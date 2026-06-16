Senegal zadělal na drama. Výstavní trefou pak uklidnil Francii Mbappé

Fotbalisté Francie zahájili MS vítězstím 3:1 nad Senegalem. Dvakrát skóroval Mbappé a s 58 góly překonal reprezentační rekord Oliviera Girouda.
Mbappé poslal Francii do vedení v 66. minutě a náskok pak ještě navýšil střídající Barcola. Senegal se v závěru zdramatizoval zápas gólem Mbayeho, ale Mbappé bleskově odpověděl a zpečetil konečný výsledek.
Dalším soupeřem svěřenců Didiera Deschampse bude v pondělí od 23:00 SELČ ve Filadelfii Irák. Senegal o tři hodiny později v New Jersey narazí na Norsko.
Mistrovství světa ve fotbale:
Skupina I (New York):
Francie - Senegal 3:1 (0:0)
Branka: 66. a 90.+6 Mbappé, 82. Barcola - 90.+5 Mbaye Rozhodčí: Faghaní - Lakrindis, Lindsay (všichni Austr.) - Aš-Šahrí (video, S. Arábie). Divácí: 80.545.
Francie: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé (80. L. Hernandez), Doué (87. Cherki) - Mbappé. Trenér: Deschamps.
Senegal: Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf - I. Gueye (88. Ciss), P. Gueye (83. I. Ndiaye) - I. Sarr (75. Mbaye), Camara (76. Diarra), Mané - Jackson (83. Dieng). Trenér: Thiaw.
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