovi Albionu zjevně cosi pronese, než se obrátí znovu ke svým kamarádům. Pak přijde Bellinghamova reakce.

Na sociálních sítích se ihned vyrojily spekulace o tom, že fotbalista francouzského Štrasburku pronesl na adresu protivníka rasistickou poznámku, ani jeden z aktérů se však dosud k aféře oficiálně nevyjádřil.

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Hvězda Anglie nebyla za úder nijak potrestána, FIFA se však může k incidentu vrátit.

Bellinghamovi tak hrozí distanc, který by ho vyřadil ze souboje o třetí místo proti Francii, případně pokuta.

Podle anglických médií je však nejpravděpodobnější, že FIFA nechá jeho čin být a žádný postih neuvalí.

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