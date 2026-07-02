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Sport

Šílené drama pro Belgii. Senegal vedl před koncem o dva góly, ale padl penaltou ve 125. minutě

ČTK,Sport

Belgie na světovém šampionátu ve fotbale postoupila do osmifinále, přestože se Senegalem ještě v 85. minutě prohrávala 0:2. Rudí ďáblové vyrovnali díky slepeným gólům Romela Lukakua a Youriho Tielemanse. Druhý jmenovaný pak rozhodl proměněnou penaltou v nastaveném čase prodloužení.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal
Belgie - Senegal, MS ve fotbale 2026Foto: REUTERS – BLAKE DAHLIN
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