„Schovejte se pod stůl!“ Češi na vlastní kůži pocítili bezpečnostní opatření při MS

Čeští fotbalisté v USA před mistrovstvím světa na vlastní kůži poznávají, jak masivní bezpečnostní opatření budou během nadcházejícího šampionátu panovat.
Svěřenci trenéra Miroslava Koubka jsou nepřetržitě pod dohledem ochranky, na základně v Dallasu dokonce jejich autobus doprovázel i vrtulník.
Při bezpečnostním školení bylo hráčům doporučeno, aby během pobytu v Mexiku raději ani nevycházeli ven z hotelu.
Mistrovství světa budou poprvé v historii hostit tři země USA, Kanada a Mexiko a organizátoři již dopředu avizovali, že bezpečnostní opatření budou mimořádná.
Český tým si na ně zvyká už od pobytu v New Yorku, kam přiletěl z Prahy na začátku června ke generálce před šampionátem proti Guatemale.
V pátek se mužstvo přesunulo do Dallasu, kde bude mít základnu během turnaje.
„Bezpečnostní opatření byla už v New Jersey velká, tady to je stejné. Náš autobus doprovází kolona policejních aut a motorek, teď v Dallasu k tomu přibyl i vrtulník, který nás sondoval celou cestu z letiště,“ líčil záložník Michal Sadílek.
"Jsou to prostě už takové manévry. Třeba vrtulník nad autobusem jsem zažil jenom před vyhroceným zápasem v Nizozemsku mezi Ajaxem a PSV Eindhoven, kde jsem hrával," podotkl středopolař pražské Slavie.
Český tým mimořádná bezpečnostní opatření chápe. „Člověk takové věci jinak nezažije, asi právě jen na mundialu. Samozřejmě to chápu, zajištění bezpečnosti je na těchto akcích velké téma, v Americe se to bere s velkou vážností. Jsme 24 hodin denně pod kontrolou. Lidé z ochranky jsou všude na hotelu, cítíme se bezpečně,“ uvedl Sadílek.
„Jsem překvapený, že je to až takhle robustní, masivní. Ale nejsme proti, v pořádku,“ podotkl trenér Koubek.
Zřejmě nejrizikovější bude pobyt v Mexiku, kde český celek odehraje dva ze tří zápasů ve skupině.
V Guadalajaře v pátek ve 4:00 SELČ vstoupí do turnaje zápasem s Koreou, v Mexiku City se pak na závěr základní fáze utká s domácím výběrem.
Celý tým prošel bezpečnostním školením. „Říkali, že v Dallasu třeba nemáme nastupovat do výtahu sami, když v něm někdo bude. Abychom byli minimálně ve dvou. V Mexiku abychom prý raději ani nevycházeli ven,“ líčil v rozhovoru s novináři ofenzivní záložník Pavel Šulc.
Jelikož je Mexiko seismicky aktivní oblastí, na školení připravovali české reprezentanty i na to, jak se chovat, pokud by nastalo zemětřesení. Hráči se mají ihned schovat pod stůl a vyčkat, co se bude dít dál.
Mužstvo zatím absolvovalo v komplexu v Mansfieldu dva tréninky, první byl otevřený pro veřejnost.
Koubkovi svěřenci si zvykají na náročné klimatické podmínky a velké vedro, vlhkost vzduchu v neděli dosahovala téměř 90 procent.
Dnes se budou čeští reprezentanti připravovat za zavřenými dveřmi, zřejmě už budou pilovat taktiku směrem k úvodnímu duelu na šampionátu proti Koreji.
Tým zároveň čekaly tradiční mediální povinnosti před startem velkého turnaje. Hráči se postupně střídali před objektivy a kamerami a vymýšleli oslavu vstřeleného gólu pro využití například na sociálních sítích. Oblékli obě sady dresů pro šampionát, červenou i bílou.
Ofenzivní záložník Pavel Šulc předvedl oslavu ve stylu kočky a připomněl tím svého mazlíčka Frantu, která musela zůstat doma v Česku.
Fotil se také trenér Koubek, který si před objektivy s lehkým úsměvem ťukal na hodinky na ruce.
Nechyběl talentovaný záložník Hugo Sochůrek, druhý nejmladší účastník šampionátu v neděli oslavil 18. narozeniny. Od týmového kuchaře Rudolfa Jurigy dostal dort a makronky.
Obránce Robin Hranáč si před natáčením upravoval účes. „Musím si to udělat aspoň trošku,“ řekl s úsměvem stoper Hoffenheimu ve videu, které na youtube zveřejnila reprezentace.
Připustil, že před objektivy se přece jen necítí tak dobře jako na hřišti. „Suk (záložník Tomáš Souček) tady pustil nějaký gangsta rap a fotíme, natáčíme se. Není to moc příjemné,“ uvedl Hranáč.
Již podruhé se s týmem sešel český velvyslanec v USA Miloslav Stašek. Zatímco v New Yorku přijal trenéra Koubka a generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda, na hotelu ve Fort Worthu u Dallasu dorazil navštívit už celé mužstvo.
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