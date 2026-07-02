Šílené drama pro Belgii. Senegal vedl před koncem o dva góly, ale padl penaltou ve 125. minutě

Belgie na světovém šampionátu ve fotbale postoupila do osmifinále, přestože se Senegalem ještě v 85. minutě prohrávala 0:2. Rudí ďáblové vyrovnali díky slepeným gólům Romela Lukakua a Youriho Tielemanse. Druhý jmenovaný pak rozhodl proměněnou penaltou v nastaveném čase prodloužení.
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Objevte, jak televize přes internet pomáhá užít si rodinné léto bez spěchu
Rodinné léto má vlastní tempo. Výlet se protáhne, děti se začnou nudit a večerní pořad běží dřív, než se všichni vrátí. Televize přes internet je po ruce, když se hodí. Funguje i na pomalejším internetu, pustíte ji na mobilu i tabletu a rodina nemusí volit mezi časem venku a oblíbeným pořadem.
ŽIVĚ Trh s palivy je dobře zásobený, tvrdí ruský vicepremiér. Z Kazachstánu dorazí zásoby benzinu
Ruský trh s benzinem a naftou je dobře zásobený a problémy se rychle řeší. Ve středu to prohlásil ruský vicepremiér Alexandr Novak. Agentura Reuters poznamenala, že Novakovo vyjádření přichází v době, kdy se z Ruska objevují zprávy o nedostatku pohonných hmot. Reuters také s odvoláním na své zdroje napsal, že Kazachstán chce přes léto dodat do Ruska jako humanitární pomoc 50 tisíc tun benzinu.
ŽIVĚ Jednání v Kataru mezi USA a Íránem skončila. Vznikne nový komunikační kanál
Nepřímá technická jednání v Kataru týkající se memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem skončila. Strany se dohodly na vytvoření komunikačního kanálu pro nahlašování případného porušování memoranda. Ve středu večer to uvedla íránská státní agentura IRNA s odkazem na náměstka íránského ministra zahraničí Kázema Gharíbabádího s tím, že tento kanál bude zřízen do čtvrtka.
Rána raketou do hlavy i pláč na tiskovce. Ruská hvězda neunesla porážku od Krejčíkové
Barbora Krejčíková ve druhém kole Wimbledonu senzačně přetlačila čerstvou šampionku Roland Garros Mirru Andrejevovou. Stále teprve devatenáctiletý ruský zázrak spustil ve vypjatém závěru utkání kolotoč negativních emocí, všechno ukončil pláč na tiskové konferenci.
ŽIVĚ Českem se prohnaly extrémně silné bouřky. V Beskydech hrozily přívalové povodně
Českem v noci a během středy prošly bouřky s větrem, které vyvracely nebo lámaly větve a stromy a zatopily ulice, působily problémy na železnici a dočasně připravily o dodávky elektřiny desítky tisíc domácností. Odpoledne se extrémně silné bouřky vyskytovaly v Beskydech, na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnicích zůstává pět dětí a dospělý muž, které v noci zasáhl blesk na letním táboře.