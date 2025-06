Sesypalo se to jak domeček z karet, bolí to, soukal ze sebe Kovář po debaklu

Hned v první minutě za něj mezi tyčemi musel zaskočit spoluhráč Jaroslav Zelený, pak ho od inkasování zachránil VAR, přesto nakonec brankář české fotbalové reprezentace Matěj Kovář inkasoval v utkání kvalifikace MS od Chorvatska pět gólů. "Sesypalo se to jak domeček z karet," vzdychl gólman po vysoké prohře 1:5 v Osijeku.

"Pět gólů se kouše těžko," soukal ze sebe Kovář v rozhovoru pro Českou televizi krátce po utkání.

Přitom po úvodním dějství drželi Češi jen jednobrankovou ztrátu. Vzhledem k průběhu to pro ně byl jednoznačný úspěch, Chorvati byli jasně lepší a soupeře přehrávali.

"První poločas jsme nějak odbránili, stav 1:0 byl fajn," hodnotil Kovář.

Po změně stran Češi dokonce po rohovém kopu vyrovnali, jenže se neradovali dlouho. Chvíli nato totiž vrátil Luka Modrič z penalty domácím vedení. "Pak už se to sesypalo jak domeček z karet," smutnil brankář Leverkusenu.

Nakonec kapituloval dokonce pětkrát. "Bolí to, je to nepříjemné, až blbé," uznal Kovář. "Ale je to fotbal. Musíme to vzít, poučit se z toho a jít dál," burcoval muž s rukavicemi.

Čeští fotbalisté se po utkání na pár minut zavřeli v šatně. "Říkali jsme si všechno o zápase, že nás mrzí, jak to skončilo. Ale zároveň si nemůžeme říct, že by tam někdo něco nenechal, všichni bojovali na maximum," prozradil kapitán Tomáš Souček.

Právě jeho trefa dala hostům na chvíli naději na úspěch. "První poločas nebyl zas tak dobrý, do toho druhého jsme vstoupili aktivně, vyrovnali jsme, ale jak jsme dostali na 1:2, tak nás to zlomilo a dostali jsme od Chorvatů třídu," posteskl si Souček.

Boj o první místo, které jako jediné ve skupině znamená přímý postup na šampionát do USA, Mexika a Kanady, teď bude pro český tým hodně složitý.

"Nebudeme to vzdávat do konce. Do každého zápasu budeme chtít jít s tím, že chceme vyhrát. Máme Chorvatsko doma, tak můžeme být na bodech stejně a i takový tým může někdy škobrtnout," doufal Souček.

I když Češi předvedli v Osijeku chabý výkon, kapitán svým mužům věří dál. "Cítím pořád z toho týmu, že je hladový a že chce uspět. Celkově jsem na tým pyšný, jak to odmakal," prohlásil lídr mužstva.