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Sport

Senegal zadělal na drama. Výstavní trefou pak uklidnil Francii Mbappé

ČTK

Fotbalisté Francie zahájili MS vítězstím 3:1 nad Senegalem. Dvakrát skóroval Mbappé a s 58 góly překonal reprezentační rekord Oliviera Girouda.

FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
Mbappé v utkání Francie - Senegal na MS 2026Foto: REUTERS
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FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
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11 fotografií

Mbappé poslal Francii do vedení v 66. minutě a náskok pak ještě navýšil střídající Barcola. Senegal se v závěru zdramatizoval zápas gólem Mbayeho, ale Mbappé bleskově odpověděl a zpečetil konečný výsledek.

Dalším soupeřem svěřenců Didiera Deschampse bude v pondělí od 23:00 SELČ ve Filadelfii Irák. Senegal o tři hodiny později v New Jersey narazí na Norsko.

Mistrovství světa ve fotbale:

Skupina I (New York):

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Francie - Senegal 3:1 (0:0)

Branka: 66. a 90.+6 Mbappé, 82. Barcola - 90.+5 Mbaye Rozhodčí: Faghaní - Lakrindis, Lindsay (všichni Austr.) - Aš-Šahrí (video, S. Arábie). Divácí: 80.545.

Francie: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé (80. L. Hernandez), Doué (87. Cherki) - Mbappé. Trenér: Deschamps.

Senegal: Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf - I. Gueye (88. Ciss), P. Gueye (83. I. Ndiaye) - I. Sarr (75. Mbaye), Camara (76. Diarra), Mané - Jackson (83. Dieng). Trenér: Thiaw.

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