Senegalci v extázi. Po výhře s Ekvádorem jsou v osmifinále MS, dál jdou i Nizozemci

Fotbalisté Senegalu porazili na mistrovství světa v Kataru Ekvádor 2:1 a po dvaceti letech jsou podruhé v osmifinále světového šampionátu. Tam je ze skupiny A doprovodilo také Nizozemsko po výhře 2:0 nad Katarem.

Senegalci obsadili v tabulce druhé místo a budou hrát v neděli s vítězem skupiny B, tedy s jedním z trojice Anglie, Írán a USA, kterého určí dnešní večerní zápasy.

Ekvádorský trenér Gustavo Alfaro udělal dvě změny v sestavě, do zálohy přišli Franco a Gruezo místo Poroza a Méndeze, potrestaného za dvě žluté karty. Tah mu ale příliš nevyšel a oba nováčky už o poločase z trávníku stáhl.

Senegal vyměnil tři hráče středové řady včetně nejlepšího střelce týmu Diédhioua a k debutu v základní sestavě na šampionátu vyběhli Ciss, Pape Gueye a Ndiaye.

Ekvádoru by stačila remíza, aby si zopakoval dosud jediný postup do osmifinále z roku 2006, ale lépe začal soupeř. Idrissa Gueye nastoupil k 99. mezistátnímu zápasu, čímž vyrovnal rekord Henriho Camary, a hned ve třetí minutě jen těsně minul branku. Podobně si vedl o pět minut později v nadějné pozici Dia a do třetice po individuální akci mířil nad břevno Ismaila Sarr.

Na druhé straně se podle očekávání staral o střelbu jen Valencia, autor všech tří dosavadních ekvádorských gólů, ale jeho dva pokusy se podařilo africkým zadákům zblokovat. To u Senegalu se o zakončení pokoušela téměř polovina týmu, ale výsledek byl dlouho stejný.

Až v závěru prvního poločasu Hincapié v šestnáctce zbytečně srazil Sarra a sám faulovaný hráč penaltu proměnil ve svůj jedenáctý gól v reprezentačním dresu.

Ekvádor už po prvním dějství reagoval dvěma střídáními a jeden z nových hráčů Cifuentes hned vyslal první střelu svého týmu na branku. Jihoameričané byli výrazně aktivnější než v prvním poločase a v 68. minutě byli odměněni. První rohový kop svého týmu rozehrál Plata, Torres míč prodloužil a u zadní tyče číhající Calcedo vyrovnal.

Jenže hned při další akci Koulibaly po přímém kopu strhl vedení znovu na senegalskou stranu. Bylo to vůbec poprvé, co se v reprezentaci zapsal mezi střelce a to už má na kontě 67 zápasů. Jeho spoluhráč z londýnské Chelsea Mendy v brance už podruhé vyrovnání nepřipustil, nebezpečnou střelu Platy zneškodnil.

Senegalci při své premiéře na mistrovství světa v roce 2002 postoupili až do čtvrtfinále. Jejich současný trenér Aliou Cissé byl při tom v roli kapitána a teď má šanci to přinejmenším zopakovat.

Katar se nelichotivě zapsal do historie

Svěřenci trenéra Louise van Gaala neprohráli v 18. zápase po sobě. V sobotním osmifinále Nizozemsko nastoupí proti druhému mužstvu ze skupiny B. Katařané byli už před dnešním duelem bez šance na postup. Druhé místo v "áčku" obsadil Senegal díky vítězství 2:1 nad Ekvádorem.

Nizozemec Blind v úvodu zblízka ještě nedokázal překonat brankáře Baršáma, ale ve 26. minutě už favorizovaní "Oranjes" otevřeli skóre. Gakpo si narazil míč s Klaassenem a zakončil přesně k tyči. Třiadvacetiletý útočník PSV Eindhoven jako první nizozemský fotbalista skóroval ve svých prvních třech zápasech na světovém šampionátu. Gakpo na turnaji dotáhl lídry tabulky střelců Francouze Mbappého a Ekvádorce Valenciu.

Na druhé straně gólman Noppert s problémy zastavil ránu Muhammada. Nizozemci si ve zbytku poločasu bezpečně kontrolovali vedení a do velké ofenzivy se nepouštěli. Až těsně před pauzou Depay pohotovou ranou těsně minul katarskou branku.

Náskok Nizozemci zvýšili ve 49. minutě. Depay zblízka ještě nepřekonal Baršáma, ale Frenkie de Jong už z dorážky uspěl. Barcelonský záložník na druhý zásah v národním týmu čekal od září 2019.

Třetí branka střídajícího Berghuise byla po zásahu videorozhodčího odvolána kvůli Gakpově hře rukou na začátku akce. Katařané mohli duel zdramatizovat svou druhou trefou na turnaji, ale pokus střídajícího Muntarího vykopnul brankář Noppert. Berghuis se nedočkal gólu ani v nastavení, kdy napálil břevno.

Mistrovství světa ve fotbale v Kataru - skupina A (Chúr):

Nizozemsko - Katar 2:0 (1:0)

Branky: 26. Gakpo, 49. F. De Jong. Rozhodčí: Gassama (Gamb.) - Noupue (Kam.), Abúelregal (Eg.) - Džijád (video, Mar.). ŽK: Aké (Nizozemsko). Diváci: 66.784.

Katar: Baršám - Muhammad (85. Chadír), Miguel, Chúchí, A. Hasan, Ahmad - Hajdus (64. Asad), Madibu (64. Búdiaf), Hátim (85. Alaaldín) - Alí (64. Muntarí), Afíf. Trenér: Sánchez.

Nizozemsko: Noppert - Timber, Van Dijk, Aké - Dumfries, De Roon (83. Koopmeiners), F. De Jong (86. Taylor), Blind - Klaassen (66. Berghuis) - Gakpo (83. Weghorst), Depay (66. Janssen). Trenér: Van Gaal.

Ekvádor - Senegal 1:2 (0:1)

Branky: 68. Calcedo - 44. I. Sarr z pen., 70. Koulibaly. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: I. Gueye (Sen.). Diváci: 44.569.

Ekvádor: Galíndez - Á. Preciado (85. Porozo), Torres, Hincapié, Estupiňán - Gruezo (46. Cifuentes) - Franco (46. Sarmiento), Caicedo - Plata, Estrada (64. Reasco), Valencia. Trenér: Alfaro.

Senegal: É. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - Ciss (74. N. Mendy), P. Gueye - Ndiaye (74. B. Diang), I. Gueye, I. Sarr - Dia (90.+5 P. Cissé). Trenér: A. Cissé.